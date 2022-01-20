Погром-резолюция. Европарламент собирается расследовать события в Казахстане

00:00 22.01.2022

В ЕС не понимают, как мирный протест перешел в кровопролитие



Депутаты Европарламента провели дебаты, рассмотрели и приняли резолюцию по событиям в Казахстане в начале января 2022 года.



Казахстанский вопрос рассматривался в рамках дебатов о нарушении прав человека, которые проводятся каждую пленарную неделю. Ситуации в Казахстане евродепутаты уделили более часа.



Однако с выводами в ЕС пока не спешат.



"Нас всех шокировало беспрецедентное насилие, разразившееся в Казахстане ранее в этом месяце, в особенности в Алма-Ате. Картина, которая вырисовывается, свидетельствует, что хорошо вооруженные и тренированные экстремистские группировки захватили инициативу, оттеснив мирный протест. Однако личности экстремистов не были идентифицированы, а мотивы остаются неясными. Возможно, эти группы были связаны с определенными силовыми военизированными структурами",



– заявила в своем выступлении еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес, представлявшая на этих дебатах Еврокомиссию.



Она объяснила депутатам Европарламента, чем отличались мирные протесты в Казахстане, начавшиеся 2 января, от последующего насилия, когда начались вооруженные нападения на правоохранителей и захваты административных зданий.



А один из авторов резолюции, Андирус Кубилиус, подчеркнул необходимость "тщательного расследования приказа президента Казахстана страны стрелять без предупреждения", отметив негуманность подобного распоряжения.



Депутаты сошлись на том, что необходимо провести независимое международное расследование, которое бы ответило на главный вопрос – почему мирные акции протеста переросли в кровопролитие и кто в этом виноват.



Очень не понравился парламентариям и тот факт, что власти Казахстана не вели переговоров с протестующими, назвав их террористами – всех без разбора, что, несомненно, нарушает права человека. В связи с чем одна из депутатов Европарламента Маркета Грегорова призвала ввести санкции против некоторых государственных деятелей Казахстана за нарушения прав человека.



"Европейский парламент напоминает о недавно утвержденном ЕС глобальном режиме санкций за серьезные нарушения в области прав человека, который позволяет преследовать лиц, причастных к таким нарушениям во всем мире. В случае с Казахстаном этот режим позволяет преследовать лиц и организации, причастные или связанные с широким и систематическим нарушением прав человека",



– говорится в резолюции.



Кроме того, в документе отмечается, что все отношения Казахстана и Евросоюза – политические и экономические – должны быть основаны "на общих ценностях и соответствовать активной приверженности Казахстана демократическим реформам, вытекающим из его международных обязательств".



Также, по мнению евродепутатов, внешнеполитическое ведомство ЕС должно принимать самое непосредственное участие в урегулировании ситуации в Казахстане, верховному представителю по внешней политике ЕС Жозепу Борелю не мешало бы посетить эту азиатскую страну для того, чтобы оценить ситуацию на месте, а заодно поспособствовать освобождению задержанных демонстрантов, напомнив властям Казахстана о международном праве, согласно которому каждый человек имеет право на мирный протест.



В общем, Запад ведет себя предсказуемо.