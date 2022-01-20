 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 22.01.2022
00:30  Афганистан и иранские аятоллы во власти, - Ст.Тарасов
00:27  Блинкен отчитал Лаврова как мальчишку, - "СП"
00:19  Китай рано радовался. Новый штамм угрожает Олимпиаде в Пекине, - С.Строкань
00:12  Почему Москва простила казахскому министру русофобию? - И.Джорбенадзе
00:03  Арабская нефть потеснит в Европе российскую и казахстанскую, - О.Червинский
00:02  Эпоха НАТО закатилась из Тегерана, - М.Беленькая
00:01  Казахские силовики едва не запытали киргиза Сыдыкова, выбивая признания в международном терроризме

00:00  Погром-резолюция. Европарламент собирается расследовать события в Казахстане
Пятница, 21.01.2022
14:58  Банк России официально предложил ввести запрет криптовалют и майнинга
14:21  "Цель - надругательство": что грозит участницам скандальной фотосессии у мечети в Москве
14:18  Большая игра 2.0. Лондон объявил России войну, - "СП"
14:16  Рон Пол: В Конгрессе США до кровавых соплей - как лучше отметелить Кремль
14:13  У россиян терпелка крепче? Казахстанские цены (в сравнении), - "МК"
14:11  У депутатки КырПаламента Нарматовой отобрали мандат. Из-за фальшивого вузовского диплома
13:16  В Казахстане учреждают "Совет отечественных предпринимателей"
12:23  Наталья Поклонская получила новое назначение - станет замглавой Россотрудничества
11:36  Токаев поручил изымать неиспользуемые месторождения в Казахстане. Могут пострадать "Лукойл" и "Роснефть", - "Къ"
10:54  Чудовищный социальный разрыв между бедными и богатыми - главная причина январского восстания, - президент К.Токаев
10:41  Кто на самом деле готовится к войне на Украине: пять верных признаков, - "КП"
09:38  Зачем нужен пояс безопасности вокруг Афганистана? - Умед Хакимов
09:15  Отключение России от доллара - цена за возврат Украины? Берем! - К.Двинский
09:09  Русские в Казахстане снова под ударом. Кто будет спасать? - М.Хайруллин
09:02  Остановить "Самрук-Казыну". Должен ли фонд нацблагосостояния присутствовать в Казэкономике? - П.Своик
08:52  США или Китай – кто победит в конкуренции за кибероружие? - А.Потеряйко
08:42  Вышел в свет труд Ильяса Дауди "Большая игра в Афганистан"
08:34  Все узб-школы и вузы на месяц уходят в он-лайн
08:25  Пассив! Хокимы Хорезмской и Сырдарьинской областей Узбекистана получили выговор
08:19  "Кумтор" под кыргызским управлением. Добыча почему-то упала((
08:17  "Нур Отан" – хитрая ловушка для Касым-Жомарта Токаева, - Умар Тамашев
08:10  Цепляющиеся за власть ведут Америку к диктатуре, - В.Кудрявцев
08:05  Самат Исабеков во второй раз возглавил Таможенную службу Кыргызстана
07:57  Россия построит атомную электростанцию (малой мощности) в Кыргызстане
02:17  В казахской элите идет борьба за власть, - Ст.Притчин
00:44  Россия разместит ракеты в Венесуэле? - М.Столетов
00:38  В Узбекистане выпустят в обращение новую банкноту номиналом 200 тысяч сумов
00:37  Алматы чрезвычайно переменился. Но красный уровень террористической угрозы сохранился, - "Къ"
00:31  Досым Сатпаев: Конфликт элит может расшатать страну сильнее, чем оппозиция
00:24  КазМажилис затаился в ожидании перемен, - А.Перминова
00:21  Анкара усиливает работу в направлении исторического сознания тюркских государств, - В.Аватков
00:08  События в Казахстане – переломный момент во внутренней и внешней политике Белоруссии, - И.Новицкий
00:07  Провал президента-комика и усиление "партии войны" в Киеве, - А.Каневский
00:00  Казахи предпочли российское ружье китайскому кошельку, - В.Скосырев
Четверг, 20.01.2022
20:06  Путин сделал газпромовца Миллера "Героем труда России"
19:38  В Казахстане спишут кредиты погибшим в ходе беспорядков силовикам и мирным жителям
18:34  Эрдоган на предвыборном старте: головокружение от успехов затмевает финансовый провал, - О.Поляков
16:53  Русским Украины и Казахстана нужно выдать российские паспорта, - депутат ГД РФ Затулин
14:31  Почему Иран вместо русских Су-35 хочет китайские J-10
14:29  Коллективная "ксюша", или Российская БезЭлита, - Галина Иванкина
14:26  "Сабрию" делали сексисты женоненавистники... Высокоморальная Саида Мирзиеева взялась цензурить узб-теле-сериалы
14:25  Жители стран Прибалтики в ужасе от счетов за услуги ЖКХ
14:21  Роль дуэта Андропов-Горбачев в крушении СССР (уроки истории), - А.Сошенко
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Погром-резолюция. Европарламент собирается расследовать события в Казахстане
00:00 22.01.2022

В ЕС не понимают, как мирный протест перешел в кровопролитие

Депутаты Европарламента провели дебаты, рассмотрели и приняли резолюцию по событиям в Казахстане в начале января 2022 года.

Казахстанский вопрос рассматривался в рамках дебатов о нарушении прав человека, которые проводятся каждую пленарную неделю. Ситуации в Казахстане евродепутаты уделили более часа.

Однако с выводами в ЕС пока не спешат.

"Нас всех шокировало беспрецедентное насилие, разразившееся в Казахстане ранее в этом месяце, в особенности в Алма-Ате. Картина, которая вырисовывается, свидетельствует, что хорошо вооруженные и тренированные экстремистские группировки захватили инициативу, оттеснив мирный протест. Однако личности экстремистов не были идентифицированы, а мотивы остаются неясными. Возможно, эти группы были связаны с определенными силовыми военизированными структурами",

– заявила в своем выступлении еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес, представлявшая на этих дебатах Еврокомиссию.

Она объяснила депутатам Европарламента, чем отличались мирные протесты в Казахстане, начавшиеся 2 января, от последующего насилия, когда начались вооруженные нападения на правоохранителей и захваты административных зданий.

А один из авторов резолюции, Андирус Кубилиус, подчеркнул необходимость "тщательного расследования приказа президента Казахстана страны стрелять без предупреждения", отметив негуманность подобного распоряжения.

Депутаты сошлись на том, что необходимо провести независимое международное расследование, которое бы ответило на главный вопрос – почему мирные акции протеста переросли в кровопролитие и кто в этом виноват.

Очень не понравился парламентариям и тот факт, что власти Казахстана не вели переговоров с протестующими, назвав их террористами – всех без разбора, что, несомненно, нарушает права человека. В связи с чем одна из депутатов Европарламента Маркета Грегорова призвала ввести санкции против некоторых государственных деятелей Казахстана за нарушения прав человека.

"Европейский парламент напоминает о недавно утвержденном ЕС глобальном режиме санкций за серьезные нарушения в области прав человека, который позволяет преследовать лиц, причастных к таким нарушениям во всем мире. В случае с Казахстаном этот режим позволяет преследовать лиц и организации, причастные или связанные с широким и систематическим нарушением прав человека",

– говорится в резолюции.

Кроме того, в документе отмечается, что все отношения Казахстана и Евросоюза – политические и экономические – должны быть основаны "на общих ценностях и соответствовать активной приверженности Казахстана демократическим реформам, вытекающим из его международных обязательств".

Также, по мнению евродепутатов, внешнеполитическое ведомство ЕС должно принимать самое непосредственное участие в урегулировании ситуации в Казахстане, верховному представителю по внешней политике ЕС Жозепу Борелю не мешало бы посетить эту азиатскую страну для того, чтобы оценить ситуацию на месте, а заодно поспособствовать освобождению задержанных демонстрантов, напомнив властям Казахстана о международном праве, согласно которому каждый человек имеет право на мирный протест.

В общем, Запад ведет себя предсказуемо.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1642798800
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- Мажилис одобрил законопроект, направленный на создание общего рынка электроэнергетики в странах ЕАЭС
- Правительство приняло Постановление в отношении "Оператора РОП"
- Премьер-Министр РК А. Смаилов провел совещание по вопросу банкротства физических лиц
- Зима патриарха
- Завершен вывод подразделений Коллективных миротворческих сил ОДКБ из Казахстана
- Е. Тугжанов провел заседание МВК по недопущению распространения коронавирусной инфекции
- Ак жол": После погромов и поджогов МСБ нужна реальная помощь, а не обещания и сбор данных
- Какие религиозные организации запрещены в Казахстане?
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  