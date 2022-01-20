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|Казахские силовики едва не запытали киргиза Сыдыкова, выбивая признания в международном терроризме
00:01 22.01.2022
21 января 2022, Бишкек - 24.kg, Руслан ХАРИЗОВ
Задержание Чолпонбека Сыдыкова. МИД вручил ноту протеста казахской стороне
МИД вручил ноту протеста консулу посольства Казахстана в Кыргызстане. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По ее данным, поводом для этого послужила ситуация с задержанием и избиением в Алматы кыргызстанца Чолпонбека Сыдыкова.
"Кыргызская сторона выразила обеспокоенность действиями отдельных сотрудников правоохранительных органов Казахстана по применению неправомерных действий в отношении кыргызстанца, повлекших за собой тяжкий вред здоровью", - говорится в сообщении.
Дипломаты обратили внимание на необходимость тщательного и объективного расследования с выяснением всех обстоятельств произошедшего инцидента и привлечением к ответственности всех виновных должностных лиц и выплаты компенсации за причинение тяжкого вреда здоровью Чолпонбеку Сыдыкову.
Ранее сообщалось, что пропавшего кыргызстанца Чолпонбека Сыдыкова нашли в Алматы. Он рассказал, что его избивали в РОВД города. Накануне его привезли в Бишкек и госпитализировали в БНИЦТиО в тяжелом состоянии - у мужчины множество травм и переломов.