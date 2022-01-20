Казахские силовики едва не запытали киргиза Сыдыкова, выбивая признания в международном терроризме

00:01 22.01.2022

21 января 2022, Бишкек - 24.kg, Руслан ХАРИЗОВ

Задержание Чолпонбека Сыдыкова. МИД вручил ноту протеста казахской стороне



МИД вручил ноту протеста консулу посольства Казахстана в Кыргызстане. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



По ее данным, поводом для этого послужила ситуация с задержанием и избиением в Алматы кыргызстанца Чолпонбека Сыдыкова.



"Кыргызская сторона выразила обеспокоенность действиями отдельных сотрудников правоохранительных органов Казахстана по применению неправомерных действий в отношении кыргызстанца, повлекших за собой тяжкий вред здоровью", - говорится в сообщении.



Дипломаты обратили внимание на необходимость тщательного и объективного расследования с выяснением всех обстоятельств произошедшего инцидента и привлечением к ответственности всех виновных должностных лиц и выплаты компенсации за причинение тяжкого вреда здоровью Чолпонбеку Сыдыкову.



Ранее сообщалось, что пропавшего кыргызстанца Чолпонбека Сыдыкова нашли в Алматы. Он рассказал, что его избивали в РОВД города. Накануне его привезли в Бишкек и госпитализировали в БНИЦТиО в тяжелом состоянии - у мужчины множество травм и переломов.