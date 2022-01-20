Эпоха НАТО закатилась из Тегерана, - М.Беленькая

00:02 22.01.2022

Эпоха НАТО закатилась из Тегерана

Президент Ирана Эбрахим Раиси рассказал депутатам, как противостоять темным силам



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Второй день визита в Россию президента Ирана Эбрахима Раиси был посвящен посещению Госдумы, МГУ и Московской соборной мечети. Везде он нашел приятные слова для своих слушателей и особенно порадовал депутатов предсказанием скорого конца НАТО. Пока президент Ирана покорял сердца хозяев, команда прибывших с ним министров договаривалась с российскими партнерами о параметрах экономического сотрудничества, прежде всего в сфере нефти и газа. Иранцы очень воодушевлены прошедшими переговорами, а вот в российской экспертной среде сомневаются, что российский крупный бизнес пойдет в Иран.



Президент Ирана Эбрахим Раиси начал второй день визита в Россию с посещения Госдумы. Депутаты встретили его аплодисментами и стоя. Речь президента была непродолжительной - всего 25 минут, что весьма лаконично по восточным меркам. За это время господин Раиси успел поздравить депутатов и российский народ с прошедшим Рождеством и Новым годом, посетовать на отрыв современного общества от духовных скреп, а также напомнить, что Иран не занимается созданием ядерного оружия, что бы кто ни говорил. "Это не входит в нашу оборонную стратегию",- сказал он, добавив, что МАГАТЭ аж 15 раз подтверждало, что в ядерной деятельности Ирана нет никаких нарушений.



О претензиях и упреках МАГАТЭ, о которых говорилось в последнее время, Эбрахим Раиси предпочел не упоминать.



Он также подтвердил, что Тегеран готов к достижению договоренностей по ядерной сделке в ходе идущих сейчас в Вене переговоров, если Запад "эффективно и серьезно устранит антииранские санкции". Никаких сигналов на этот счет со стороны западных участников переговоров - США, Великобритании, Франции и Германии - не звучало. Правда, накануне президент США Джо Байден заявил о "некотором прогрессе" на венских переговорах.



Особое место в выступлении Эбрахима Раиси было уделено двусторонним отношениям. Он коротко упомянул о состоявшейся накануне трехчасовой встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которой оба лидера согласились, что надо предпринять больше усилий для развития связей. К этому же президент Ирана призвал и депутатов Госдумы. По его словам, успешный пример сотрудничества между Ираном и Россией в Сирии "может стать эффективной моделью" для развития двусторонних отношений на самых разных направлениях. И главное, что надо сделать для обеспечения интересов обеих стран, подчеркнул Эбрахим Раиси,- это "предотвратить проникновение третьих элементов во внутренние дела".



Исходя из его слов, третьи элементы - это США и НАТО. "НАТО занимается проникновением в географические пространства стран под различными предлогами и прикрытием, оно угрожает независимым государствам",- сказал иранский лидер.



И тут же добавил, пролив бальзам на сердца российских депутатов, что такое поведение в конечном счете приведет к распаду Североатлантического альянса.



Досталось и США, которые, по мнению господина Раиси, "находятся сейчас на самых слабых позициях". "Тем не менее мы видим, что желание экспансионистской политики не исчезло, наоборот, они включают это в свою повестку дня, и самой главной целью является ослабление независимых государств именно изнутри. Это делается путем введения экономических санкций и дестабилизации внутренней ситуации в стране",- сказал президент. Под этими словами наверняка подписалось бы большинство российских депутатов. Правда, не сказать чтобы аплодисменты были бурными, разве что в конце, когда Эбрахим Раиси, покидая зал пленарных заседаний Госдумы, призвал благословение Аллаха на всех присутствующих. Камера в этот момент выхватила просветленное лицо лидера КПРФ Геннадия Зюганова.



После Госдумы президент Раиси отправился в Московский государственный университет, где ректор Виктор Садовничий вручил ему диплом почетного профессора и букет цветов.



"Эбрахиму Раиси присваивается звание почетного профессора Московского университета, которое гарантирует ему права, почести и привилегии",- сказал ректор и пригласил президента Ирана выступить перед собравшимися. Речь, правда, в сюжет, распространенный иранским агентством ИРНА, не вошла. Хотя вряд ли она сильно отличалась от сказанного в Госдуме.



Полное взаимопонимание нашел президент Ирана и в Московской соборной мечети с председателем Духовного управления мусульман РФ Равилем Гайнутдином. Их частная беседа изначально не предполагала освещение в СМИ, но, видимо, об этом не знали иранские журналисты. Агентство Tasnim привело цитаты обоих собеседников, глубоко погруженных в религиозные вопросы. Речь шла об уроне исламу со стороны тех, кто придерживается экстремистских убеждений. Господин Раиси обозначил и против кого Иран и Россия ведут борьбу в Сирии - "не против неверных, а против агентов высокомерия (США.- "Ъ") и сионистского режима (Израиль.- "Ъ")". Со своей стороны, господин Гайнутдин отметил важность встречи Эбрахима Раиси с президентом Путиным для российских мусульман, и, как оказалось, не только российских. Глава Совета муфтиев рассказал, что, после того как по всем соцсетям и СМИ разошлось фото президента Ирана, совершающего намаз (мусульманскую молитву) в Кремле, он получил письма из разных стран. "Ваша молитва в Кремле была очень символичной и значимой, и мне написали из Финляндии, что благословение снизошло на Кремль",- цитирует господина Гайнутдина или его переводчика агентство Tasnim.



Как прошла встреча президентов России и Ирана

Пока президент Ирана покорял сердца и души своих собеседников, приехавшие с ним министры - иностранных дел, нефти, экономики и финансов - встречались со своими российскими партнерами, получив указание немедленно воплотить в жизнь решения об активизации двусторонних отношений, принятые двумя президентами. Напомним, что накануне Эбрахим Раиси сообщил, что Тегеран передал Москве проект соглашения о стратегическом сотрудничестве сроком на 20 лет. Теперь важно, чтобы процесс согласования документа, о котором говорят два года, ускорился. Пока же министр экономики Ирана Эхсан Хандузи сообщил о достижении договоренности по созданию "линии поддержки в $5 млрд" и других соглашениях в торгово-экономической сфере, а министр нефти Джавад Оуджи заявил, что иранская сторона договорилась с российскими компаниями о разработке газовых и нефтяных месторождений, строительстве нефтеперерабатывающих заводов, а также передаче технологий и технологического оборудования. О каких компаниях шла речь, не сообщалось, но иранцы, судя по заголовкам в СМИ, воодушевлены прошедшими переговорами.



Однако в российских экспертных кругах считают, что никакого интереса к Ирану у нефтегазовых компаний нет, а в инфраструктурных проектах Россия сильно уступает Китаю как в компетенциях, так и в возможностях финансирования. То есть никакой крупный российский частный бизнес в Иран не придет. Одна из причин - это санкции США. Так, в 2018 году "Зарубежнефть", единственная российская компания, получившая контракт в Иране на разработку месторождений Абан и Западный Пейдар, продала ФГУП "Промсырьеимпорт" Минэнерго РФ свою иранскую структуру "ЗН Восток". И как раз "Промсырьеимпорт", попавший в том же 2018 году под санкции США по подозрению в поставках иранской нефти в Сирию, может быть кандидатом на работу в Иране, как и другие компании, которые уже под санкциями.



Марианна Беленькая

20.01.22