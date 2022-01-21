 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Арабская нефть потеснит в Европе российскую и казахстанскую, - О.Червинский
00:03 22.01.2022

ОЛЕГ ЧЕРВИНСКИЙ
Пятница, 21 Янв 2022,

Вполне возможно, что казахстанской нефти придется искать новые рынки сбыта
Польский энергетический концерн PKN Orlen подписал с компаниями Aramco из Саудовской Аравиии с венгерской MOL соглашения о стратегическом партнерстве. В ближайшем будущем они могут аукнуться как России, так и Казахстану.

. Дело в том, что весь прошлый год Orlen вел переговоры о поглощении другой польской нефтеперерабатывающей компании – Lotos. Антимонопольные органы Евросоюза бдительно следят, чтобы на рынках стран-участниц не появлялось гигантов-монополистов. Поэтому они дали согласие на сделку с условием, что часть активов Lotos отойдет "третьей стороне". Orlen направил предложения о покупке нескольким десяткам потенциальных партнеров из самых разных стран. Как сообщил информированный отраслевой источник, в конце прошлого года делегация из Польши прилетала в столицу Казахстана, где провела переговоры с руководством нацкомпании "КазМунайГаз". Никакой официальной информации об итогах встречи ни одна из сторон не обнародовала.

В итоге в начале января с MOL Group было подписано соглашение о взаимной продаже автозаправочных станций: венгерская компания покупает 417 АЗС Lotos в Польше, а Orlen купит у MOL 144 заправочных комплекса в Венгрии и 41 – в Словакии. Таким образом, доля польской компании на венгерском розничном рынке ГСМ достигнет 7%, что сделает ее четвертым по объемам продаж продавцом топлива в Венгрии.

Гораздо более важным для всего рынка Восточной и Центральной Европы, а также для России и Казахстана, является соглашение, подписанное в тот же день с Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco), крупнейшей в мире интегрированной энергетически-химической компанией. Aramco за более чем 250 млн долларов приобретает 30% участия в нефтеперерабатывающем заводе Lotos в Гданьске. Одновременно Aramco гарантирует поставки сырой нефти в Польшу в объеме от 200 тысяч до 337 тысяч баррелей ежедневно (10-17 млн тонн в год), что составляет до 45% потребностей всей группы Orlen для переработки как в Польше, так и на ее перерабатывающих мощностях в Литве и Чехии.

В 2006 году Orlen, кстати, предлагал "КазМунайГазу" по такой же схеме (поставки нефти на завод взамен на участие) партнерство в покупке НПЗ в Мажейкяй (Литва). Министр экономики Польши Петр ВОЗНЯК перед встречей со спикером казахстанского сената Нуртаем АБЫКАЕВЫМ в январе 2006 года заявил журналистам: "Мы хотим выйти с предложением об объединении сил польской нефтяной компании и казахстанской нефтяной компании "КазМунайГаз" в покупке акций литовского завода "Мажейкюнафта". И сейчас, находясь в Астане, намерены обсудить этот вопрос с руководством казахстанской компании". Но стороны не договорились, КМГ планировал тогда купить завод самостоятельно, конкурируя при этом с Orlen и с российским "ЛУКОЙЛом". Тендерное предложение КМГ оценивалось в 1,2 млрд долларов. В итоге Orlen поднял цену до 2,34 млрд долларов и купил Мажейкяйский НПЗ самостоятельно, а спустя год "КазМунайГаз" прикупил завод Rompetrol в Румынии.

Польские газеты после подписания соглашения с Aramco вышли с громкими заголовками типа "Арабский десант на Балтике". Метафора достаточно точная – до последнего времени европейский рынок Саудовскую Аравию особо не интересовал. Основные покупатели у нее были в Юго-Восточной Азии и в Китае. Пандемия все изменила, спрос на нефть в мире упала, и саудиты обратили взор на запад. В марте 2020 года, по сообщению Bloomberg, Aramco предложила европейским заводам на переработку свою нефть с огромным дисконтом к российской Urals – по 25 долларов за баррель. Они могут себе это позволить при себестоимости от 10 до 17 долларов. Используя Польшу как плацдарм, саудиты наверняка захотят захватить и соседние рынки европейских стран.

И России, и Казахстану трудно будет конкурировать с таким игроком, учитывая, что там на большинстве месторождений себестоимость в два - два с половиной раза выше. А ведь в 2019-м, допандемийном году, по данным Национального банка Польши, 61,5% сырой нефти импортировалось для переработки на польских НПЗ из России, 14,7% – из Саудовской Аравии и 10,4% – из Казахстана. Теперь вполне возможно, что казахстанской нефти придется искать новые рынки сбыта.

Источник - ratel.kz
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