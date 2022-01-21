Блинкен отчитал Лаврова как мальчишку, - "СП"

00:27 22.01.2022

Глава МИДа не нашел, что возразить американскому визави

Сергей Духанов

21.01.22



Парой слов расшаркавшись в благодарностях за возможность провести встречу с Лавровым, госсек Блинкен изрыгнул прямо в лицо своему визави: "Мы все в равной степени привержены пути дипломатии и диалога, чтобы попытаться разрешить наши разногласия. Но мы также привержены, если это окажется невозможным и Россия решит продолжить агрессию против Украины, единому, скорому и жестокому ответу".



Нужно быть полным слабаком и "ботаником", не обладать ни малейшим понятием о чести и достоинстве - как себя самого, так и страны, которую ты представляешь, - чтобы после этой, никак не закамуфлированной, угрозы и наглой лжи не дать американскому хаму и подлецу должной отповеди.



Именно так - с честью и достоинством - вели себя китайцы, когда в аляскинском Анкоридже американский хам лишь предпринял попытку читать им нравоучения. После того, как ему был дан резкий отпор, хам и лжец тихо засопел в две дырочки и пролепетал что-то про нежелание конфликтовать с Пекином. С американцев очень легко сбить их спесивость - было бы желание и умение.



И плевать китайцы хотели на протокол, когда на их страну набрасываются с нападками. Отойдя от договоренности обменяться двухминутными заявлениями, они прочитали пиндосам двадцатиминутную нотацию об отсутствии у них права выступать с нравоучениями.



Но наши мидаки-чистоплюи китайцам не ровня. При них, им в лицо, возводят хулу на их страну, грозят ей страшными карами, а им это, что божья роса.



Зато мы от Лаврова услышали: "Встреча была у нас промежуточная. Энтони Блинкен сказал мне, что он удовлетворен состоявшимся обменом мнениями, которые помогут им на следующей неделе, это было уже несколько раз подчеркнуто, представить нам письменную реакцию", - заявил он.



Ну, слава богу! Блинкена удовлетворили.



И еще: "Мы ждем ответа официального на наши предложения, после чего планируем очередной контакт на нашем уровне (глав МИД. - ред.), и давайте не будем забегать вперед. (там же)"



Долго вы ждать-то собираетесь? Это так вы требуете скорого ответа, о чем Рябков столь храбро заявлял поначалу? Это так вы делаете все, чтобы "неультиматум" американская сторона не заболтала?



А вот еще один перл от Лаврова: "Как только эта русофобская истерика прекратится, всем будет очевидна несостоятельность этого режима (это про нацистский режим на Украине - С.Д.)". "Русофобская истерика" сама "прекратится"?



Нельзя ли научиться обходиться без мидаковатого синтаксиса, когда субъектами в предложениях становятся неодушевленные существительные? Но нет, Лаврову, похоже, даже в голову не приходит, чтобы назвать вещи своими именами и использовать язык, которым изъясняются нормальные люди. Ну, конечно, как можно сказать что-то вроде: "Как только американская сторона сама прекратит свою русофобскую истерику и перестанет подстрекать другие страны к тому же…". Ведь получится, что ты как бы обвиняешь в чем-то "партнеров". Как можно-с…



Не приходится сомневаться, что многочисленные шавки из госСМИ наперебой бросятся восхвалять мудрость, сдержанность, выдержку и "профессионализм" мидовского начальника.



И невдомек им всем, что тот, кто, при необходимости выбирать между войной и позором, выбирает позор, в результате получает и то, и другое.



Кстати, в аккурат под встречу Лаврова с Блинкеном Штаты разрешили прибалтам поставить зенитные комплексы "Стингер" укронацистам в расчете на то, что это "повлияет на агрессивные планы России". Но об этом Лавров не обронил ни слова. Может быть, в этом случае Блинкен не был бы "удовлетворен состоявшимся обменом мнениями"?