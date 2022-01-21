 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 22.01.2022
00:30  Афганистан и иранские аятоллы во власти, - Ст.Тарасов
00:27  Блинкен отчитал Лаврова как мальчишку, - "СП"
00:19  Китай рано радовался. Новый штамм угрожает Олимпиаде в Пекине, - С.Строкань
00:12  Почему Москва простила казахскому министру русофобию? - И.Джорбенадзе
00:03  Арабская нефть потеснит в Европе российскую и казахстанскую, - О.Червинский
00:02  Эпоха НАТО закатилась из Тегерана, - М.Беленькая
00:01  Казахские силовики едва не запытали киргиза Сыдыкова, выбивая признания в международном терроризме

00:00  Погром-резолюция. Европарламент собирается расследовать события в Казахстане
Пятница, 21.01.2022
14:58  Банк России официально предложил ввести запрет криптовалют и майнинга
14:21  "Цель - надругательство": что грозит участницам скандальной фотосессии у мечети в Москве
14:18  Большая игра 2.0. Лондон объявил России войну, - "СП"
14:16  Рон Пол: В Конгрессе США до кровавых соплей - как лучше отметелить Кремль
14:13  У россиян терпелка крепче? Казахстанские цены (в сравнении), - "МК"
14:11  У депутатки КырПаламента Нарматовой отобрали мандат. Из-за фальшивого вузовского диплома
13:16  В Казахстане учреждают "Совет отечественных предпринимателей"
12:23  Наталья Поклонская получила новое назначение - станет замглавой Россотрудничества
11:36  Токаев поручил изымать неиспользуемые месторождения в Казахстане. Могут пострадать "Лукойл" и "Роснефть", - "Къ"
10:54  Чудовищный социальный разрыв между бедными и богатыми - главная причина январского восстания, - президент К.Токаев
10:41  Кто на самом деле готовится к войне на Украине: пять верных признаков, - "КП"
09:38  Зачем нужен пояс безопасности вокруг Афганистана? - Умед Хакимов
09:15  Отключение России от доллара - цена за возврат Украины? Берем! - К.Двинский
09:09  Русские в Казахстане снова под ударом. Кто будет спасать? - М.Хайруллин
09:02  Остановить "Самрук-Казыну". Должен ли фонд нацблагосостояния присутствовать в Казэкономике? - П.Своик
08:52  США или Китай – кто победит в конкуренции за кибероружие? - А.Потеряйко
08:42  Вышел в свет труд Ильяса Дауди "Большая игра в Афганистан"
08:34  Все узб-школы и вузы на месяц уходят в он-лайн
08:25  Пассив! Хокимы Хорезмской и Сырдарьинской областей Узбекистана получили выговор
08:19  "Кумтор" под кыргызским управлением. Добыча почему-то упала((
08:17  "Нур Отан" – хитрая ловушка для Касым-Жомарта Токаева, - Умар Тамашев
08:10  Цепляющиеся за власть ведут Америку к диктатуре, - В.Кудрявцев
08:05  Самат Исабеков во второй раз возглавил Таможенную службу Кыргызстана
07:57  Россия построит атомную электростанцию (малой мощности) в Кыргызстане
02:17  В казахской элите идет борьба за власть, - Ст.Притчин
00:44  Россия разместит ракеты в Венесуэле? - М.Столетов
00:38  В Узбекистане выпустят в обращение новую банкноту номиналом 200 тысяч сумов
00:37  Алматы чрезвычайно переменился. Но красный уровень террористической угрозы сохранился, - "Къ"
00:31  Досым Сатпаев: Конфликт элит может расшатать страну сильнее, чем оппозиция
00:24  КазМажилис затаился в ожидании перемен, - А.Перминова
00:21  Анкара усиливает работу в направлении исторического сознания тюркских государств, - В.Аватков
00:08  События в Казахстане – переломный момент во внутренней и внешней политике Белоруссии, - И.Новицкий
00:07  Провал президента-комика и усиление "партии войны" в Киеве, - А.Каневский
00:00  Казахи предпочли российское ружье китайскому кошельку, - В.Скосырев
Четверг, 20.01.2022
20:06  Путин сделал газпромовца Миллера "Героем труда России"
19:38  В Казахстане спишут кредиты погибшим в ходе беспорядков силовикам и мирным жителям
18:34  Эрдоган на предвыборном старте: головокружение от успехов затмевает финансовый провал, - О.Поляков
16:53  Русским Украины и Казахстана нужно выдать российские паспорта, - депутат ГД РФ Затулин
14:31  Почему Иран вместо русских Су-35 хочет китайские J-10
14:29  Коллективная "ксюша", или Российская БезЭлита, - Галина Иванкина
14:26  "Сабрию" делали сексисты женоненавистники... Высокоморальная Саида Мирзиеева взялась цензурить узб-теле-сериалы
14:25  Жители стран Прибалтики в ужасе от счетов за услуги ЖКХ
14:21  Роль дуэта Андропов-Горбачев в крушении СССР (уроки истории), - А.Сошенко
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Афганистан   | 
Афганистан и иранские аятоллы во власти, - Ст.Тарасов
00:30 22.01.2022

Нынешний Кабул и Тегеран максимально заинтересованы в прагматических отношениях, развитии торгово-экономического и другого сотрудничества несмотря на наличие определенных разногласий. Но пока Иран укрепляет границу с Афганистаном, усиливая наблюдение и разведку.
СТАНИСЛАВ ТАРАСОВ, 21 января 2022,

Недавно делегация "Талибана" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нанесла первый с момента захвата власти в Кабуле визит в Иран. Возглавивший делегацию министр иностранных дел временного правительства Амир Хан Моттаки провел переговоры со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном и специальным представителем иранского президента по Афганистану Хасаном Каземи Коми. Сообщается, что сторонам удалось достичь договоренностей по поводу сотрудничества в сферах политики, банковской, торговли и промышленности. Помимо этого, делегация талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Иране при посреднических усилиях Тегерана провела встречу и переговоры с Ахмадом Масудом - младшим - лидером Фронта национального сопротивления (ФНС), основной силы, противостоящей талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) .

Иран и раньше держал "руку на пульсе" в Афганистане. Один из парадоксов новейшей истории Ближнего и Среднего Востока заключался в том, что именно от талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) исходила идейная и другие угрозы Ирану. Поэтому он всегда в разные периоды и по-разному пытался повлиять на обстановку в этой стране, особенно в период пребывания там американских войск и их западных союзников. Контакты между представителями Ирана и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) активизировались после проведения американцами серии встреч с делегатами движения в Абу-Даби, Исламабаде и Дохе. С целью обсуждения вопроса об официальном начале мирных переговоров спецпредставитель США по афганскому примирению Залмай Халилзад посетил большинство стран региона, включая Пакистан, Индию, Россию, Узбекистан, Туркменистан, Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар, воздержавшись при этом от поездки в Иран. В ответ Тегеран проводил свою контригру, пытаясь оказывать влияние на переговорный процесс талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и американцев с целью не столько занять, сколько отвоевать место в урегулировании афганской проблемы.

Поэтому складывается ощущение того, что в Иране предвидели ход событий и уход из Афганистана американцев, активизируя свои контакты с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). При этом важно отметить и то, что с религиозно-идеологической точки зрения, а также с точки зрения предпочтения политических и региональных союзников "Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и иранские конфессиональная и правящая элиты не связаны между собой. Тем не менее восстановление власти "Талибана" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане вкупе с режимом аятолл в Иране создает принципиально новую политическую и геополитическую ситуацию в регионе. При определенных условия и обстоятельствах между этими силами может сформироваться альянс с потенциальными вызовами как позитивного, так и негативного порядка. Не случайно президент России Владимир Путин, принимая в Кремле своего иранского коллегу Эбрахима Раиси, специально обсуждал ситуацию в Афганистане.

Дело в том, что Афганистан и сегодня является полем столкновения региональных и глобальных интересов многих государств. В то же время фактом является и то, что у разных политических сил присутствует расхождение в понимании будущего для Афганистана, что в условиях этой страны чревато угрозой взрыва и коллапса самого государства. "Талибан" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) далеко не однороден. Если заметная часть его лидеров придерживается умеренных взглядов, то в его рядах еще сохраняются и представители различных радикальных настроений. Возможно, именно здесь заключается шанс Ирана сыграть свою продуктивную роль в строительстве будущего Афганистана. Общность исторических корней, близость языка, культур, религии, нравов и традиций создают, по оценке экспертов, социопсихологическую базу для успешного решения Ираном задач по оказанию помощи афганскому народу в деле восстановления страны. На данном этапе борьба с общим врагом - США - способна стать основой для резкого ускорения движения Тегерана и Кабула навстречу друг другу.

Но у Ирана есть свои четыре условия. Первое - предоставление гарантий безопасности для афганских шиитов. Второе - создание коалиционного правительства. Третье - продолжение талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) борьбы с отрядами ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане. Четвертое - согласие на возвращение в страну афганских беженцев из Ирана. Негативный сценарий таков: в случае каких-либо "чрезвычайных обстоятельств" развернуть так называемый защитный зонтик над афганским шиитами и создать свободную "буферную зону" от иранской границы до Герата. Но все же нынешний Кабул и Тегеран максимально заинтересованы в прагматических отношениях, несмотря на наличие определенных разногласий. Но пока Тегеран укрепляет границу с Афганистаном, усиливая наблюдение и разведку. Так ему спокойнее.

21 января 2022
Станислав Тарасов

Источник - regnum.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1642800600
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- Мажилис одобрил законопроект, направленный на создание общего рынка электроэнергетики в странах ЕАЭС
- Правительство приняло Постановление в отношении "Оператора РОП"
- Премьер-Министр РК А. Смаилов провел совещание по вопросу банкротства физических лиц
- Зима патриарха
- Завершен вывод подразделений Коллективных миротворческих сил ОДКБ из Казахстана
- Е. Тугжанов провел заседание МВК по недопущению распространения коронавирусной инфекции
- Ак жол": После погромов и поджогов МСБ нужна реальная помощь, а не обещания и сбор данных
- Какие религиозные организации запрещены в Казахстане?
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  