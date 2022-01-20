Станет ли "Омикрон" последним штаммом вируса

02:19 22.01.2022

Май в конце тоннеля: станет ли "Омикрон" последним штаммом вируса

Весной коллективный иммунитет россиян достигнет 80%



Анастасия Платонова



Пандемия коронавируса может закончиться в мае - по крайней мере новых массовых штаммов в 2022 году уже не будет, считают многие вирусологи. Причина тому - сверхзаразный штамм "Омикрон", вспышка заболеваемости которым в России уже началась. Так или иначе с коронавирусом в ближайшие месяцы столкнутся до 80% граждан России - на таком уровне и сформируется коллективный иммунитет. Но рассчитывать на то, что "Омикрон" безопаснее "Дельты", не стоит, - Минздрав призывает не отказываться от защитных мер и избегать мест скопления людей.



Умирающая звезда



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Распространение штамма "Омикрон" в пятницу, 21 января, зафиксировано уже в 57 регионах России, сообщил оперштаб по борьбе с вирусом. В целом по стране "Дельта" еще держит долю в 52,3%, но доминирование нового варианта не за горами, уверены эксперты.



"Омикрон" может стать одним из последних массовых штаммов коронавируса в 2022 году, полагает руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, кандидат медицинских наук Павел Волчков.



- В силу того, что этот штамм очень заразен, им переболеет огромное количество людей - и так или иначе мы сформируем тот самый популяционный иммунитет. "Омикроном", скорее всего, заразятся те немногие, кто еще не болел коронавирусом и не вакцинировался от него. В какой-то степени его можно назвать "живой вакциной", но жертв среди населения избежать не удастся, - сказал он в беседе с "Известиями".



Ранее академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко также высказал предположение, что "Омикрон" может стать последним штаммом коронавируса. Пандемия, по его мнению, может закончиться в мае.



- Это действительно можно подтвердить математически: во-первых, самые продолжительные вспышки ковида в России длились не более трех месяцев. А во-вторых, очевидно, что если число переболевших и привитых в популяции достигает 50–80% - а после вспышки "Омикрона" так и будет, - то это и есть предел пандемии, - считает Павел Волчков.



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Уровень коллективного иммунитета в России за последнюю неделю вырос с 63,7 до 64,4%, уточняет оперштаб. Некоторые регионы уже близки к отметке 80%. Это Мурманская (79,1%) и Липецкая области (78,6%), Республика Тыва (78,3%), Пензенская (77,8%), Орловская (76,5%), Московская (75,8%) и Калининградская (75,5%) области.



По мнению Павла Волчкова, предположение о том, что Россия стоит на пороге затухания пандемии, вполне обоснованно.



- Если провести параллель с астрофизикой, то коронавирус - это умирающая звезда, на которой перед гибелью происходит последняя яркая вспышка, и в данном случае это "Омикрон", - сказал ученый.



Тем не менее коронавирус вряд ли уйдет из человеческой популяции, предположил Павел Волчков.



- Думаю, что отголоски COVID-19 будут и в 2023, и в 2024 годах. Но за счет того, что очень многие уже переболели или переболеют в 2022 году, уровень новых заражений этой инфекцией будет существенно ниже. Конечно, нельзя исключать вероятность появления нового суперштамма, но я бы сказал, что это маловероятно. Почти все регионы мира так или иначе уже проявили себя в этой пандемии - Индия, Африка, Латинская Америка, Европа и другие. Опасности можно ждать из Китая, полуторамиллиардное население которого так и не переболело ковидом. С другой стороны, люди там вакцинированы, - рассказал он.



Менее оптимистичен в отношении "Омикрона" вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.



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- Оценить вероятность того, что "Омикрон" станет последним штаммом в пандемии, можно как 50 на 50. Ранее я предполагал, что и "Дельта" станет последним - в нем было несколько очень важных замен в области рецептор-связывающего домена (RBD), и мне казалось, что дальше уже заменять нечего. Но следом за "Дельтой" пришел вариант "Омикрон", который к тому же сейчас эволюционно разделился на две ветви - BA.1 и BA.2, разделяющиеся двадцатью мутациями. А это означает, что он и дальше будет эволюционировать, - сказал Сергей Нетесов в беседе с "Известиями".



По этой причине вероятность завершения пандемии в мае вирусолог оценил как не слишком высокую.



Безопаснее "Дельты"?



Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил 20 января, что новый штамм "Омикрон" более заразен, но менее летален. Косвенно это подтверждается течением пандемии. Так, количество госпитализаций за последние сутки составило 9136 человек и снизилось по сравнению с предшествующими на 0,34%, сообщил оперштаб. Еще один показатель: хотя число заболевших растет - 49 513 случаев на 21 января по сравнению с 38 850 днем ранее, количество смертных случаев почти не увеличилось (692 и 684 соответственно).



Мировая статистика также свидетельствует о менее тяжелых последствиях распространения нового варианта коронавируса по сравнению с "Дельтой", но экстраполировать на Россию ее не совсем верно, заметил Сергей Нетесов.



- Нам целесообразно тщательно защищаться от "Омикрона", тем более что слухи о его безвредности преувеличены. Мы по-прежнему не можем адекватно оценить смертность от этого варианта, поскольку сейчас он наиболее распространен в Западной Европе, где привито от 80 до 90% населения. Все-таки "Дельта" пришла, когда было привито лишь 30–40% людей, - напомнил вирусолог.



Иными словами, люди в странах с наибольшим распространением "Омикрона" частично защищены за счет прививок - поэтому и кажется, что смертность от него меньше. Данных о смертности среди непривитых людей все еще не хватает.



С ним согласился Павел Волчков.



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- К сожалению, "Омикрон" также приводит к смерти, хотя многие считают его более легким. Вероятно, более легкий он в сравнении с "Дельтой", летальность которой от 2–3 до 15%. У "Омикрона" летальность на уровне 1% - но в абсолютных цифрах это очень много, поскольку число зараженных намного выше. Например, в США ежесуточно регистрируют около миллиона заболевших. И не стоит забывать, что статистика по "Омикрону" в основном базируется на странах, где высокий процент привитого населения. Чтобы интерпретировать ее на Россию, нужны повышающие коэффициенты, - заметил он.



Кроме того, для адекватной оценки патогенности "Омикрона" нужно знать, что человек болеет именно им, добавил Сергей Нетесов.



- Если сравнивать с "Дельтой", то "Омикрон" в гораздо большей степени поражает верхние дыхательные пути - то есть у заразившихся часто возникает насморк и боль в горле. Но такая же симптоматика есть и у зараженных парамиксовирусами, пневмовирусами, гриппом. Поэтому точный диагноз можно ставить только с помощью методов лабораторной диагностики, - подчеркнул он.



В связи с распространением "Омикрона" Минздрав призвал избегать мест с большим скоплением людей, соблюдать социальную дистанцию, дезинфицировать руки и носить маски. А также пройти вакцинацию и своевременную ревакцинацию от коронавируса. "По данным российских и зарубежных исследований, российская вакцина "Спутник V" в сочетании с ревакцинацией "Спутником Лайт" через шесть месяцев надежно защищают от тяжелого течения заболевания", - говорится в сообщении ведомства.