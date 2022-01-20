 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 22.01.2022
02:49  Найден сокрытый топливный бизнес семьи главы ГКНБ Киргизии - дуумвира Ташиева
02:48  Алишер Усманов назвал металл, который станет "новым золотом"
02:46  Диплом-фальшак? В Киргизии никак не могут найти однокашников президента Жапарова по учебе в КРСУ
02:36  Ленд-лиз 2.0: США готовят Украину к войне, - "СП"
02:19  Станет ли "Омикрон" последним штаммом вируса
00:30  Афганистан и иранские аятоллы во власти, - Ст.Тарасов
00:27  Блинкен отчитал Лаврова как мальчишку, - "СП"

00:19  Китай рано радовался. Новый штамм угрожает Олимпиаде в Пекине, - С.Строкань
00:12  Почему Москва простила казахскому министру русофобию? - И.Джорбенадзе
00:03  Арабская нефть потеснит в Европе российскую и казахстанскую, - О.Червинский
00:02  Эпоха НАТО закатилась из Тегерана, - М.Беленькая
00:01  Казахские силовики едва не запытали киргиза Сыдыкова, выбивая признания в международном терроризме
00:00  Погром-резолюция. Европарламент собирается расследовать события в Казахстане
Пятница, 21.01.2022
14:58  Банк России официально предложил ввести запрет криптовалют и майнинга
14:21  "Цель - надругательство": что грозит участницам скандальной фотосессии у мечети в Москве
14:18  Большая игра 2.0. Лондон объявил России войну, - "СП"
14:16  Рон Пол: В Конгрессе США до кровавых соплей - как лучше отметелить Кремль
14:13  У россиян терпелка крепче? Казахстанские цены (в сравнении), - "МК"
14:11  У депутатки КырПаламента Нарматовой отобрали мандат. Из-за фальшивого вузовского диплома
13:16  В Казахстане учреждают "Совет отечественных предпринимателей"
12:23  Наталья Поклонская получила новое назначение - станет замглавой Россотрудничества
11:36  Токаев поручил изымать неиспользуемые месторождения в Казахстане. Могут пострадать "Лукойл" и "Роснефть", - "Къ"
10:54  Чудовищный социальный разрыв между бедными и богатыми - главная причина январского восстания, - президент К.Токаев
10:41  Кто на самом деле готовится к войне на Украине: пять верных признаков, - "КП"
09:38  Зачем нужен пояс безопасности вокруг Афганистана? - Умед Хакимов
09:15  Отключение России от доллара - цена за возврат Украины? Берем! - К.Двинский
09:09  Русские в Казахстане снова под ударом. Кто будет спасать? - М.Хайруллин
09:02  Остановить "Самрук-Казыну". Должен ли фонд нацблагосостояния присутствовать в Казэкономике? - П.Своик
08:52  США или Китай – кто победит в конкуренции за кибероружие? - А.Потеряйко
08:42  Вышел в свет труд Ильяса Дауди "Большая игра в Афганистан"
08:34  Все узб-школы и вузы на месяц уходят в он-лайн
08:25  Пассив! Хокимы Хорезмской и Сырдарьинской областей Узбекистана получили выговор
08:19  "Кумтор" под кыргызским управлением. Добыча почему-то упала((
08:17  "Нур Отан" – хитрая ловушка для Касым-Жомарта Токаева, - Умар Тамашев
08:10  Цепляющиеся за власть ведут Америку к диктатуре, - В.Кудрявцев
08:05  Самат Исабеков во второй раз возглавил Таможенную службу Кыргызстана
07:57  Россия построит атомную электростанцию (малой мощности) в Кыргызстане
02:17  В казахской элите идет борьба за власть, - Ст.Притчин
00:44  Россия разместит ракеты в Венесуэле? - М.Столетов
00:38  В Узбекистане выпустят в обращение новую банкноту номиналом 200 тысяч сумов
00:37  Алматы чрезвычайно переменился. Но красный уровень террористической угрозы сохранился, - "Къ"
00:31  Досым Сатпаев: Конфликт элит может расшатать страну сильнее, чем оппозиция
00:24  КазМажилис затаился в ожидании перемен, - А.Перминова
00:21  Анкара усиливает работу в направлении исторического сознания тюркских государств, - В.Аватков
00:08  События в Казахстане – переломный момент во внутренней и внешней политике Белоруссии, - И.Новицкий
00:07  Провал президента-комика и усиление "партии войны" в Киеве, - А.Каневский
00:00  Казахи предпочли российское ружье китайскому кошельку, - В.Скосырев
Четверг, 20.01.2022
20:06  Путин сделал газпромовца Миллера "Героем труда России"
19:38  В Казахстане спишут кредиты погибшим в ходе беспорядков силовикам и мирным жителям
18:34  Эрдоган на предвыборном старте: головокружение от успехов затмевает финансовый провал, - О.Поляков
16:53  Русским Украины и Казахстана нужно выдать российские паспорта, - депутат ГД РФ Затулин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Станет ли "Омикрон" последним штаммом вируса
02:19 22.01.2022

Май в конце тоннеля: станет ли "Омикрон" последним штаммом вируса
Весной коллективный иммунитет россиян достигнет 80%

Анастасия Платонова

Пандемия коронавируса может закончиться в мае - по крайней мере новых массовых штаммов в 2022 году уже не будет, считают многие вирусологи. Причина тому - сверхзаразный штамм "Омикрон", вспышка заболеваемости которым в России уже началась. Так или иначе с коронавирусом в ближайшие месяцы столкнутся до 80% граждан России - на таком уровне и сформируется коллективный иммунитет. Но рассчитывать на то, что "Омикрон" безопаснее "Дельты", не стоит, - Минздрав призывает не отказываться от защитных мер и избегать мест скопления людей.

Умирающая звезда

Пиковая драма: когда "Омикрон" в России развернется по полной
Больше всего заражений в Москве, регионы повторяют динамику столицы спустя две-три недели

Распространение штамма "Омикрон" в пятницу, 21 января, зафиксировано уже в 57 регионах России, сообщил оперштаб по борьбе с вирусом. В целом по стране "Дельта" еще держит долю в 52,3%, но доминирование нового варианта не за горами, уверены эксперты.

"Омикрон" может стать одним из последних массовых штаммов коронавируса в 2022 году, полагает руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, кандидат медицинских наук Павел Волчков.

- В силу того, что этот штамм очень заразен, им переболеет огромное количество людей - и так или иначе мы сформируем тот самый популяционный иммунитет. "Омикроном", скорее всего, заразятся те немногие, кто еще не болел коронавирусом и не вакцинировался от него. В какой-то степени его можно назвать "живой вакциной", но жертв среди населения избежать не удастся, - сказал он в беседе с "Известиями".

Ранее академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко также высказал предположение, что "Омикрон" может стать последним штаммом коронавируса. Пандемия, по его мнению, может закончиться в мае.

- Это действительно можно подтвердить математически: во-первых, самые продолжительные вспышки ковида в России длились не более трех месяцев. А во-вторых, очевидно, что если число переболевших и привитых в популяции достигает 50–80% - а после вспышки "Омикрона" так и будет, - то это и есть предел пандемии, - считает Павел Волчков.

Агент национальной опасности: как рост заболеваемости связан с "Омикроном"
Почему число инфицированных коронавирусом в России увеличилось вдвое за десять дней

Уровень коллективного иммунитета в России за последнюю неделю вырос с 63,7 до 64,4%, уточняет оперштаб. Некоторые регионы уже близки к отметке 80%. Это Мурманская (79,1%) и Липецкая области (78,6%), Республика Тыва (78,3%), Пензенская (77,8%), Орловская (76,5%), Московская (75,8%) и Калининградская (75,5%) области.

По мнению Павла Волчкова, предположение о том, что Россия стоит на пороге затухания пандемии, вполне обоснованно.

- Если провести параллель с астрофизикой, то коронавирус - это умирающая звезда, на которой перед гибелью происходит последняя яркая вспышка, и в данном случае это "Омикрон", - сказал ученый.

Тем не менее коронавирус вряд ли уйдет из человеческой популяции, предположил Павел Волчков.

- Думаю, что отголоски COVID-19 будут и в 2023, и в 2024 годах. Но за счет того, что очень многие уже переболели или переболеют в 2022 году, уровень новых заражений этой инфекцией будет существенно ниже. Конечно, нельзя исключать вероятность появления нового суперштамма, но я бы сказал, что это маловероятно. Почти все регионы мира так или иначе уже проявили себя в этой пандемии - Индия, Африка, Латинская Америка, Европа и другие. Опасности можно ждать из Китая, полуторамиллиардное население которого так и не переболело ковидом. С другой стороны, люди там вакцинированы, - рассказал он.

Менее оптимистичен в отношении "Омикрона" вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

BAU-эффект: как пересчитать антитела к коронавирусу по шкале ВОЗ
Эксперты рассказали, как перевести результаты любого теста в международные единицы

- Оценить вероятность того, что "Омикрон" станет последним штаммом в пандемии, можно как 50 на 50. Ранее я предполагал, что и "Дельта" станет последним - в нем было несколько очень важных замен в области рецептор-связывающего домена (RBD), и мне казалось, что дальше уже заменять нечего. Но следом за "Дельтой" пришел вариант "Омикрон", который к тому же сейчас эволюционно разделился на две ветви - BA.1 и BA.2, разделяющиеся двадцатью мутациями. А это означает, что он и дальше будет эволюционировать, - сказал Сергей Нетесов в беседе с "Известиями".

По этой причине вероятность завершения пандемии в мае вирусолог оценил как не слишком высокую.

Безопаснее "Дельты"?

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил 20 января, что новый штамм "Омикрон" более заразен, но менее летален. Косвенно это подтверждается течением пандемии. Так, количество госпитализаций за последние сутки составило 9136 человек и снизилось по сравнению с предшествующими на 0,34%, сообщил оперштаб. Еще один показатель: хотя число заболевших растет - 49 513 случаев на 21 января по сравнению с 38 850 днем ранее, количество смертных случаев почти не увеличилось (692 и 684 соответственно).

Мировая статистика также свидетельствует о менее тяжелых последствиях распространения нового варианта коронавируса по сравнению с "Дельтой", но экстраполировать на Россию ее не совсем верно, заметил Сергей Нетесов.

- Нам целесообразно тщательно защищаться от "Омикрона", тем более что слухи о его безвредности преувеличены. Мы по-прежнему не можем адекватно оценить смертность от этого варианта, поскольку сейчас он наиболее распространен в Западной Европе, где привито от 80 до 90% населения. Все-таки "Дельта" пришла, когда было привито лишь 30–40% людей, - напомнил вирусолог.

Иными словами, люди в странах с наибольшим распространением "Омикрона" частично защищены за счет прививок - поэтому и кажется, что смертность от него меньше. Данных о смертности среди непривитых людей все еще не хватает.

С ним согласился Павел Волчков.

Повысил скорость: как "Омикрон" наращивает свои обороты в России
И на какие симптомы стоит обращать внимание тем, кто начинает заболевать

- К сожалению, "Омикрон" также приводит к смерти, хотя многие считают его более легким. Вероятно, более легкий он в сравнении с "Дельтой", летальность которой от 2–3 до 15%. У "Омикрона" летальность на уровне 1% - но в абсолютных цифрах это очень много, поскольку число зараженных намного выше. Например, в США ежесуточно регистрируют около миллиона заболевших. И не стоит забывать, что статистика по "Омикрону" в основном базируется на странах, где высокий процент привитого населения. Чтобы интерпретировать ее на Россию, нужны повышающие коэффициенты, - заметил он.

Кроме того, для адекватной оценки патогенности "Омикрона" нужно знать, что человек болеет именно им, добавил Сергей Нетесов.

- Если сравнивать с "Дельтой", то "Омикрон" в гораздо большей степени поражает верхние дыхательные пути - то есть у заразившихся часто возникает насморк и боль в горле. Но такая же симптоматика есть и у зараженных парамиксовирусами, пневмовирусами, гриппом. Поэтому точный диагноз можно ставить только с помощью методов лабораторной диагностики, - подчеркнул он.

В связи с распространением "Омикрона" Минздрав призвал избегать мест с большим скоплением людей, соблюдать социальную дистанцию, дезинфицировать руки и носить маски. А также пройти вакцинацию и своевременную ревакцинацию от коронавируса. "По данным российских и зарубежных исследований, российская вакцина "Спутник V" в сочетании с ревакцинацией "Спутником Лайт" через шесть месяцев надежно защищают от тяжелого течения заболевания", - говорится в сообщении ведомства.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1642807140
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- Мажилис одобрил законопроект, направленный на создание общего рынка электроэнергетики в странах ЕАЭС
- Правительство приняло Постановление в отношении "Оператора РОП"
- Премьер-Министр РК А. Смаилов провел совещание по вопросу банкротства физических лиц
- Зима патриарха
- Завершен вывод подразделений Коллективных миротворческих сил ОДКБ из Казахстана
- Е. Тугжанов провел заседание МВК по недопущению распространения коронавирусной инфекции
- Ак жол": После погромов и поджогов МСБ нужна реальная помощь, а не обещания и сбор данных
- Какие религиозные организации запрещены в Казахстане?
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  