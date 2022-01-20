Ленд-лиз 2.0: США готовят Украину к войне, - "СП"

02:36 22.01.2022

Ленд-лиз 2.0: США готовят Украину к войне

Американские сенаторы разработали законопроект, который позволяет Киеву в кратчайшие сроки получить любые вооружения



Анна Седова

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Иван Коновалов

Константин Блохин



Американские сенаторы разработали законопроект, который позволяет президенту США поставлять Украине вооружения по ленд-лизу. В документе, который называется Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act (Закон о ленд-лизе для защиты украинской демократии) предлагается поставлять Киеву военную технику "для защиты уязвимого гражданского населения от российского военного вторжения".



По существующему законодательству президент США уполномочен разрешать поставки и аренду вооружений "партнерам и союзникам США" в случае, если это отвечает интересам национальной безопасности страны. Кроме того, в оборонном бюджете США на 2022 год на помощь Украине предусмотрено 300 миллионов долларов, из них 225 млн. на обучение и экипировку, а 75 млн. долл. - на летальные вооружения.



Но, как считают авторы законопроекта, этого недостаточно, к тому же, "бюрократические барьеры и другие ограничения" делают такой порядок действий "непрактичным в нынешнем кризисе, с которым столкнулась Украина".



Что касается перечня вооружений и товаров, которые могут быть поставлены по ленд-лизу, он в законопроекте не уточнен, но формулировки максимально широкие. В частности, говорится о возможности поставлять "любое военное оборудование, необходимое для того, чтобы защитить уязвимое гражданское население от российского военного вторжения".



Авторы подчеркивают, что предложенный документ не будет новым законом, а лишь внесет поправки в отношении Украины в "Закон о контроле над экспортом вооружений" и расширит полномочия президента, позволяя ему быстро принимать решение о выделении тех или иных вооружений и технологий. Достаточно будет обосновать, что эта техника нужна для защиты гражданского населения.



Документ также указывает, что "вторжением" на Украину со стороны России будет считаться не только непосредственное пересечение государственной границы, о чем говорил президент США Джо Байден, но и "любая кибератака против критических объектов украинской инфраструктуры".



Законопроект разработали шестеро сенаторов - демократы Бен Кардин, Джинн Шейхин и Ричард Блументал, а также республиканцы Джон Корнин, Роджер Уикер и Линдси Грэм.



"Этот законопроект гарантирует, что бюрократические препятствия не помешают администрации (США) действовать быстро, чтобы предоставить Украине инструменты, необходимые для защиты гражданского населения, если Путин решит вторгнуться. Кремль дорого заплатит за эскалацию этого кризиса, а США вложат свои деньги в то, чтобы помочь Украине защитить себя", - заявила Шейхин.



Военный эксперт Иван Коновалов считает, что название и формулировки законопроекта были выбраны не случайно, и хотя далеко не факт, что он будет принят, само его появление можно назвать очередной провокацией в адрес России.



- Название предложенного закона звучит оскорбительно по отношению к Советскому Союзу и всем союзникам США, которые сражались против нацистов. Этот закон в марте 1941 года был создан для того, чтобы поставлять вооружения, боеприпасы, технику, продовольствие и все необходимое для тылового обеспечения войск, которые противостоят нацистам. А теперь закон с таким же названием призван помогать нацистскому руководству, которое управляет Украиной.



Это звучит в высшей степени странно. Понятие "ленд-лиз" неразрывно связано со Второй мировой войной. Это то же самое, что операция "Оверлорд" или битва на Тихом океане для союзников. "Ленд-лиз" - часть общей картины победы и, кстати, именно так его постоянно представляли американцы. И употреблять это понятие в контексте военной помощи Украине против "врага" России, что прямо написано в документе, просто кощунственно. Либо авторы законопроекта не знают историю, либо, напротив, очень хорошо ее знают, и такое название было выбрано намеренно и подчеркнуто, чтобы переписать ее.



"СП": - Какие именно вооружения и технологии США могут поставлять по этому законопроекту?



- В документе не прописаны конкретные параметры, но если исходить из ленд-лиза, который существовал во время Второй мировой войны, это может быть практически все. Нам поступали самолеты, танки, боеприпасы. Он также предусматривал поставку продовольствия, техники, медицинского оборудования, стратегического сырья, в том числе нефтепродуктов.



Если американцы вспоминают о законе марта 1941 года, они что, тоже собираются поставлять Украине самолеты и танки? Но это наступательные вооружения. И тогда выводы напрашиваются сами собой. Такие инициативы требуют немедленного разъяснения.



- Для России неважно, какой будет использоваться механизм поставок вооружений Украине, - убежден ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин. - Ключевой вопрос в том, что именно будет туда поставляться, в каких объемах и как мы будем на это реагировать. А детали бюрократического механизма, которые определят, будет ли принимать окончательное решение президент или Конгресс, будет ли поддержка только военно-политическая или еще и экономическая, для нас роли не играют.



Главная озабоченность Кремля в том, что на Украине могут быть развернуты ударные вооружения. Не думаю, что Вашингтон будет предоставлять Киеву широкомасштабную экономическую помощь. Может быть, дадут не 300 миллионов долларов, как раньше, а немного больше, чтобы кормить ее надеждами.



При этом перспектива интеграции Украины в НАТО в краткосрочном периоде крайне мала, об этом говорил и сам Байден на пресс-конференции. Зато перспективу размещения ударных вооружений вполне могут обсуждать. Хотя для нас это явно будет красной тряпкой, и американцы это прекрасно понимают.



Но прошедшие переговоры показали, что американцы не готовы идти даже на мизерные уступки. Например, мы могли бы прийти к соглашению о том, что Украину не будут принимать в НАТО. Как я уже сказал, это сейчас не в интересах самих США. Тем не менее, даже этого не было сделано. То же касается вопроса размещения ударных вооружений.



"СП": - Возможно, такие законопроекты появляются, чтобы затем, когда их не приняли, это подавалось, как уступки России?



- Это уже детали. На самом деле даже вопрос вступления Украины в НАТО отчасти технический. Допустим, США откажутся от этой перспективы "для галочки". Но откажутся ли они от ее реальной поддержки? Нам же нужна реально нейтральная Украина, где не будет размещена инфраструктура НАТО. Объективно США устраивает ситуация "партнерства без обязательств", когда Украина не входит в альянс, но сотрудничает с ним по полной программе. И очень сомнительно, что они откажутся от этого стратегического актива, за который боролись с 90-х годов. Слишком лакомый это кусок.



Да, подачки США вроде бы не так велики, то они подкинут 300 миллионов, то какие-то вооружения. Даже если подобный законопроект принят не будет, проблема в том, что из года в год инфраструктура НАТО на Украине усиливается. И вопрос о принятии ее в альянс - это, скорее, рычаг давления на нас и повод обнадежить Киев. Вспомните, сколько Турцию кормили обещаниями принять в Евросоюз, хотя на самом деле не собирались этого делать. Такой же сценарий может быть задействован в отношении Украины.



Если мы договоримся с США о нейтральной Украине, они не просто должны пообещать не принимать ее в альянс. Она реально должна быть свободна от его инфраструктуры. Бумажка ничего не значит, если при этом на территории страны будут базы НАТО и она будет сотрудничать с этим блоком во всех отношениях.