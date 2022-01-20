Диплом-фальшак? В Киргизии никак не могут найти однокашников президента Жапарова по учебе в КРСУ

02:46 22.01.2022

Руслан ХАРИЗОВ



О студенчестве Садыра Жапарова: кто-то в упор не помнит, кто-то помнит хорошо



Учеба Садыра Жапарова в Кыргызско-Российском Славянском университете имени Бориса Ельцина стала неожиданно самой обсуждаемой темой в социальных сетях. Поводом послужила более чем краткая биография депутата Жогорку Кенеша Орозайым Нарматовой. В парламенте член партии "Бутун Кыргызстан" смогла проработать всего несколько дней. ЦИК лишил ее мандата. Причиной стал незаконно полученный диплом о высшем образовании.



Это решение вызывает споры, и мало кто верит в объективность избирательной комиссии. Сама Орозайым Нарматова отказалась оспаривать его в суде. История с ее дипломом для некоторых стала поводом, чтобы поинтересоваться образованием президента.



Известно, что в 1991 году Садыр Жапаров окончил учебу в Институте физкультуры и получил красный диплом тренера. Учебу он оканчивал после службы в армии.



Из открытых источников также известно, что будущий глава государства заочно окончил юридический факультет КРСУ, получив диплом в 2006 году.



Садыр Жапаров в 2006 году уже был депутатом парламента и членом комиссии по государственным наградам. Он избрался в ЖК в 2005-м по одномандатному округу.



Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев призвал откликнуться одногруппников Садыра Жапарова. Он пояснил, что тоже учился на юрфаке этого вуза и, как Садыр Жапаров, окончил университет в 2006 году.



"Но мы ни разу не встречались в университете. Кто его одногруппники? Отзовитесь", - призвал Дастан Бекешев.



Следом за депутатом в соцсетях тоже стали просить однокурсников и одногруппников Садыра Жапарова откликнуться. Многие из выпускников юрфака КРСУ отмечают, что не помнят студента Жапарова.



В интервью 24.kg выпускница очного отделения юридического факультета КРСУ Люция Бектемирова рассказала, что тоже не слышала о студенте Садыре Жапарове.



"Окончила университет в 2006 году. Но ни разу не видела такого студента. Говорят, что он учился на заочном отделении. Но два раза в год они посещают вуз. Сессия, лекции, семинары и экзамены они сдают очно. У таких студентов другая программа, учеба начинается в основном в вечернее время", - отметила она.



Ни разу не видела его в здании КРСУ, возможно изменился.

Люция Бектемирова



Редакция 24.kg также связалась с Лейлой Сыдыковой, которая была деканом юридического факультета в 2006 году. Она, как не странно, тоже не смогла вспомнить студента-заочника Садыра Жапарова.



"Больше мы курировали студентов-очников. Заочные студенты были закреплены за замдекана, который сейчас на пенсии и живет в Канаде. Этой группе я не преподавала, поэтому ничего не помню. Честно говоря, сама удивилась, что президент окончил наш факультет", - рассказала Лейла Сыдыкова.



Мне как-то сказали, что Садыр Жапаров учился у нас, я удивилась. Не помню в упор. Если бы преподавала, то помнила бы.

Лейла Сыдыкова



Нашлись и те, кто такого студента помнит. Профессор Бекбосун Борубашов рассказал, что в тот период он работал заведующим кафедрой на юридическом факультете КРСУ. По его словам, действительно, Садыр Жапаров был студентом-заочником и он ему даже преподавал историю государственного права и конституционное право.



"Садыр Жапаров действительно учился на заочном отделении. Ничем не отличался от других студентов. К сожалению, тогда мы не знали, что он станет президентом. Приходил на сессии, посещал занятия нормально", - поделился воспоминаниями он.



Отметим, что 16 июля 2021 года Бекбосуна Борубашова назначили советником президента Садыра Жапарова. Соответствующий указ подписал глава государства. Ранее он также возглавлял конституционное совещание по разработке проекта Основного закона, ориентированного на президентскую форму правления.



Других свидетелей пока найти не удалось. Продолжаем поиски и просим откликнуться одногруппников Садыра Жапарова.