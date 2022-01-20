Найден сокрытый топливный бизнес семьи главы ГКНБ Киргизии - дуумвира Ташиева

02:49 22.01.2022

Татьяна КУДРЯВЦЕВА



Журналист нашел топливный бизнес семьи главы ГКНБ Камчыбека Ташиева



"Компания-посредник за два дня на продаже продукции госпредприятия зарабатывает почти четверть его годовой прибыли. При этом главы госзавода и фирмы-посредника связаны с председателем ГКНБ", - рассказал журналист Болот Темиров.



Он утверждает, что семья Камчыбека Ташиева тесно связана с топливным бизнесом на юге страны. Журналист отмечает, что главу ГКНБ еще до прихода к власти связывали с топливным бизнесом. На его родственников оформлен Джалал-Абадской нефтеперерабатывающий завод. На юге работает и ЗАО "Кыргыз петролеум компани" - единственный нефтеперерабатывающий завод ОАО "Кыргызнефтегаз". Оба предприятия с государственной долей участия.



После смены власти в стране руководителем НПЗ становится племянник Камчыбека Ташиева - Байгазы Матисаков.







Международная сеть журналистов-расследователей помогла найти четыре документа. Так, один из них показывает, что ОсОО Region Oil экспортирует мазут, произведенный ЗАО "Кыргыз петролеум компани", за $0,34 за килограмм. За два дня, 23 и 24 июня 2021 года, компания поставила на Ферганский НПЗ в Узбекистане 3 тысячи 666 тонн мазута. На самом заводе ЗАО "Кыргыз петролеум компани" мазут стоит почти в два раза дешевле - по $0,22. Получается, что за счет разницы в цене Region Oil заработала на экспорте мазута 37 миллионов сомов.



"Это не единственная экспортно-импортная операция. На портале "Открытый бюджет" видно, что Region Oil платило за таможенное оформление грузов 52 раза с 16 апреля 2021 года. Племянник Камчыбека Ташиева был назначен директором ЗАО "Кыргыз петролеум компани" в начале 2021-го", - рассказал Болот Темиров.



В базе данных Минюста указано, что единственным учредителем Region Oil является Назгуль Айдарова. Она баллотировалась в горкенеш Джалал-Абада от партии "Ата Журт Кыргызстан" в апреле прошлого года. В партийном списке было указано, что Назгуль Айдарова работает бухгалтером на Джалал-Абадском нефтеперерабатывающем заводе. Этот тот самый завод, на котором учредителем и директором являются братья Ташиевы - Казыбек и Шаирбек. Кроме того, учредитель Region Oil на парламентских выборах в ноябре 2021 года была уполномоченным последнего.



Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев пока недоступен для комментариев.