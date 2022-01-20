 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 22.01.2022
09:01  Русско-иранский пакт. К визиту Раиси в Москву, - А.Дугин
08:14  Национальное предательство. Ельцин согласился на расширение НАТО на восток за 13 млрд долларов
02:49  Найден сокрытый топливный бизнес семьи главы ГКНБ Киргизии - дуумвира Ташиева
02:48  Алишер Усманов назвал металл, который станет "новым золотом"
02:46  Диплом-фальшак? В Киргизии никак не могут найти однокашников президента Жапарова по учебе в КРСУ
02:36  Ленд-лиз 2.0: США готовят Украину к войне, - "СП"
02:19  Станет ли "Омикрон" последним штаммом вируса

00:30  Афганистан и иранские аятоллы во власти, - Ст.Тарасов
00:27  Блинкен отчитал Лаврова как мальчишку, - "СП"
00:19  Китай рано радовался. Новый штамм угрожает Олимпиаде в Пекине, - С.Строкань
00:12  Почему Москва простила казахскому министру русофобию? - И.Джорбенадзе
00:03  Арабская нефть потеснит в Европе российскую и казахстанскую, - О.Червинский
00:02  Эпоха НАТО закатилась из Тегерана, - М.Беленькая
00:01  Казахские силовики едва не запытали киргиза Сыдыкова, выбивая признания в международном терроризме
00:00  Погром-резолюция. Европарламент собирается расследовать события в Казахстане
Пятница, 21.01.2022
14:58  Банк России официально предложил ввести запрет криптовалют и майнинга
14:21  "Цель - надругательство": что грозит участницам скандальной фотосессии у мечети в Москве
14:18  Большая игра 2.0. Лондон объявил России войну, - "СП"
14:16  Рон Пол: В Конгрессе США до кровавых соплей - как лучше отметелить Кремль
14:13  У россиян терпелка крепче? Казахстанские цены (в сравнении), - "МК"
14:11  У депутатки КырПаламента Нарматовой отобрали мандат. Из-за фальшивого вузовского диплома
13:16  В Казахстане учреждают "Совет отечественных предпринимателей"
12:23  Наталья Поклонская получила новое назначение - станет замглавой Россотрудничества
11:36  Токаев поручил изымать неиспользуемые месторождения в Казахстане. Могут пострадать "Лукойл" и "Роснефть", - "Къ"
10:54  Чудовищный социальный разрыв между бедными и богатыми - главная причина январского восстания, - президент К.Токаев
10:41  Кто на самом деле готовится к войне на Украине: пять верных признаков, - "КП"
09:38  Зачем нужен пояс безопасности вокруг Афганистана? - Умед Хакимов
09:15  Отключение России от доллара - цена за возврат Украины? Берем! - К.Двинский
09:09  Русские в Казахстане снова под ударом. Кто будет спасать? - М.Хайруллин
09:02  Остановить "Самрук-Казыну". Должен ли фонд нацблагосостояния присутствовать в Казэкономике? - П.Своик
08:52  США или Китай – кто победит в конкуренции за кибероружие? - А.Потеряйко
08:42  Вышел в свет труд Ильяса Дауди "Большая игра в Афганистан"
08:34  Все узб-школы и вузы на месяц уходят в он-лайн
08:25  Пассив! Хокимы Хорезмской и Сырдарьинской областей Узбекистана получили выговор
08:19  "Кумтор" под кыргызским управлением. Добыча почему-то упала((
08:17  "Нур Отан" – хитрая ловушка для Касым-Жомарта Токаева, - Умар Тамашев
08:10  Цепляющиеся за власть ведут Америку к диктатуре, - В.Кудрявцев
08:05  Самат Исабеков во второй раз возглавил Таможенную службу Кыргызстана
07:57  Россия построит атомную электростанцию (малой мощности) в Кыргызстане
02:17  В казахской элите идет борьба за власть, - Ст.Притчин
00:44  Россия разместит ракеты в Венесуэле? - М.Столетов
00:38  В Узбекистане выпустят в обращение новую банкноту номиналом 200 тысяч сумов
00:37  Алматы чрезвычайно переменился. Но красный уровень террористической угрозы сохранился, - "Къ"
00:31  Досым Сатпаев: Конфликт элит может расшатать страну сильнее, чем оппозиция
00:24  КазМажилис затаился в ожидании перемен, - А.Перминова
00:21  Анкара усиливает работу в направлении исторического сознания тюркских государств, - В.Аватков
00:08  События в Казахстане – переломный момент во внутренней и внешней политике Белоруссии, - И.Новицкий
00:07  Провал президента-комика и усиление "партии войны" в Киеве, - А.Каневский
00:00  Казахи предпочли российское ружье китайскому кошельку, - В.Скосырев
Четверг, 20.01.2022
20:06  Путин сделал газпромовца Миллера "Героем труда России"
19:38  В Казахстане спишут кредиты погибшим в ходе беспорядков силовикам и мирным жителям
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Русско-иранский пакт. К визиту Раиси в Москву, - А.Дугин
09:01 22.01.2022

ВИЗИТ РАИСИ В МОСКВУ: РУССКО-ИРАНСКИЙ ПАКТ

20.01.2022
Александр Дугин
Визит Президента Ирана Ибрахима Раиси в Россию проходит в особых условиях. Россия находится в беспрецедентно жестком за последние десятилетия противостоянии с Западом. Иран же пребывает в аналогичной ситуации постоянно -- с момента Июльской революции, которая была направлена строго против внешнего управления страной со стороны Запада. Это предопределяет объективное сближение двух стран, которому препятствовала ранее как прозападная позиция шестой колонны в России, всячески саботировавшая – прежде всего в сфере экономики и финансов – развитие российско-иранского партнерства, так и внешнеполитические ориентиры иранских реформаторов, старавшихся вопреки всему и – безуспешно! -- восстановить сотрудничество с США. Сегодня оба препятствия объективно сняты: в ситуации резкой эскалации в отношениях Москвы с НАТО – фактически на грани прямого военного столкновения – шестая колонна в России прикусила язык или даже стала рядиться в "патриотов". В Иране же реформаторы проиграли выборы, и президентом стал представитель консервативного крыла, строго продолжающий изначальную линию Иранской Революции. В отношении Запада и прежде всего США эта линия была всегда более, чем откровенной. Можно вспомнить слова Имама Хомейни, лидера Июльской революции:

"Если у вас на душе плохо, и черные мысли и сомнения гложут вашу душу, повернитесь лицом на Запад и воскликните: Будь ты проклята, Америка!"

В современной России царят приблизительно такие же настроения.

И вот именно в таких условиях и проходит визит в Россию Президента Ирана. Символично его приглашение для выступления в Госдуме – беспрецедентный случай.

Итак, на наших глазах оттягиваемый в течение многих десятилетий, но давно уже назревший и прошедший проверку военным союзом в Сирии российско-иранский альянс приобретает зримое выражение.

Здесь важно помнить, что в международной стратегии у России и Ирана очень много общего. Прежде всего -- Россия и Иран защищают многополярный мир. Именно многополярный, а не двухполярный и не бесполярный. В таком мире есть уже как минимум три вполне самостоятельных и суверенных полюса – Запад, Россия и Китай. Масштаб исламской цивилизации и даже ее шиитской части, чьим плацдармом является суверенный Иран, таков, что явно претендует на роль еще одного полюса или даже нескольких. Россия в этом жизненно заинтересована, так как любой новый полюс будет еще одним аргументом в противостоянии западной гегемонии и отчаянных попыткам США спасти любой ценой – даже ценой ядерной войны! – однополярный глобалистский миропорядок. России жизненно необходимы союзники в исламском мире. Такая крупная держава как Иран с однозначно антизападной позицией, огромным влиянием в шиитском мире и в целом в регионе Средней Азии это важнейший аргумент. Отсюда легко понять значение визита Раиси в Россию. Это не дежурное протокольное мероприятие, это начало полноценного стратегического партнерства, так долго откладывавшегося.

Полноценный союз с Ираном открывает для российской стратегии уникальные возможности – среди всего прочего, столь чаемый российскими геополитиками от Империи до СССР выход к теплым морям. Сама возможность российской военно-морской базы в Персидском заливе вызовет инфаркт у атлантистских политиков. Мы совершенно справедливо планируем разместить наши военные базы на Кубе, в Никарагуа и Венесуэле, но Персидский залив – это вообще ключ к не только к Ближнему Востоку, но и к безопасности всей Евразии. И снова: Тегеран вполне созрел для обсуждения таких проектов, и главным препятствием для их разработки до последнего времени была именно западная агентура влияния в российском руководстве, последовательно саботировавшая российско-иранский альянс.

Несколько раз уже звучали предложения Ирана по переходу во взаиморасчетах на рубли, иранские риалы или иную валюту, чтобы избежать долларовой системы. Самое время воплотить это в жизнь, игнорируя вопли российских либералов. Мы и так на грани новых экономических санкций, и следует предпринимать опережающие ходы. Это будет правильно, даже если санкций не введут.

Следует продолжать и развивать партнерство в энергетической сфере – как в случае атомной электростанции в Бушере. Мы, конечно, против пролиферации ядерного оружия, но Запад часто делает в этом вопросе исключения в отношении своих близких союзников – когда-то Пакистана, и до сих пор Израиля. Может и нам стоит закрыть глаза на некоторые иранские разработки в этой области? Союзному Вашингтону Израилю можно, а союзному России Ирану нет? А собственно, почему?

Общие вызовы у России и Ирана возникли и в связи с приходом к власти в Афганистане талибов (запрещенная в РФ организация). Талибы (запрещенная в РФ организация) – радикальные сунниты, нетерпимые к шиизму и традиционному – даже для пуштунов – суфийскому исламу. Это создает потенциальные проблемы для Ирана. Россия же оказывается под ударом в силу вероятности новой волны распространения радикального ислама в Средней Азии – нашей зоне ответственности. Очевидно, что выводя войска из Афганистана и оставляя страну талибам (запрещенная в РФ организация), атлантистская администрация Байдена на это и рассчитывала. Россия вместе с Ираном -- а также привлекая Пакистан, ищущий сближения с Москвой, и Китай – должна построить свою дорожную карту для Афганистана: выстроив конструктивные отношения с нынешним правительством, но одновременно не допуская эксцессов и препятствуя террористической и экстремисткой активности в регионе.

Тегеран озабочен активностью Анкары в Средней Азии и, в частности, инициативой по созданию Организации Тюркских Государств. Это можно понять, но, быть может, стоит ответить на это не протестами, а симметричным проектом проведения конференции "Иранских народов" -- например в Душанбе, куда пригласить не только персов, луров и таджиков, но и пуштунов, белуджей, осетин, курдов, тылышей и других ираноязычных. Тоже самое могла бы проделать и Москва – созвав съезд Славянских Народов. Тогда турецкая -- и вполне правомочная культурно -- инициатива окажется в контексте аналогичных проектов, что купирует ее сомнительное геополитическое измерение (скорее всего, навязанное англосаксонскими структурами влияния в самой Турции).

Сегодня между Москвой и Тегераном обсуждается целый пакет общих транспортных проектов – начиная с Каспия, где в Астрахани развертывается огромный хаб морских перевозок, и заканчивая железнодорожным проектом Север-Юг. Грандиозный транспортный проект Север-Юг объединил бы Евразию по меридиану – снова вплоть до Персидского залива и Индийского океана, что было бы – позитивным! – ответом, а в каком-то смысле, и дополнением, турецко-азербайджанских транспортных инициатив и отлично вписалось бы в расширенный до масштаба Большой Евразии китайский план "Один путь – Один пояс". Стоит не возмущаться тому, что делают другие, а делать что-то важное и полезное самим.

Общие позиции у России и Ирана на Ближнем Востоке – почти везде. В Сирии – это очевидно: у Асада, России и Ирана -- общий враг, который в целом сегодня повержен и именно благодаря нашим общим усилиям. На повестке дня в ближайшее время станет Ирак. Американские войска оттуда рано или поздно выведут, и важно уже сейчас думать о возрождении это крупной региональной державы, где большинство составляют шииты (арабы) и значительную роль играют ираноязычные курды, и где традиционно сложились прекрасные дружественные отношения с Россией. Москва и Тегеран должны взять на себя ответственность за восстановление Ирака. Конечно, при этом нельзя исключать экономического гиганта Китай и стратегически значимую Турцию. А вот Запад исключить можно и нужно, даже необходимо. Они разрушили страну и никакого порядка в ней создать оказались не способны (скорее всего, и не собирались). Им остается только уйти с позором и со взглядами ненависти в спину.

На повестке стоит и война в Йемене, где участвует еще одна важная региональная сила – Саудовская Аравия, традиционный соперник Ирана. А вот с Россией Эр-Рияд в последнее время стремится, напротив, наладить конструктивные отношения. Это делает позиции Москвы уникальными и в отношении Йеменского конфликта. Саудиты поддерживают одну сторону, иранцы – другую, а Россия, имея хорошие отношения и с теми, и с другими, оказывается в оптимальной позиции, чтобы содействовать скорейшему миру.

Визит Раиси протекает в новых геополитических условиях. Именно поэтому от него можно ожидать по-настоящему прорывных результатов.

Источник - geopolitica.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1642831260
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- Мажилис одобрил законопроект, направленный на создание общего рынка электроэнергетики в странах ЕАЭС
- Правительство приняло Постановление в отношении "Оператора РОП"
- Премьер-Министр РК А. Смаилов провел совещание по вопросу банкротства физических лиц
- Зима патриарха
- Завершен вывод подразделений Коллективных миротворческих сил ОДКБ из Казахстана
- Е. Тугжанов провел заседание МВК по недопущению распространения коронавирусной инфекции
- Ак жол": После погромов и поджогов МСБ нужна реальная помощь, а не обещания и сбор данных
- Какие религиозные организации запрещены в Казахстане?
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  