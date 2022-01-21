Хотят ли русские байды. Лавров нашел своего Блинкена, - "Къ"

09:54 22.01.2022 Хотят ли русские байды

Как Сергей Лавров объяснял Энтони Блинкену, что собственно требуется от США



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В пятницу в Женеве состоялись российско-американские переговоры по безопасности на уровне глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Энтони Блинкена. Встреча была промежуточной: решающий этап консультаций начнется после того, как американская сторона представит письменную реакцию на российские требования о нерасширении НАТО, неразмещении ударных вооружений в Европе и отводе сил Североатлантического альянса от границ с РФ. США обещали сделать это к 30 января, НАТО пришлет свой ответ в начале февраля. После этого станет яснее, ждет ли Европу новая конфронтация или деэскалация.



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Энтони Блинкен (слева) и Сергей Лавров не сошлись в интерпретации истории



У кого больше

О личной встрече в Женеве главу МИД РФ Сергея Лаврова госсекретарь США Энтони Блинкен попросил накануне своего европейского турне, в рамках которого он побывал в Берлине и Киеве. Окончательной договоренности по этому поводу главы дипломатий достигли в ходе телефонного разговора в минувший вторник. Госсекретарь заранее дал понять, что не привезет в Женеву запрошенный российской стороной письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности.



Москва, напомним, дала понять Вашингтону, что ожидает его письменную реакцию как можно скорее. Энтони Блинкен же сказал Сергею Лаврову по телефону, что американцам нужно прояснить несколько важных моментов о российской инициативе, прежде чем США смогут предоставить России свои комментарии и контрпредложения. Исходя из ознакомительно-подготовительного характера женевской встречи, Энтони Блинкен накануне приезда в Швейцарию сказал журналистам, что не ждет от нее прорыва.



Женева встретила переговорщиков сильным штормом. Консультации проходили в отеле "Президент Вильсон", расположенном прямо на берегу Женевского озера, волны которого угрожающе выплескивались на набережную. Журналисты мрачно шутили, что так сейчас штормит и российско-американские отношения.



Искать признаки позитива или негатива пресса пыталась в малейших деталях: какие цветы на столе делегаций (сирень и орхидеи), зайдут ли дипломаты в зал вместе или по отдельности, пожмут ли друг другу руки. Зашли в итоге вместе, рукопожатие состоялось.



Сергей Лавров поблагодарил коллегу за предложение провести дискуссию "в контексте работы над предложениями (России.- "Ъ") о гарантиях безопасности". "Когда вы позвонили мне и предложили встретиться, чтобы мы могли четко прояснить наши озабоченности, мы сочли это полезной идеей. Рассчитываем, что она позволит вам подготовить конкретные ответы на наши предложения и внести контрпредложения, если у вас таковые будут",- сказал глава МИД РФ.



По его словам, российская сторона тоже не рассчитывала на прорыв. "Мы ждем ответов на наши предложения. Предложения (России.- "Ъ") предельно конкретные, и ожидаем таких же конкретных ответов в русле и полном соответствии с теми обязательствами, которые были приняты на высшем уровне в рамках ОБСЕ по проблемам неделимости безопасности, чтобы ни одна страна не укрепляла свою безопасность за счет безопасности любой другой страны",- отметил Сергей Лавров.



При этом глава МИД РФ не удержался от язвительного комментария в адрес американской стороны. "Мы прочли за вчера и сегодня огромное количество материалов, которые подготовил Государственный департамент относительно того, что там назвали "дезинформацией" России в огромном масштабе. Я с интересом ознакомился с этими работами,- сказал Сергей Лавров.- Надеюсь, что кто-то в Госдепартаменте был в них не занят и сконцентрировался все-таки на сути переданных нами предложений".



Накануне внешнеполитическое ведомство США распространило объемную подборку материалов, якобы разоблачающих заявления российских официальных лиц по Украине и НАТО. В документе среди прочего говорится, что Украина не представляет никакой угрозы для России, Вашингтон и его союзники не подталкивают Киев к конфликту, а НАТО - это сугубо оборонительный альянс.



Энтони Блинкен на этот выпад не отреагировал. Он также поблагодарил коллегу за встречу, но совсем иначе представил ее суть. Из его комментария следовало, что она была созвана "в русле продолжающихся усилий по деэскалации напряженности из-за российской агрессии в отношении Украины". Сергей Лавров на этом моменте приподнял бровь и усмехнулся.



"Это критический момент,- продолжил тем временем госсекретарь США.- Вы правы, мы не ожидаем результатов здесь и сейчас, но я надеюсь, ожидаю, что возможности дипломатии и останутся открытыми. Мы привержены этому пути - мирному разрешению имеющихся противоречий". Между тем, по словам Энтони Блинкена, "если Россия решит совершить акт агрессии против Украины", США и их союзники "готовы к консолидированному, быстрому и жесткому ответу".



Переговоры между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и государственным секретарем США Энтони Блинкеном в отеле "Президент"



Далее прессу попросили удалиться, и переговоры продолжились в закрытом формате. Изначально встреча была рассчитана на полтора часа и в итоге продлилась буквально на несколько минут дольше запланированного. К журналистам главы внешнеполитических ведомств РФ и США вышли по отдельности. В российской делегации, по данным "Ъ", не исключали совместной пресс-конференции, однако американская сторона от такого варианта отказалась. Энтони Блинкен, с которым Сергей Лавров встречается лично уже третий раз, в отличие от своих предшественников еще ни разу не выходил к прессе совместно со своим российским коллегой.



"Ъ" с ходу спросил у главы МИД РФ, является ли плохим знаком тот факт, что встреча продлилась всего полтора часа, и означает ли это, что сторонам не о чем говорить.



"Пунктуальность не может быть плохим знаком, мы планировали встречу на полтора часа потому, что нам было примерно понятно, что мы будем обсуждать",- ответил Сергей Лавров.



Сергей Лавров добавил, что встреча была "промежуточной", направленной на разъяснение американцам деталей российских предложений. По его словам, госсекретарь обещал, что США предоставят письменный ответ на требования России к 30 января. НАТО, по данным "Ъ", обещало России прислать свои комментарии в начале февраля.



Напомним, Москва среди прочего настаивает на том, чтобы Вашингтон и его союзники по НАТО предоставили ей гарантии того, что альянс более не будет расширяться на восток и прежде всего закроет двери для Украины. Кроме того, Россия требует, чтобы на территории стран НАТО не размещались угрожающие ей ударные вооружения, а альянс отвел силы и инфраструктуру в Восточной Европе на позиции 1997 года. В ходе запущенного в декабре переговорного процесса США и НАТО уже согласились начать с Россией переговоры по темам, которые Москва безуспешно продвигала на протяжении нескольких лет: отказ от размещения в Европе ранее запрещенных ракет средней и меньшей дальности, ограничение масштабов учений в зоне соприкосновения, возобновление контактов между военными. Однако теперь уже Россия не готова обсуждать эти вопросы, если не будет продвижения по приоритетному для нее пункту о судьбе Украины.



"Энтони Блинкен сказал мне, что он удовлетворен состоявшимся обменом мнений, который поможет им на следующей неделе представить нам письменную реакцию",- уточнил Сергей Лавров.



Он назвал разговор "полезным и откровенным". Из дальнейших же комментариев Сергея Лаврова следовало, что после того, как Вашингтон направит в Москву свои письменные комментарии, главы дипломатий встретятся еще раз.



О саммите президентов сейчас, по его словам, речь не идет, хотя Владимир Путин всегда готов общаться с Джо Байденом. "Но такие контакты должны быть серьезно подготовлены, должно быть ясно, на что можно выйти по итогам задействования потенциала наших лидеров",- пояснил министр.



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Сергей Лавров посетовал, что в ходе встречи американские коллеги вместо российских предложений по гарантиям безопасности "попытались опять поставить во главу угла проблемы на границе России и Украины и обусловить все остальное необходимостью так называемой деэскалации". "Это уже стало таким заклинанием. Мы считаем, что украинский вопрос требует пристального внимания, но не стоит сводить к этому вопросу всю проблему европейской архитектуры безопасности,- продолжил российский министр.- Но подчеркну еще раз: в конечном итоге завершили мы договоренностью о том, что нам будут на следующей неделе представлены письменные ответы на все наши предложения". Глава МИД РФ сказал, что предложит госсекретарю опубликовать эти документы. Напомним, российская сторона в декабре почти сразу после передачи США и НАТО проектов договоров о гарантиях безопасности выложила их в сеть.



Завершая пресс-конференцию, Сергей Лавров заверил: Россия не угрожает Украине и не стремится создать там зону своего влияния. Наоборот, по его словам, "действия НАТО в отношении Украины однозначно демонстрируют, что альянс рассматривает Киев в качестве зоны своего влияния".



При этом, по словам главы МИД РФ, Энтони Блинкен подтвердил ему, что США готовы содействовать реализации Минских договоренностей по урегулированию конфликта в Донбассе.



"Я призвал его использовать свое решающее влияние на киевский режим для того, чтобы заставить тот образумиться и прекратить саботировать этот важнейший документ, призванный положить конец внутриукраинскому конфликту",- рассказал Сергей Лавров.



"Печально, что взрослые люди меряются… кто круче, у кого больше… вместо того, чтобы сделать мир более безопасным",- подытожил российский министр. И это, пожалуй, наиболее точное описание нынешней ситуации.



Разошлись в интерпретациях

Со своей стороны, Энтони Блинкен также подтвердил, что США представят свои идеи на следующей неделе. Будет ли это прямым ответом на предложения Москвы по гарантиям безопасности, пока неясно. По словам госсекретаря, по возвращении в Вашингтон он проконсультируется с президентом Байденом и командой по нацбезопасности, с членами Конгресса, а также с союзниками и партнерами, а уже после этого США поделятся с Россией своими "опасениями и идеями".



Энтони Блинкен, как и Сергей Лавров, назвал встречу "откровенной и содержательной". В то же время он отметил, что у России и США разная интерпретация истории и в ходе беседы американская делегация услышала многое, с чем категорически не согласна.



"Но по большому счету разговор не был полемическим. Это было прямо, по-деловому",- добавил он. Госсекретарь также выразил надежду, что сейчас Сергей Лавров лучше понимает американскую позицию. В любом случае, по его утверждению, США стало многое понятнее. Правда, по заявлениям госсекретаря, это пока не было видно.



Как и до начала встречи с Сергеем Лавровым госсекретарь США продолжил утверждать, что Россия может напасть на Украину, как бы российская сторона ни говорила обратное. "Мы смотрим на то, что видно всем: это поступки и действия, а не слова",- сказал Энтони Блинкен, упомянув о скоплении российских войск на границе с Украиной, а также переброске их в Белоруссию (там проходят совместные учения.- "Ъ").



"Если Россия хочет начать убеждать мир в том, что у нее нет агрессивных намерений в отношении Украины, очень хорошим началом будет деэскалация путем возвращения, отвода ее сил от границ",- добавил госсекретарь. И вновь пригрозил: "Любое число пересекших границу Украины российских войск будет считаться вторжением, и на это последует быстрый, жесткий и единый ответ от США и наших партнеров и союзников".



Томас Грэм о российско-американских переговорах по безопасности

Томас Грэм о российско-американских переговорах по безопасности

Тем не менее пока США, по его словам, нацелены на диалог. "Мы верим, что можем выйти на общие позиции - на основе принципа взаимности",- сказал Энтони Блинкен. По его словам, он изложил Сергею Лаврову "несколько идей, направленных на снижение напряженности". Как и Сергей Лавров, он не исключил, что на каком-то этапе к переговорному процессу могут подключиться президенты. "Если мы приходим к выводу и русские придут к выводу, что лучший способ решить проблему - это дальнейший разговор между ними, мы, безусловно, готовы сделать это",- сказал Энтони Блинкен.



Жаль, что он не прокомментировал слова Сергея Лаврова о том, чем меряются взрослые люди вместо того, чтобы мир спасать.



Елена Черненко, Женева; Марианна Беленькая Источник - kommersant.ru

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