Раскрылся боевой план Путина: конечная цель игры -признание Донбасса, - М.Ростовский

10:46 22.01.2022

Володина, Пескова и Зюганова подвели их "актерские данные"



Переговоры Лавров-Блинкен в Женеве, как и ожидалось, закончились ничем - если, конечно, не считать очередного раунда взаимного троллинга. Но по большому счету это уже не так важно. В эту же самую пятницу с пресловутого путинского "плана В" (который на самом деле изначально был планом А) наконец спала вуаль таинственности. Сам Владимир Владимирович, разумеется, был бы не прочь сохранить интригу еще на какое-то время. Но президента подвела набранная им команда "злых и добрых следователей" в лице Зюганова, Володина и Пескова. Всем хороши эти политики - но только не своими актерскими данными. Этой троице - срочно в ГИТИС. А всем остальным - приготовиться к официальному признанию Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик.



Ранним утром в последний рабочий день этой недели в телеграм-канале председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина появилось срочное сообщение. Что так озаботило нашего спикера? Не поверите, "просьбы от журналистов". И не какие это там абстрактные пожелания, а стремление работников пера и телекамеры узнать мнение Вячеслава Викторовича о инициативе Геннадия Зюганова признать ДНР и ЛНР. Спрашивали - отвечаем: "Мы видим игнорирование Минских соглашений Президентом Зеленским ( на заметку спикеру - применительно к Зеленскому слово "президент" можно писать и с маленькой буквы). НАТО хочет оккупировать Украину. И одно, и другое может обернуться трагедией. Мы не должны этого допустить".



Чуть позже эта же самая тема - казалось бы, с принципиально других позиций - стала предметом комментария кремлевского пресс-секретаря Дмитрия Пескова: "Хотелось бы отметить, что сейчас, когда ситуация настолько напряженная и чувствительная, очень важно избегать шагов, которые могут спровоцировать усиление этой напряженности. И, конечно, очень важно для тех, кто является авторами этой инициативы, в первую очередь, не пытаться зарабатывать какие-то политические очки на такой тонкой и хрупкой материи". Отлуп? Как бы не так.



Давайте разберем ситуацию " по кирпичикам". Что мы имеем? Трех "следователей" : "злого" ( по отношению к Западу и Украине) Геннадия Зюганова, скорее "злого" Вячеслава Володина и "доброго", умеренного и сбалансированного ( опять же по отношению к Западу) Дмитрия Пескова. Они неплохо работают в связке? Увы, не готов в это поверить. Геннадий Андреевич, конечно, может иногда выбегать за кремлевские красные линии и временно уходить в политическую самоволку. Но возможность принципиального расхождения позиций Володина и Пескова - это что-то из области ненаучной фантастики.



А что тогда относится к сфере политических реалий - или, вернее, того, что уже совсем скоро станет политическими реалиями? Думаю, что вот что. Владимир Путин очень любит многоходовые политические комбинации, истинная цель которых становится очевидной лишь в самый последний момент. Помните, например, как тот же самый Вячеслав Володин будоражил публику, публично высказывая свою "исключительно личную точку зрения" о необходимости перераспределения полномочий между ветвями российской власти? Если вы вдруг подзабыли, то напомню, чем все это закончилось: конституционной реформой и обнулением президентских сроков Путина в начале 2020 года. И тогда все ахнули: мол, намеки были перед нашими глазами, а "слона то мы не заметили".



Попробуем на этот раз "заметить слона" на дальних ( ну ладно, не очень дальних) подступах. Посвященная Украине летняя статья ВВП, чьим основным посылом был тезис "если они не остановятся, то мы не потерпим". Многие эксперты тогда остались в недоумении. Мол, что и как именно Путин не намерен терпеть? Идем дальше. Указ Путина от 15 ноября 2021 года с вроде бы совсем аполитичным названием "Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины". Приведу из этого указа только один пункт: "Допуск на равных условиях с товарами российского происхождения товаров, происходящих из указанных районов, в целях осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд".



Извините, но это уже не совсем "гуманитарная поддержка". Это демонстративный и очень важный шаг в сторону интеграции экономик ДНР и ЛНР с экономикой "большой земли" - России. Продолжаем наше политическое путешествие. В конце прошлого года уровень напряженности между РФ и Западом резко возрастает. США начинают биться в истерике из-за того, что Москва якобы вот-вот "нападет на Украину". Кремль заявляет, что его "терпение лопнуло" и выкатывает НАТО список своих ультимативных требований. Эксперты погружаются в еще более глубокое недоумение. Так можно обращаться только с побежденным и бессильным врагом, которым Запад точно не является. Учитывая публичный жесткий настрой Москвы, все начинают бояться " большой войны".



Не сыгранным в этом политическом спектакле (моя дежурная оговорка: спектакле - в хорошем смысле этого понятия) остается лишь последний акт. Вот его краткое содержание: "большой войны" не происходит. Вместо этого, получив от Запада письменный отказ принять ее ключевые требования, Москва инициирует процесс признания государственного суверенитета мятежных республик Донбасса и гарантирует их "безопасность и территориальную целостность".



Публично это вызовет на Западе и на Украине новую волну истерики и поток новых, возможно, довольно-таки кусачих санкций. Но непублично заявления в стиле "возмущены и осуждаем" будут сопровождаться некоторым облегчением. Официальная смерть Минских соглашений ( а именно об этом де-факто идет речь) - это в миллион раз лучше, чем новая большая война в Европе. Кроме того, что на практике означает "смерть Минских соглашений"? Они давно мертвы и существуют лишь в виде фантома. Украина который год их откровенно саботирует, а Запад старательно смотрит в другую сторону. Этот затянувшийся политический водевиль (в плохом смысле этого слова) не мог продолжаться вечно. Рано или поздно Москва должна была либо сказать "а на кой черт мне сдался этот Донбасс!" ( именно такой сценарий был бы идеален с точки зрения официального Киева), либо официально взять Донбасс под свое покровительство. "Сдавать своих" - не в стиле Путина. Бесконечно терпеть - это тоже не стиль ВВП.



Терпеть в ожидании развязки нынешнего кризиса нам тоже осталось не долго. Конечно, эта "развязка" не положит конец кризису в отношениях РФ и Запада, и РФ и Украины. Этот кризис лишь перейдет в иную фазу. Но это уже совсем другая история - история из завтрашнего дня.



Мих.Ростовский

21.01.22