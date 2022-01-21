США не удалось мобилизовать всех союзников на бойкот Пекинской Олимпиады, - А.Яшлавский

10:49 22.01.2022 Китайские власти предупредили иностранных спортсменов не устраивать акции протеста



До начала 4 февраля Зимних Олимпийских Игр в Пекине остается совсем немного времени. Несмотря на формулу "О спорт, ты мир!" напряженность в связи с главным спортивным мероприятием растет с каждым днем. И дело тут не только в связанных с распространением коронавируса опасениях. В олимпийские дела активно вмешивается политика. Китай обвиняет устроившие ему дипломатический бойкот страны Запада в извращении олимпийского духа. А западные спортсмены, отправляясь в китайскую столицу, получают предупреждения воздерживаться от демонстрации своих политических взглядов.



Китайские власти предупредили иностранных спортсменов не устраивать акции протеста

ФОТО: PIXABAY.COM

В четверг, 20 января, в китайской столице выпал первый снег в этом года, что улучшило общую атмосферу предстоящих зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.



Пекин официально вступил в олимпийский период, готовясь принять массовые прибытия делегаций со всего мира в ближайшие дни, проверяя свою противоэпидемическую защиту. Как пишет китайское официальное издание Global Times, столица КНР ожесточенно борется как с вариантом коронавируса "Омикрон", так и с "Дельтой", усиливая меры для обеспечения безопасного проведения Игр. Официальные лица, спортсмены и сотрудники, отвечающие за проведение мероприятия, обещают, что олимпийское мероприятие пройдет гладко и успешно.



Сравнивая Игры-2022 с Пекинской Олимпиадой 2008 года, организаторы говорят, что общая ситуация к сегодняшнему дню значительно улучшилась – например, возросли возможности страны в применении технологий больших данных и искусственного интеллекта, которые помогут обеспечению безопасности во время крупнейшего международного спортивного мероприятия.



Между тем, если и в преддверии Олимпиады-2008 на Западе звучала критика в адрес Пекина, то накал страстей выглядит сегодня гораздо более жарким. Китай и западные страны готовятся не только к спортивным, но и к политическим баталиям.



Власти Китая предупредили спортсменов-олимпийцев, что они будут "наказаны", если устроят антипекинские акции протеста во время зимних Игр, пишет Daily Mail.



Это предупреждение сделано Ян Шу, заместителем генерального директора департамента международных отношений "Пекин-2022".



Как известно, Международный олимпийский комитет (МОК) подвергся критике за разрешение Китаю провести Олимпийские Игры на фоне обвинений в адрес Пекина в связи с нарушениями прав человека в отношении групп меньшинств, в частности уйгуров, которых США считают жертвами "геноцида". Со своей стороны, КНР отрицает обвинения в нарушении прав человека.



Выступая на виртуальном брифинге, организованном китайским посольством в Вашингтоне в среду, Ян Шу сказал: "Я уверен, что любое выражение, соответствующее олимпийскому духу, будет защищено, и любое поведение или речи, противоречащие олимпийскому духу, особенно против китайских законов и постановлений, также подлежат определенному наказанию". Чиновник добавил, что отмена аккредитации является потенциальным наказанием в соответствии с рекомендациями организаторов.



И хотя одно из правил Олимпийской хартии гласит, что "демонстрации или политическая, религиозная или расовая пропаганда запрещены на любых олимпийских объектах", в прошлом году это требование было смягчено, чтобы разрешить жесты на поле - при условии, что они совершаются без нарушения и с уважением к конкурентам.



МОК также дал понять, что спортсмены могут свободно выражать свое мнение по любому вопросу на пресс-конференциях и в интервью, если только это не происходит во время соревнований или церемоний награждения.



На прошлых Олимпийских играх любое нарушение олимпийской хартии спортсменами рассматривалось исключительно МОК, а не страной, принимающей мероприятие, напоминает Daily Mail.



Но правозащитники из группы "Хьюман Райтс Вотч" на днях предупредили олимпийцев о том, что они не должны высказываться по вопросам прав в Пекине, ради их собственной безопасности, а также упомянули об "оруэлловском государстве наблюдения", которым, по утверждению организации, стал Китай.



Как заявила на днях доктор Софи Ричардсон, директор "Хьюман Райтс Вотч" по Китаю, одной из особенностей Олимпийских игр 2008 года в Пекине было "использование властями того, что тогда считалось высокими технологиями", но, по ее словам, "это меркнет по сравнению с оруэлловским состоянием наблюдения, которое власти сейчас используют по всей стране, когда такие инструменты, как искусственный интеллект и интеллектуальная полиция, базы больших данных, обширное наблюдение за социальными сетями, не позволяют людям участвовать в определенных типах разговоров. Все, кто едет в страну на эти Игры - журналисты, спортсмены, тренеры - должны знать, что такая слежка может коснуться и их".



Отдельные опасения, которые звучат на Западе, связаны с тем, что приложение для смартфонов, которое Китай требует загрузить для всех спортсменов, посещающих Зимние игры в Пекине, имеет проблемы с безопасностью, которые могут раскрыть конфиденциальные данные.



Китай требует от всех иностранных участников Олимпийских игр, включая тренеров и журналистов, загрузить и начать использовать приложение за 14 дней до отъезда, сообщают западные СМИ. Это приложение позволяет пользователям ежедневно отправлять необходимую медицинскую информацию и является частью усилий Китая по борьбе с пандемией коронавируса во время проведения Олимпиады. Многоцелевое приложение также включает в себя функции чата, передачу файлов, обновления погоды, рекомендации по туризму и GPS-навигацию.



Олимпийцам ряда западных стран было рекомендовано брать с собой на Игры одноразовые телефоны на фоне опасений, что китайские спецслужбы взломают их мобильные устройства. В частности, Олимпийским и Паралимпийским комитетом США уже выпущена рекомендация для спортсменов, в которой им было советуется "предполагать, что каждое устройство и каждое общение, транзакция и онлайн-активность будут контролироваться".



"Не следует ожидать безопасности или конфиденциальности данных при работе в Китае", - говорится в этом руководстве.



Группа по наблюдению за интернетом Citizen Lab заявила в своем отчете, что приложение MY2022 имеет серьезные недостатки в шифровании, которые делают конфиденциальные данные пользователей и любые другие передаваемые через него данные уязвимыми для взлома. Согласно отчету, другие важные пользовательские данные в приложении вообще не были зашифрованы.



Это означает, что китайские интернет-провайдеры или телекоммуникационные компании могут считывать данные через точки доступа Wi-Fi в отелях, аэропортах и на олимпийских объектах, пишет Daily Mail.



Впрочем, в отчете Citizen Lab говорится, что нет никаких доказательств того, что легко обнаруживаемые недостатки безопасности в приложении MY2022 были намеренно размещены китайским правительством. Во-первых, утверждается, что большая часть конфиденциальной медицинской информации, хранящейся в приложении, должна быть представлена непосредственно властям в таможенных формах здравоохранения. Также Citizen Lab заявила, что уязвимости безопасности, обнаруженные в приложении MY2022, аналогичны уязвимостям, обнаруженным в популярных китайских веб-браузерах, и отметила, что "недостаточная защита пользовательских данных характерна для китайской экосистемы приложений".



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Несколько стран, включая США, Великобританию, Японию и Австралию, фактически объявили дипломатический бойкот Игр из-за опасений по поводу прав человека в Китае. В частности, на Западе Пекин обвиняется в задержании более миллиона уйгуров в Синьцзяне в рамках, как утверждается западными политиками. кампании по "уничтожению традиционной культуры, языка и " тюркского мусульманского населения. Китай же не только отрицает нарушения прав человека, но и осуждает бойкот как предательство олимпийских принципов.



Издание POLITICO разделило страны, чьи руководители решили манкировать присутствием на олимпийских мероприятиях в столице КНР.



К первой группе относятся те государства, которые демонстративно объявили о дипломатическом бойкоте Олимпиады-2022.



Одной из первых в начале декабря решила дипломатически бойкотировать Пекинскую Олимпиаду Литва. В МИД прибалтийской республики заявили, что глава литовского внешнеполитического ведомства Габриелюс Ландсбергис не примет участие в зимних Олимпийских играх. В последние месяцы у Вильнюса и Пекина возникли непростые отношения, вызванные углублением связей Литвы с Тайванем, который Китай считает частью своей территории.



Соединенные Штаты также объявили дипломатический бойкот – администрация Байдена сообщила 6 декабря, что не будет направлять официальную делегацию США в Пекин. Причинами демарша пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала "продолжающийся геноцид и преступления против человечности в Синьцзяне".



Не поедут на Олимпиаду в Китай и официальные представители правительства Австралии. Однако австралийские спортсмены будут участвовать в Играх, заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон, когда Канберра решило 8 декабря присоединиться к бойкоту. Практически одновременно и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что министры его правительства не будут присутствовать на Играх. "Это будет фактически дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр в Пекине", - сказал Джонсон, обосновав решение Лондона обвинениями КНР в нарушениях прав человека.



Тогда же, 8 декабря, о дипломатическом бойкоте спортивного мероприятия объявила Канада. "Мы не будем отправлять никаких дипломатических представителей на Олимпийские и Паралимпийские игры в Пекине этой зимой", - заявил премьер-министр Джастин Трюдо, добавивший, что решение Страны кленового листа не должно "стать неожиданностью" для Китая.



Позже о намерении не отправлять представителей федерального правительства на зимнюю Олимпиаду в китайскую столицу объявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо. Также к дипломатическому бойкоту присоединились Дания и Эстония.



Еще одну группу стран, как отмечает POLITICO, составили те государства, которые отсутствие своих официальных представителей на Играх в Пекине мотивировали связанными с пандемией коронавируса опасениями.



В частности, новозеландский вице-премьер Грант Робертсон заявил 7 декабря, что Веллингтон не будет направлять в Китай правительственных чиновников в связи с рядом факторов, "но в основном они связаны с COVID".



А канцлер Австрии Карл Нехаммер в декабре выступил против "политизации Игр", но дал, однако, понять, что из-за требований, предъявляемых в связи с коронавирусом в Китае, высокопоставленных политиков из Австрии в Пекине не будет. "Я предпочитаю лично встречаться с нашими спортсменами в Вене", - заявил Нехаммер.



В качестве причины своего отсутствия на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине президент Словении Борут Пахор нынешнюю волну коронавируса.



Пандемией COVID-19 мотивировал решение Швеция не направлять представителей правительства на Пекинскую Олимпиаду и министр спорта скандинавской страны Андерс Игеман, сделавший при этом неуклюжий реверанс в сторону Китая: "Это не дипломатический бойкот".



Нидерланды не отправят официальную дипломатическую делегацию на Олимпиаду, представитель голландского МИД, сославшись на связанные с COVID-19 ограничения. По его словам, из-за этих мер не будет достаточно содержательных вариантов для обсуждения "большой озабоченности Нидерландов ситуацией с правами человека".



Что касается Японии, то в Токио заняли двойственную позицию, избегая упоминания дипломатического бойкота и заявив, что в Пекин не будут направлены высокопоставленные представители отчасти из-за проблем с правами человека, но поедут олимпийские чиновники, один из которых вдобавок является депутатом парламента.



Ряд европейских стран взвешивает "за и против", пытаясь определиться с уровнем участия своих представителей в церемонии открытия Пекинских Игр-2022. На этом фоне с большим удивлением наблюдателями было воспринято решение президента Польши Анджея Дуды, несмотря на позицию США, отправиться на Олимпиаду в Пекин и встретиться с Си Цзиньпином.



"Польша является суверенным государством и сама определяет свою политику в отношении Китая., – заявил агентству Reuters советник Дуды по иностранным делам Якуб Кумох. – Польша является союзником Соединенных Штатов, но у Польши также очень дружественные отношения с Китаем".



Как отмечает Reuters, поскольку отношения Польши с Соединенными Штатами ухудшились при администрации президента Джо Байдена, продолжение критики Пекина просто для того, чтобы угодить американцам, больше не в интересах Варшавы. Более того, отношения польского президента с Китаем в последнее время были положительными: он неожиданно появился на саммите 17+1 с Китаем, в то время как другие центральноевропейские страны прислали представителей более низкого ранга. Дуда заявил, что Польша планирует воспользоваться своим географическим положением, чтобы повысить свою роль в торговле между Европой и Китаем.



Как пишет китайское издание Global Times, свое участие в олимпийских мероприятиях уже подтвердили некоторые высшие руководители и официальные лица международных организаций, такие как генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, президент России Владимир Путин, премьер-министр Пакистана Имран Хан, а также премьер-министр Монголии Лувсаннамсрай Оюн-Эрдэнэ.



Андрей Яшлавский

21.01.22 Источник - московский комсомолец

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