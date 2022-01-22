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Где обогатился - там и пригодился. Токаев успокаивает Казбизнес, - "Къ"
11:39 22.01.2022

Касым-Жомарт Токаев рассказал бизнесу о прекрасном Казахстане будущего

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 21 января встретился с бизнес-элитой страны, чтобы лично объяснить предпринимателям, как власть намерена строить с ними отношения и чего она от них ждет. Отметив, что сейчас полстраны принадлежит 162 богатейшим семьям, президент призвал к построению социально ориентированной и диверсифицированной экономики и пообещал провести жесткую деолигополизацию.

Касым-Жомарт Токаев продолжает заполнять собой информационное пространство и рассказывать о том, каким должен быть новый Казахстан, построить который он пообещал 11 января в программной речи в парламенте страны. В пятницу президент провел встречу с крупным бизнесом.

Коснувшись темы беспорядков, вспыхнувших в начале года и приведших к многочисленным жертвам и ущербу, господин Токаев заявил, что одной из причин взрыва стало социально-экономическое неравенство.

"Такое расслоение доходов сыграло роль зажженной спички у пороховой бочки, чем и воспользовались террористы, боевики и стоявшие за ними заговорщики. Следствие сейчас ведется, я думаю, что результаты следствия вам будут известны, как, впрочем, и всей мировой общественности",- заявил президент Казахстана.

Выступление перед крупнейшими бизнесменами страны больше выглядело политическим и стало еще одной попыткой определить новые правила игры - отличные от тех, что сложились при Нурсултане Назарбаеве.

"Налицо явный дисбаланс и очевидная проблема справедливого распределения национального дохода. Международные эксперты, в частности KPMG, утверждают, что всего 162 человека владеют половиной благосостояния Казахстана. В то время как у половины населения ежемесячный доход не превышает 50 тыс. тенге - чуть больше $1300 в год. На такие деньги, разумеется, прожить практически невозможно. Как я уже сказал, такое расслоение и неравенство опасно",-предупредил господин Токаев.

Он провозгласил курс на деолигополизацию: "Направление реформ задано. Переход к рыночной социально ориентированной и диверсифицированной экономике. Главный вопрос - кто оплатит этот переход?"

Из выступления следовало, что платить придется крупному бизнесу.

"Если вы увязываете свое будущее именно с Казахстаном, то должны реинвестировать свои средства в нашу страну. В этом состоит ваша социальная и политическая ответственность перед Казахстаном. Принцип "зарабатываем здесь, тратим там" уже не имеет права на практическое существование",- отрезал Касым-Жомарт Токаев.

Работа, пояснил он, будет вестись по двум направлениям: возврат капитала в страну или стимулирование возврата капитала в страну и установка барьеров для оттока финансов в офшоры. "Такие механизмы применяются во многих странах мира, нам тоже следует двигаться в этом направлении",- заявил президент.

Отдельно он высказался по поводу налогов. "Уплата налогов крупнейшими компаниями - это, как вы понимаете, песня печальная по своей сути. У нас на руках данные специализированных органов, они свидетельствуют, что прибыльные гиганты под самыми разными предлогами уходят от полной уплаты налогов. Поручаю премьер-министру окончательно разобраться с этой проблемой и обеспечить казну полагающимися ей средствами. В противном случае жесткие меры, и тогда, как говорится в детской присказке,- кто не спрятался, я не виноват",- заверил Касым-Жомарт Токаев.

Как родственники Нурсултана Назарбаева покидают госструктуры, крупные компании и фонды
Неприкасаемых, обещает он, в стране больше не будет. "Надеюсь, все убедились, что формула "Платон мне друг, но истина дороже" для меня имеет ключевое значение. Это относится ко всем вопросам. Интерес государства для меня гораздо выше добрых отношений с кем-либо. Если нужно для государства - я готов, я уже принял очень трудные решения, и такие решения я буду принимать и в будущем. Без всяких сомнений",- сказал президент Токаев.

В этой фразе читался намек на то, что в последнее время происходит вокруг Нурсултана Назарбаева, три года назад выбравшего Касым-Жомарта Токаева своим преемником на посту главы государства. Господин Назарбаев законодательно лишен возможности быть пожизненным председателем Совета безопасности. Его родственники один за другим лишаются должностей в госструктурах и позиций в крупных компаниях.

Впрочем, президент не только грозил, но и обещал помощь: отстроить беспристрастную судебную систему, усилить борьбу с коррупцией и кошмарящими бизнес чиновниками, облегчить доступ к госзакупкам и др.

"Я также готов регулярно проводить с вами встречи, как сегодня. Давайте вместе определим, что делать дальше, и давайте вместе начнем реализовывать реформы. От слов пора переходить к делу",- подытожил Касым-Жомарт Токаев.

Политолог Газиз Абишев расшифровывает послание господина Токаева как подготовку почвы к некой финансовой повинности для крупного бизнеса. "Из выступления президента следует, что весь крупный бизнес будет платить некоторые отчисления, которые установит правительство. То есть речь о некоем неформальном налоге",- полагает эксперт.

Депутат парламента от правящей партии "Нур Отан" Айдос Сарым считает важным "начало более или менее честного разговора" власти с бизнесом. "Президент, по сути, перехватил у критиков всю повестку, которую только можно себе представить. Начиная от 160 семей, которым принадлежит Казахстан, заканчивая более профессиональной отраслевой критикой. Прозвучали месседжи относительно правил игры, которые надо вырабатывать. Надеюсь, это будет все-таки разработка нового Налогового кодекса, новые правила игры невозможны без честных судов",- сказал "Ъ" парламентарий.

Он назвал важным и то, что президент предложил навести порядок на таможне: "Все знали, что есть гипероператоры, которые изымали основную маржу, об этом все говорили, не бились цифры в отчетах таможен Казахстана и Китая, Казахстана и России".

Бывший замминистра индустрии и инфраструктурного развития, глава комитета парламента по экономической реформе и региональному развитию Альберт Рау думает, что диалог только начался. "Важный сигнал о том, что в стране установлен порядок и надо спокойно работать,- отметил он в разговоре с "Ъ".- Проблема дифференциации доходов не только наша, она мировая, но в любом случае менять экономическую политику надо. Нужна политическая воля и последовательная и жесткая работа правительства".

Александр Константинов, Нур-Султан; Владимир Соловьев
22.01.22

Источник - коммерсант
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1642840740
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