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США передарили афганские вертолеты Таджикистану и Узбекистану
12:02 22.01.2022

Талибан: рано или поздно мы вернем наши вертолеты
Январь 20, 2022

Министерство обороны правительства "Талибан" заявило, что вертолеты принадлежат Афганистану и "рано или поздно они будут возвращены".

Иноятулла Хорезми, представитель министерства обороны талибов, заявил 19 января афганской службе Радио Свобода, что американцы, которые ранее сами привезли сюда эти воздушные судна, официально передали их "этой стране", и что теперь эти воздушные судна являются имуществом и собственностью афганского народа".

Представитель министерства обороны талибов в продолжение сказал: "Любой ценой эти вертолеты мы заберем, сегодня или завтра. Мы отвергаем то, что заявили в Пентагоне, и считаем это вмешательством в наши внутренние дела".

Мавлави Мухаммад Якуб, министр обороны талибов, на прошлой неделе также предупреждал Таджикистан и Узбекистан, что если афганские военные вертолеты не будут возвращены в страну, это будет иметь неприятные последствия.

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби в ходе регулярного брифинга 18 января в ответ на вопрос одного из репортеров о судьбе вертолетов сказал, что они все еще работают над этим вопросом. "Но я не думаю, что их отправят в Афганистан, чтобы их потом использовали талибы", - добавил он. При этом представитель Пентагона отметил, что дискуссии о том, что они в конечном итоге будут делать и куда отправятся вертолеты, все еще продолжаются.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что Таджикистан и Узбекистан обратились к США с просьбой предоставить им право оставить некоторое количество вертолетов.

Правящее сейчас в Кабуле движение Талибан утверждает, что десятки вертолетов и самолетов были переправлены в соседние страны после падения предыдущего афганского правительства. Власти Таджикистана и Узбекистана подтвердили, что на их территорию прибыли афганские военнослужащие и пилоты в августе 2021 года, но полной информации, в том числе о вертолетах, не предоставили.

Ни Таджикистан, ни Узбекистан официально не ответили на запрос новых властей в Кабуле. Однако часть экспертов в этой области заявляют, что талибы не имели права требовать вертолеты, поскольку их правительство не признано ни одной страной мира, и поэтому их требования незаконны и не имеют смысла.

С другой стороны, по словам экспертов, эти вертолеты не были захвачены таджикской или узбекской сторонами, и они были ввезены в эти государства одной из противоборствующих сторон. И поэтому эксперты с правовой точки зрения говорят, что Талибан должен решать эти вопросы посредством министерства иностранных дел, а не путем предупреждений со стороны своего министерства обороны.

Большая часть этих вертолетов была предоставлена США афганским вооруженным силам. После свержения правительства Ашрафа Гани в августе прошлого года десятки афганских пилотов бежали в Таджикистан и три месяца содержались в одном из санаториев на окраине Душанбе. За это время они неоднократно жаловались на то, что дальнейшая их судьба неизвестна и что их родственники в Афганистане находятся под давлением талибов. В ночь на 10 ноября 2021 года 143 афганских пилота были вывезены из Душанбе в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Источник - Радио Озоди
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1642842120
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