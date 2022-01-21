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Пятница, 21.01.2022
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Россия дарит Таджикистану $2 млн на школьное питание. Свои все сыты?
12:06 22.01.2022

Россия направит $2 млн для развития системы школьного питания в "дружественном Таджикистане"
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Россия выделит $2 млн (154 млн рублей) для развития системы школьного питания в Таджикистане. Об этом сообщает Sputnik.

По информации агентства, на эти деньги будет закуплено горячее питание для примерно 2 тыс. школ страны.

Посол России в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов подчеркнул, что "забота о подрастающем поколении дружественного Таджикистана" является одним из приоритетов. Программа продовольственной помощи помогает обеспечить детей здоровым питанием, что способствует их здоровому росту и развитию, добавил он.

По данным посла, с 2013 года Россия направила на школьное питание в Таджикистане более $82 млн (6,3 млрд рублей).

Тем временем, в российских регионах часто жалуются на плохое качество школьного питания.

Так, в Кемеровской области было возбуждено уголовное дело о поставке в школьные столовые суррогатного продукта под видом сливочного масла.

В Мурманске родители школьников выразили недовольство повышением платы за питание.

Под Оренбургом ученицу, жаловавшуюся на некачественную еду в столовой, вовсе выгнали из школы. Девочка, в частности, отказалась есть омлет, потому что тот был сырой.

В Чувашии в одной из школ детям в столовой предложили крошечные порции салата из огурцов и помидоров. Порция состояла из неполных четвертинок помидора и кружка огурца. На сайте школы было указано, что вес салата составляет 31 грамм. Пользователи соцсетей, однако, усомнились, что в предложенном салате есть и этот вес.

Источник - rosbalt.ru
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