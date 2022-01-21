Туркменистан намерен начать производство водородного топлива

15:08 22.01.2022

21 января во время заседания Кабинета министров Туркменистана вице-премьер и глава МИД Рашид Мередов доложил президенту Гурбангулы Бердымухамедову о своей работе по развитию сотрудничества с международными организациями в области водородной энергетики, сообщает госинформагентство ТДХ.



Мередов рассказал, что в последние годы в мире наметился переход на низкоуглеродную энергию и водородное топливо, что в будущем приведет к снижению спроса на традиционные углеродные энергоносители. В связи с этим составлен проект "Дорожной карты по развитию международного сотрудничества Туркменистана в области водородной энергии на 2022–2023 годы".



Туркменистан намерен создать инфраструктуру для производства, хранения и транспортировки водородной энергии за счет привлечения в отрасль крупных инвестиций.



Чтобы достичь этих целей, предлагается сотрудничать с международными организациями, в том числе с Международным агентством по возобновляемым источникам энергии (IRENA), Международным энергетическим агентством (IEA), Международной Энергетической Хартией, Международным агентством по атомной энергии (IAEA) и другими организациями.



Для подготовки квалифицированных специалистов предлагается воздать в Международном университете нефти и газа имени Ягшыгелди Какаева Центр по водородной энергии, а также наладить научные контакты с иностранными партнерами.