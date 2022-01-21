Благодарный туркменский народ сочиняет и поет дастаны в честь любимого Аркадага

 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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15:10 22.01.2022

В Дашогузе Бердымухамедову показали строящуюся ЛЭП, птицеферму и спели посвященный ему дестан
21 января 2022

20 января президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Дашогузский велаят, передает госинформагентство ТДХ.

Из аэропорта глава государства на внедорожнике через пустыню отправился на место строительства 500-киловольтной линии Балкан–Дашогуз в этрапе им. Гурбансолтан эдже Дашогузского велаята.

Президенту рассказали о ходе строительства ЛЭП Балкан-Дашогуз, которая станет частью кольцевой энергосистемы страны и показали проекты различных участков линий электропередачи, подстанций и Дашогузской государственной электростанции.

Министр энергетики Хаджимурат Реджепмырадов отчитался о работе электростанций страны, в том числе о проектах 10-мегаваттных солнечных и ветряных электростанций в этрапе Сердар Балканского велаята.

Вице-премьер, курирующий строительство, промышленность и энергетику, Чарымырат Пурчеков доложил о строительстве отрезка линии электропередачи Туркменистан-Афганистан-Пакистан (ТАП) от Марыйской государственной электростанции до ГЭС "Ватан", а также о планах по прокладке участка линии в Афганистане от Мазари-Шарифа до Кабула.

После всех презентаций Бердымухамедов провел рабочее совещание на тему энергетики. По словам главы государства, природные ресурсы позволили Туркменистану стать одним из крупнейших энергетических государств мира.

"Внутренний потребитель надежно и бесперебойно обеспечивается электроэнергией, а производимые сверх необходимого объемы электроэнергии мы по самым разным направлениям экспортируем в другие страны", – заявил глава государства, добавив, что на данный момент туркменское электричество экспортируется в Иран, Афганистан, Узбекистан и Кыргызстан. Далее планируется транспортировать электричество через Иран и Узбекистан в третьи страны.

В завершении заседания хяким Дашогузского велаята Назармырат Назармырадов от имени всех жителей велаята поблагодарил Президента "за ценные советы по различным вопросам строительства участка Балкан–Дашогуз кольцевой энергосистемы".

После совещания Бердымухамедов отправился на птицеферму в этрапе Героглы.

Президенту рассказали о работе птицеводческого комплекса и показали производимую здесь продукцию. Один из работников сыграл на дутаре и спел посвященный главе государства дестан.

Неделю назад Бердымухамедов побывал в Балканском велаяте, где встретился с местными рыбаками, которые рассказали о своей счастливой жизни и также исполнили посвященную президенту песню.

В начале года глава государства посетил Марыйский и Лебапский велаяты.

Источник - hronikatm.com
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1642853400
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