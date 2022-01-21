США хотят впутать Россию в войну, чтобы она увязла на Украине, - Рафал Бжеский

16:16 22.01.2022

wPolityce (Польша): Белый дом хотел бы увидеть, как Россия пересекает границу и увязает на Украине



Байден ввел новое понятие, говоря о "небольшом вторжении" России на Украину, пишет wPolityce. Издание приводит мнение эксперта по вопросам безопасности Рафала Бжески, который считает, что Белый дом не исключает возможность российской операции с использованием "зеленых человечков". Аналитик подчеркивает, что США хотят впутать Москву в войну, чтобы она увязла на Украине.



Интервью с экспертом по вопросам безопасности Рафалом Бжеским (Rafał Brzeski).



wPolityce: Как вы можете прокомментировать слова Джо Байдена о "небольшом вторжении" России на Украину?



Рафал Бжеский: Обитатель Белого дома ввел новое понятие в международные отношения, правда, не уточнив, как оценивать масштаб агрессии, когда это будет категория "S", а когда "XXL". Пришедшим в замешательство журналистам, которые просили объяснений, он довольно неуклюже растолковал, что имел в виду такие невоенные действия, как кибератаки. Ответ на них последует в киберпространстве, а не на суше, в море или в небе, но если российские войска пересекут границу Украины, погибнут украинские военные, "все будет иначе".



Пресс-служба Белого дома старалась смягчить негативное впечатление от этих слов, объясняя, что Байден вовсе не посылал Путину сигнал о готовности Вашингтона закрывать глаза на какие-то военные действия в отношении Украины. Однако пресс-секретарь Джен Псаки, осознанно или нет, гнула прежнюю линию. Она объясняла, что Кремль располагает обширным арсеналом средств агрессии, не подразумевающих ведения боевых действий, а входят в него, например, хакерские атаки и использование нерегулярных вооруженных формирований. Из этого следует, что, с точки зрения Белого дома, наступление танковой дивизии - это недопустимое вторжение, требующее международной реакции, а атака "зеленых человечков" - мелкая шалость, которую великодушный Джо готов проигнорировать, лишь погрозив пальцем.



- С одной стороны, Блинкен заявляет, что США поддерживают территориальную целостность Украины, с другой - Байден высказывается в несколько ином тоне. О чем это свидетельствует?



- Мягко говоря, о том, что позиция Белого дома не совсем совпадает с позицией Госдепартамента и Пентагона. Я полагаю, что дипломаты и военные стремятся склонить Путина отказаться от вторжения, а Белый дом хотел бы увидеть, как россияне пересекают границу, увязают на Украине, а в Россию начинает течь поток цинковых гробов. Ведя с Кремлем войну до последнего украинца, Белый дом получил бы больше свободы в конфронтации с Китаем.



Прогноз Байдена: Путин начнет вторжение на Украину, но пожалеет об этом (The New York Times, США)



- Чего мы сейчас можем ожидать?



- Байден говорит, что даже российские переговорщики, встречающиеся с американцами, не знают намерений Путина, а решение президента России в отношении Украины будет зависеть от того, с какой ноги тот встанет.