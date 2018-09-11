В Совете ЕЭК Казахстан будет представлять Бахыт Султанов

16:20 22.01.2022

Заместитель премьер-министра, министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов представит Казахстан в Совете Евразийской экономической комиссии, передает Zakon.kz.



Соответствующее уведомление поступило в ЕЭК.



Бахыт Султанов родился 29 ноября 1971 года в Алматы.



Образование, специальность (квалификация), лицензии:



· Казахский национальный технический университет (1994), специальность "Инженер-электрик", специальность "Робототехнические комплексы и системы";



· Казахская государственная академия управления (1995), специальность "Бизнес и менеджмент".



Трудовой стаж:



· ведущий экономист отдела акционирования и лицензирования Управления ценных бумаг финансового рынка в Министерстве финансов Республики Казахстан (1994);



· начальник отдела, заместитель начальника управления, заместитель директора Бюджетного департамента, директор Департамента по государственным закупкам, заместитель директора Департамента Казначейства, заместитель директора Бюджетного департамента, директор Департамента государственного бюджета Министерства финансов РК (1995-2002);



· директор Департамента бюджетной политики и планирования Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан (09.2002-06.2003);



· вице-министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан (06.2003-02.2006);



· председатель Агентства по статистике Республики Казахстан (02.2006-01.2007);



· вице-министр финансов Республики Казахстан (01.2007-10.08.2007);



· министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан (10.08.2007-12.03.2010);



· помощник президента Республики Казахстан (13.03.2010-01.2012);



· заместитель руководителя Администрации президента Республики Казахстан (01.2012-11.2013);



· заместитель премьер-министра Республики Казахстан, министр финансов Республики Казахстан (06.11.2013-06.08.2014); переназначен с 04.04.2014);



· министр финансов Республики Казахстан (с 06.08.2014; переназначен с 30.04.2015, переназначен с 13.09.2016-09.2018);



· аким города Астаны (11.09.2018-06.2019);



· министр торговли и интеграции Республики Казахстан (06.2019, 18.01.2021-11.01.2022);



· заместитель премьер-министра, министр торговли и интеграции Республики Казахстан (с 11.01.2022).



Анастасия Стативкина