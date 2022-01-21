Умер экс-глава Кирсовпрофа и народный депутат СССР Эмиль Абакиров

22:01 22.01.2022

На 92-м году жизни скончался государственный и общественный деятель Эмильбек Абакиров. Об этом сообщили в администрации президента.



Эмильбек Абакиров родился 18 марта 1929 года в селе Ак-Кудук Кочкорского района. После окончания школы начал работать в совхозе "Шамси", племхозе "Кегеты", счетоводом Каратюбинского сельпо Чуйского района.



В декабре 1973 года избран председателем Кыргызского республиканского совета профсоюзов. На этом посту проработал до октября 1995 года.



В 1976 году избирался делегатом XXV съезда Коммунистической партии Советского Союза.



В 1989 году избран народным депутатом СССР. Являлся членом комиссии Совета Национальностей по национальной политике и межнациональным отношениям. Четыре раза избирался депутатом Верховного совета Киргизской ССР.



За доблестную трудовую деятельность удостоен ряда орденов и наград.



24.kg выражает соболезнования родным и близким.



Руслан ХАРИЗОВ