Умер экс-глава Кирсовпрофа и народный депутат СССР Эмиль Абакиров

 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Суббота, 22.01.2022
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15:08  Туркменистан намерен начать производство водородного топлива

15:03  Китайский ответ на вызов Давоса: "великая перезагрузка" захлебывается, - Владимир Павленко
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12:06  Россия дарит Таджикистану $2 млн на школьное питание. Свои все сыты?
12:02  США передарили афганские вертолеты Таджикистану и Узбекистану
11:39  Где обогатился - там и пригодился. Токаев успокаивает Казбизнес, - "Къ"
10:49  США не удалось мобилизовать всех союзников на бойкот Пекинской Олимпиады, - А.Яшлавский
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10:39  Россия как постмодернистская империя, - Дмитрий Квон
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02:46  Диплом-фальшак? В Киргизии никак не могут найти однокашников президента Жапарова по учебе в КРСУ
02:36  Ленд-лиз 2.0: США готовят Украину к войне, - "СП"
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00:30  Афганистан и иранские аятоллы во власти, - Ст.Тарасов
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00:01  Казахские силовики едва не запытали киргиза Сыдыкова, выбивая признания в международном терроризме
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Пятница, 21.01.2022
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14:16  Рон Пол: В Конгрессе США до кровавых соплей - как лучше отметелить Кремль
14:13  У россиян терпелка крепче? Казахстанские цены (в сравнении), - "МК"
14:11  У депутатки КырПаламента Нарматовой отобрали мандат. Из-за фальшивого вузовского диплома
13:16  В Казахстане учреждают "Совет отечественных предпринимателей"
12:23  Наталья Поклонская получила новое назначение - станет замглавой Россотрудничества
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10:41  Кто на самом деле готовится к войне на Украине: пять верных признаков, - "КП"
09:38  Зачем нужен пояс безопасности вокруг Афганистана? - Умед Хакимов
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Умер экс-глава Кирсовпрофа и народный депутат СССР Эмиль Абакиров
22:01 22.01.2022

На 92-м году жизни скончался государственный и общественный деятель Эмильбек Абакиров. Об этом сообщили в администрации президента.

Эмильбек Абакиров родился 18 марта 1929 года в селе Ак-Кудук Кочкорского района. После окончания школы начал работать в совхозе "Шамси", племхозе "Кегеты", счетоводом Каратюбинского сельпо Чуйского района.

В декабре 1973 года избран председателем Кыргызского республиканского совета профсоюзов. На этом посту проработал до октября 1995 года.

В 1976 году избирался делегатом XXV съезда Коммунистической партии Советского Союза.

В 1989 году избран народным депутатом СССР. Являлся членом комиссии Совета Национальностей по национальной политике и межнациональным отношениям. Четыре раза избирался депутатом Верховного совета Киргизской ССР.

За доблестную трудовую деятельность удостоен ряда орденов и наград.

24.kg выражает соболезнования родным и близким.

Руслан ХАРИЗОВ

Источник - 24.kg
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