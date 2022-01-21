В Киргизии арестован журналист Темиров, разоблачивший семейный бизнес главы КНБ Ташиева

00:07 23.01.2022

22 января 2022, Бишкек - 24.kg, Айгуль КУВАТОВА

Журналиста Болота Темирова задержали, из офиса вывезли все компьютеры



Журналиста Болота Темирова задержали и увезли сотрудники милиции. Из офиса вывезли все компьютеры.



Журналиста вывели из офиса в наручниках. Он успел выкрикнуть: "Им важно забрать наши компьютеры!"



Напомним, сегодня в офис журналистов Temirov Live в Бишкеке пришли сотрудники милиции в сопровождении бойцов спецназа.



Пресс-службы МВД и ГУВД столицы не комментируют ситуацию.



Журналист Актилек Капаров связывает визит сотрудников милиции с профессиональной деятельностью редакции Temirov Live и последним расследованием о топливном бизнесе семьи главы ГКНБ Камчыбека Ташиева.



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К задержанному и доставленному в ГУВД Бишкека журналисту Болоту Темирову не пускают адвоката Нурбека Токтакунова.



У здания столичного ГУВД собрались сторонники Болота Темирова и журналисты. На место прибыл глава Наццентра по предупреждению пыток Бакыт Рысбеков. Его также не пускают к задержанному.



Сообщается, что Болота Темирова увезли на освидетельствование в Центр наркологии.



Напомним, накануне вечером в офис журналистов Temirov Live в Бишкеке пришли сотрудники милиции в сопровождении бойцов спецназа.



Пресс-службы МВД и ГУВД столицы не комментируют ситуацию.



Журналист Актилек Капаров связывает визит сотрудников милиции с профессиональной деятельностью редакции Temirov Live и последним расследованием о топливном бизнесе семьи главы ГКНБ Камчыбека Ташиева.



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Журналиста Болота Темирова задержали сегодня и доставили в ГУВД Бишкека. До сих пор неизвестно, в чем его обвиняют.



Активисты и журналисты намерены выйти на митинг к зданию МВД в поддержку Болота Темирова в 11.00.



Ранее сообщалось, что Болота Темирова увезли на освидетельствование в Центр наркологии. Выяснилось, что результат анализа вышел отрицательный.



Напомним, накануне вечером в офис журналистов Temirov Live в столице пришли сотрудники милиции в сопровождении бойцов спецназа.



Пресс-служба ГУВД Бишкека прокомментировала ситуацию.



Журналист Актилек Капаров связывает визит сотрудников милиции с профессиональной деятельностью редакции Temirov Live и последним расследованием о топливном бизнесе семьи главы ГКНБ Камчыбека Ташиева.