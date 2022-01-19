Аркадаг 11/02 провозгласит сына Сердара своим преемником?

00:31 23.01.2022

На внеочередном заседании Халк маслахаты будут участвовать старейшины. Им рекомендовали пользоваться дезодорантами

Редакция

19 января 2022



18 января президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление и предписал 11 февраля провести внеочередное заседание верхней палаты парламента Халк Маслахаты. Об этом сообщило госинформагентство ТДХ.



Встреча пройдет по видеосвязи, а ее участники обсудят планы по развитию страны на следующие 30 лет.



До 2020 года Халк маслахаты (Народный совет) исполнял роль совещательного представительного органа, члены которого утверждали самые важные конституциональные реформы. После конституционной реформы и преобразования парламента в двухпалатный, Халк маслахаты стала называться верхняя палата, куда входят 56 членов. Вопреки Конституции палату возглавил действующий президент страны Гурбангулы Бердымухамедов.



После парламентской реформы Народный совет прежнего формата формально перестал существовать, однако, как передают корреспонденты "Хроники Туркменистана", несмотря на это к участию в заседании пригласят не только официальных членов Халк маслахаты, но и старейшин, ветеранов труда, матерей-героинь и других "уважаемых людей". То есть весь состав Совета прежней итерации.



Старейшинам, ветеранам и многодетным матерям, отобранным для участия в заседании Халк Маслахаты, заранее выплатят пенсии и пособия за два месяца. В частности, в Фарапе, Сейди, Дянев пенсии уже начали выплачивать.



Заместителям хякимов велаятов по вопросам культуры и СМИ поручено провести с будущими участниками мероприятия разъяснительные беседы. Чиновники должны познакомить участников со сценарием, правилами поведения, логистикой, бытовыми вопросами в поездке. Старейшинам настоятельно рекомендуют пользоваться дезодорантами для "нейтрализации старческого запаха".



Обеспечить участников заседания соответствующей национальной одеждой обязаны местные подразделения Министерства труда и социальной защиты населения (собесы). Оплата проезда, проживания и питания возложена на хякимлики велаятов. Медицинское освидетельствование и тестирование на коронавирус возлагается на региональные управления Министерства здравоохранения и медицинской промышленности.



Предполагается, что на заседании глава государства объявит сына Сердара преемником.