Россия и Китай гонят Запад в двойную ловушку? - А.Желенин

00:35 23.01.2022

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Военные эксперты комментируют гипотезу, согласно которой Москва и Пекин готовы синхронно начать операции против Украины и Тайваня.



В нынешней напряженной международной атмосфере, сопровождаемой ультиматумами Москвы Западу и чередой военных учений российских войск, множатся самые разнообразные слухи и сценарии, один апокалиптичнее другого. В частности, довольно активно обсуждается возможность "сговора" Москвы и Пекина с целью использовать уникальный исторический шанс и решить свои наиболее острые геополитические проблемы.



Согласно такому сценарию, Россия может начать военную кампанию, чтобы "вернуть" Украину, а Китай в тот же момент - напасть на Тайвань. Как известно, Пекин также рассматривает этот остров, обособившийся от КНР в 1949 году, как свою исконную территорию.



При этом подразумеваются, что США (и Запад в целом), хотя и обещали защиту и Украине, и Тайваню, полностью не готовы к такому двойному удару и не смогут воевать на два фронта. "Росбалт" решил поинтересоваться, что военные эксперты думают насчет возможности такого развития событий.



Заместителю директора Института политического и военного анализа Александру Храмчихину подобный сценарий "представляется очень искусственной конструкцией". Свою мысль он поясняет таким образом: "теоретически это возможно, в том смысле, что не противоречит законам физики, но не более того".



"Китайцы рано или поздно эту войну (по возвращению Тайваня) организуют - в этом нет никаких сомнений. А вот в отношении нападения России на Украину у меня сомнений гораздо больше. Причем неважно, когда - сейчас, или когда-либо в будущем", - говорит Храмчихин.



При этом эксперт не видит в таком сценарии больших выгод для России. "Это, в первую очередь, вопрос экономический. Содержание оккупированной Украины будет слишком дорогим в самом прямом смысле", - считает он. Уже хотя бы поэтому теоретическая увязка действий Москвы и Пекина представляется Храмчихину "довольно искусственной". Кроме того, "мы с Китаем не настолько большие друзья", - добавил он.



Военному обозревателю Павлу Фельгенгауэру одновременное нападение России на Украину и Китая на Тайвань также представляется "крайне маловероятным". Он считает, что для агрессивных действий Пекина в отношении Тайбэя сейчас нет никаких оснований, поскольку раньше официальные представители Китая утверждали, что подобное возможно только в том случае, если Тайвань официально провозгласит свою независимость.



Эксперт уверен, что китайцы сейчас, "в принципе не готовы к этому", поскольку в случае нападения на Тайвань есть высокий риск "полного поражения" Пекина. Поэтому без каких-то веских оснований Китай "не будет туда ни с того ни с сего лезть".



Что касается Украины, то Фельгенгауэр отмечает, что сейчас не уверен в готовности Кремля провести такую операцию.



"Ситуация вокруг Китая сейчас гораздо хуже, чем вокруг России"

Говоря о возможной реакции Запада, эксперт отметил, что Украина и Тайвань - это разные ситуации. По его мнению, в том, что Тайвань американцы защищать будут, сомнений нет. При этом "и японцы, и австралийцы в эту войну вмешаются".



В связи с этим, как полагает Фельгенгауэр, "Китай к такому конфликту не готов". По его словам, Пекин, "конечно, наращивает свои возможности" в этом регионе, но пока их недостаточно для форсирования Тайваньского пролива, и в КНР не могут допустить, чтобы в таком (даже неядерном) столкновении погибли сотни тысяч, а то и миллионы китайцев.



Нет и формальных причин для такой атаки со стороны Китая, говорит эксперт. Китайцы сейчас предпочтут, как в свое время говорил Мао Цзэдун, "сидеть на холме и смотреть, как два тигра дерутся в долине", - полагает он.



Фельгенгауэр также пояснил, что в случае гипотетической одновременной атаки Москва и Пекин "не сильно друг другу помогут". По его словам, при этом сценарии американцы смогут найти силы на военный ответ: "В случае конфронтации в Европе и на Тайване будут задействованы разные части американской военной машины. В Тихом океане, Восточно-Китайском море и Тайваньском проливе будет действовать американский флот, а в Европе по преимуществу будет развернута американская сухопутная армия.



Так что даже совместное выступление Китая и России по "растягиванию" американских возможностей не даст преимуществ ни Москве, ни Пекину, уверен эксперт. Он также добавил, что в этом случае "Китай войдет в конфликт и с американскими союзниками в Европе, с которыми Пекин ссориться не хочет по экономическим причинам. Зачем китайцам крах их экономики?".



Александр Желенин

21.01.22