 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Кабмине Таджикистана грядут кадровые перестановки?
00:40 23.01.2022

В Душанбе состоялось расширенное заседание правительства Таджикистана. В Кабмине грядут кадровые перестановки?
Январь 20, 2022

В Душанбе 20 января состоялось расширенное заседание правительства Таджикистана. Заседание прошло при закрытых дверях и без участия представителей независимых СМИ.

На расширенном заседании правительства Таджикистан под председательством Эмомали Рахмона были подведены итоги показателей социально-экономического развития страны в 2021 году и определены основные задачи на 2022 год, сообщает пресс-служба президента Таджикистана.

В отчете премьер-министра страны Кохира Расулзода было отмечено, что 2021 год стал "поистине историческим годом для народа Таджикистана, и в политической и экономической жизни страны достигнут значительный социально-экономический прогресс, который ведет нас к новым свершениям".

В 2021 году произошел вооруженный конфликт на таджикско-кыргызской границе, который привел к заметному охлаждению отношений между Душанбе и Бишкеком, в соседнем Афганистане пришло к власти радикальное движение "Талибан", в самом Таджикистане люди жаловались на рост продовольствия и ГСМ, на постоянные отключения электричества, жители Хорога протестовали против спецоперации таджикских спецслужб. Однако, судя по информации, опубликованной пресс-службой президента Таджикистана, на заседании правительства были заслушаны только отчеты руководителей экономического блока. О чем говорилось в отчетах и какую оценку работе правительства дал глава Таджикистана Эмомали Рахмон - пока неизвестно.

В работе заседания принимают участие руководство и члены правительства, аппарата президента и его структурных подразделений, руководители центральных государственных органов, ведомств при президенте и правительстве, республиканских предприятий и учреждений, председатели областей, городов и районов, руководители высших учебных заведений, центров реализации государственных инвестиционных проектов, государственных и акционерных банков, официальных газет и журналов и другие ответственные лица, сообщает пресс-служба президента Таджикистана.

По словам одного из участников заседания, который предпочел остаться неназванным, одним из главных вопросов повестки дня является индустриализация Таджикистана. Индустриализация, по мнению таджикских властей, относится к основным стратегическим целям развития страны, наряду с выходом из коммуникационного тупика, обеспечением энергетической независимости и продовольственной безопасности. Национальная стратегия развития Таджикистана на период до 2030 года предусматривает переход модели развития, из аграрно-индустриальной в индустриально-аграрную страну. Согласно документу, планируется рост промышленного производства и выпуска конкурентоспособной продукции, как для внутреннего рынка, так и для экспорта. Одной из задач индустриализации – обеспечение население рабочими местами. В настоящее время около одного миллиона граждан Таджикистана ежегодно едут на заработки в другие страны.

На итоговом заседании правительства, как правило, глава Таджикистана Эмомали Рахмон производит кадровые перестановки. Эксперты не исключают, что по итогам заседания произойдет некоторые кадровые изменения в Кабинете министров страны.

Источник - rus.ozodi.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1642887600
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