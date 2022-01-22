В ходе Мамба-Революции в Казахстане разгромили и сожгли 351 "объект недвижимости"

00:41 23.01.2022

МИИР РК: В ходе беспорядков в стране пострадал 351 объект недвижимости

22 Янв 2022,



Из них 45 зданий госорганов и 306 коммерческих объектов

Об этом в ходе селекторного совещания у премьер-министра РК Алихана СМАИЛОВА сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек УСКЕНБАЕВ, передает Телеграм-канал МИИР РК.



По его словам, здания пострадали в 8 регионах: городах Алматы и Шымкент, а также в Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Атырауской, Актюбинской и Восточно-Казахстанской областях.



По предварительной оценке акиматов, общие затраты на ремонт и восстановление пострадавших зданий составят 28,8 млрд тенге, в том числе ущерб по зданиям госорганов в сумме 28,7 млрд тенге, без учета резиденции президента в Алматы, которая будет восстановлена силами УДП РК. Ущерб еще уточняется и будет окончательно установлен после полного обследования и оценки всех объектов недвижимости в г. Алматы.



Касательно коммерческих объектов министр сообщил, что им требуется незначительный ремонт на общую сумму в размере 109,2 млн тенге.



"Ущерб в этой категории, в основном, имеет имущественный характер, связанный с порчей и потерей товаров", - уточнил К. Ускенбаев.