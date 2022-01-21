АмерСМИ уверяют, что США начинают эвакуацию дипломатов из Киева

00:48 23.01.2022

Госдепартамент США не подтвердил эвакуацию семей дипломатов с Украины



Американские СМИ продолжают активно раскручивать "сенсацию" по поводу якобы предстоящей эвакуации сотрудников посольства США на Украине.



Ранее на этой теме уже оттоптались Bloomberg и CNN, а за ними порцию масла в огонь решил плеснуть и FoxNews. Журналист этого телеканала Лукас Томлинсон даже решил переплюнуть коллег по цеху своей осведомленностью.



В своем Twitter он не только подтвердил факт эвакуации семей американских дипломатов из Украины, но еще и назвал дату ее начала - 24 января. Понятное дело, эту "достоверную" инфу он получил от "неназванных чиновников Госдепартамента".



"Государственный департамент приказал семьям персонала посольства США на Украине начать эвакуацию из страны в понедельник", - написал Томлинсон.

Между тем, в Госдепе нет подтвердили сообщения об эвакуации граждан США с Украины. Как сообщает РИА Новости в пресс-службе ведомства на просьбу не смогли внятно прокомментировать соответствующие сообщения СМИ.



Там лишь заверили, что проводят тщательное планирование на случай непредвиденных обстоятельств, "в случае ухудшения ситуации с безопасностью".



"Если США примут решение о вывозе семей дипломатов с Украины, те не должны ждать, что эвакуация пройдет правительственными бортами. В настоящее время для вылетов доступны коммерческие авиарейсы", - заявили в Госдепартаменте.

Отметим, что если реакция Вашингтона выглядит довольно туманной , то реакция Киева по данному поводу оказалась вполне внятной.



Как сообщало EADaily, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эвакуация семей американских дипломатов и части персонала американских диппредставительств из Украины стала бы "чрезмерной реакцией" США на ситуацию в этой стране.