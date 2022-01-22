В Литве создают широкий антироссийский киберфронт, - А.Игнатьев

00:50 23.01.2022

АРТЕМ ИГНАТЬЕВ | 22.01.2022 |



Литовские "кибердружины" готовятся к операциям против "российского агрессора"



В 2022 году кибербезопасность становится одним из главных приоритетов Литвы. В Министерстве обороны Литвы учреждается Национальный координационный центр (НКЦ), который будет поощрять развитие кибернетической безопасности и расширит сотрудничество с ЕС по вопросам действий в киберсфере. Вильнюс считает, что это ключ к укреплению взаимодействия в интернет-пространстве. Кроме того, как заявил для пресс-релиза военного ведомства Литвы вице-министр Маргирис Абукявичюс: "НКЦ - это новый вид деятельности Министерства обороны, направленный на развитие сотрудничества промышленности кибербезопасности Литвы и Европейского союза… НКЦ также будет предоставлять финансирование в приоритетной сфере".



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В Литве уже действуют организации, занимающиеся киберсферой для силовых структур – с января 2016 года Национальный центр кибернетической безопасности (NKSC) при Министерстве национальной обороны и начавший деятельность прошлым летом в Каунасе Региональный центр кибернетической обороны, в котором "работают специалисты по кибербезопасности из Украины и Грузии". (Благодаря этим структурам в стране узаконена, например, возможность отключить любому человеку Интернет при возникновении подозрений в "незаконной деятельности пользователя"). В настоящее время эти центры превращают в основную платформу практического сотрудничества с подразделениями киберопераций армии США. Это сотрудничество уже активно развивается с прицелом на действия вовне.



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Параллельно в Литве в шестой раз провели ежегодные национальные маневры "Кибернетический щит – 2021". Уже в первых подобного рода маневрах, продолжавшихся три дня, приняли участие более сотни представителей от более чем сорока литовских государственных ведомств и научных организаций.



В начале 2022 года директор Национального центра кибернетической безопасности Ритис Райнис заявил, что за минувший год NKSC провел базовые тренинги по кибербезопасности, в которых приняли участие более двух тысяч сотрудников государственного сектора из более чем 20 учреждений. Помимо этого, в октябре были организованы специальные тренинги по кибербезопасности для представителей канцелярии и министерств, сейма, правительства и администрации президента Литвы. Глава NKSC пообещал активное продолжение "повышения киберустойчивости государственных служащих" и в 2022 году.



Военное ведомство Литвы и его профильные центры не только активно занимаются подготовкой населения и чиновников к кибервойне против России, но и решают попутно пропагандистские задачи, в числе которых укрепление образа жертвы-объекта "российской агрессии" и продолжение милитаризации общества, вовлекающей в "противостояние с Москвой" все более широкие слои населения. Информация об этом появилась еще несколько лет назад, когда министр обороны Раймундас Кароблис рассказал об инициативе введения "киберпризыва" - аналога обязательной военной службы для людей, получивших образование в IT-сфере. Вскоре после этого замминистра обороны Эдвинас Кярза объявил о формировании из гражданских лиц команд кибернетических операций быстрого реагирования, сообщив, что в Вильнюсе создаются три такие команды.



Согласно этим данным, каждая из литовских "кибердружин" включает по 20 человек, имеющих опыт работы в IT-сфере и подвергшихся при вступлении тщательнейшей проверке на предмет благонадежности. "Мы проводим эксперимент, чтобы посмотреть, как пришедшие в армию на добровольной основе профессионалы смогут сотрудничать в области кибербезопасности… Пятьдесят дней в году их можно приглашать на обучение, тренировки или осуществление вполне конкретных операций по киберзащите", - заявил замминистра обороны Литвы. А преодолевшие отбор кандидаты, прошедшие базовый курс обучения продолжительностью в несколько недель, стали военнослужащими ополчения в составе армии Литвы.



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Литовское руководство продвигает антироссийские инициативы, связанные с киберсферой по меньшей мере с 2007 года. В этом литовцам оказывают посильную помощь эстонские власти, тогда же инициировавшие вопрос о признании кибератак военными акциями, с соответствующей реакцией на них. Зачем это нужно, не секрет. Договор о Североатлантическом альянсе предусматривает в случае военной акции против одной из стран-участниц постановку "под ружье" всего блока. И это притом, что НАТО и Вашингтон до сих пор отказываются от предложений России ввести уголовную ответственность за создание софта, пригодного для кибератак!



Прибалтийские лимитрофы также не заинтересованы в инициативах России, направленных на реальное предотвращение кибератак. В начале июля 2017 г. заместитель министра обороны Литвы Эдвинас Кярза и помощник генерального секретаря НАТО Сорин Дукару подписали в Брюсселе договор об укреплении сотрудничества в киберсфере. "С ростом угроз в цифровом пространстве обеспечение кибернетической безопасности для Литвы сегодня является одним из важнейших приоритетов. Поэтому важно развивать международное сотрудничество в этой сфере - как с международными организациями, в первую очередь с НАТО, так и с отдельными странами", - заявил замминистра обороны Литвы.



Литовские власти заинтересованы во втягивании в противостояние с Россией не только НАТО, но и Евросоюза. С этой целью Вильнюс выступил в начале марта 2020 года закоперщиком создания для действий против России специальных Кибернетических сил ЕС быстрого реагирования (CRRT). Меморандум, учреждающий эти кибервойска во главе с Литвой подписали также Эстония, Хорватия, Польша, Нидерланды и Румыния. На церемонии в Загребе, где состоялась неформальная встреча министров обороны ЕС, присутствовал и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. По словам министра обороны Литвы Раймундаса Кароблиса, соглашение закрепило постоянный механизм "присутствия одной страны в суверенном киберпространстве другой страны". Киберсилы ЕС под руководством литовцев теперь могут действовать как в подписавших соглашение странах и структурах ЕС, так и в странах-наблюдателях – этот статус уже получили Франция, Бельгия, Греция, Испания, Италия, Словения и Финляндия.



Создание Кибернетических сил Евросоюза быстрого реагирования (CRRT) происходило в рамках Постоянного структурированного сотрудничества по вопросам безопасности и обороны (Permanent Structured Cooperation - PESCO) еще в 2017 году (тогда президент Даля Грибаускайте выдвинула идею создания "кибер-Шенгена" на саммите ЕС по цифровым технологиям в Таллине). В итоге Вильнюс сумел доказать Брюсселю, что ЕС остро нуждается в подобном подразделении, а глава силового ведомства Литвы заявил, что он очень рад, что CRRT стала первым фактически реализованным проектом PESCO.



Церемония подписания программы Постоянного структурированного сотрудничества по вопросам безопасности и обороны.



Церемония подписания программы Постоянного структурированного сотрудничества по вопросам безопасности и обороны. Фото Reuters



Сегодня Литва позиционирует себя как одного из европейских лидеров в сфере кибербезопасности. Вильнюс активно поддерживает создание за счет ЕС и США команд быстрого реагирования, которые при необходимости могут быть переброшены в любое место, находящееся "под угрозой". В литовских госучреждениях нередко сообщают о различных кибератаках. Чаще всего их приписывают "русским хакерам" или намекают, что они проведены из мест, связанных с "недружественными странами", хотя никаких доказательств не предоставляется. Москва неоднократно подчеркивала, что подобные обвинения голословны. Тем не менее Вильнюсу выгодно постоянно находить для себя надуманные угрозы. Крошечная Литва стремится создать против огромной России большой западный киберфронт, чтобы хоть виртуально иметь "под собой" что-то крупное и значимое.