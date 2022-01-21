Таджикский Ворух, - профессор Г.Мухаметов

01:06 23.01.2022

Таджикский Ворух



Инженер Камолидин Сирожидинов опубликовал весьма ценную научную статью на основе документальных материалов, в том числе атласа и географических карт, еще раз доказывающую, что вопреки реальной действительности, некоторые заинтересованные лица стремятся перекроить как чужие земли, территории, так и глобус.



Рассуждая о том, что, бесспорно, Исфара является международной рекой, рациональное использование вод которой "составляет ядро темы и проблематики", ученый особое внимание уделяет гидрологическому посту "Таш-Курган" (Танги Ворух), расположенному ниже по течению крупного селения Ворух, принадлежащего Таджикистану, его гидрометеорологической государственной структуре. Пост "Таш-Курган" с конца 1924 года по настоящее время принадлежат Таджикистану. Как, безусловно, и сам Ворух.



Однако межгосударственные споры вокруг этой территории не решены по сей день.



Чтобы обосновать указанный тезис, К. Сирожидинов рассмотрел огромный фактический материал. В частности ряд опубликованных международными организациями исследовательских работ: 1. Отчет. Бассейн реки Исфары, 2014 г.; 2. Бассейн реки Исфара. Атлас, 2014 г.; 3. Атлас бассейна реки Исфара. Таджикская сторона, 2020 г.; 4. Атлас бассейна реки Исфара. Кыргызская сторона, 2020 г.; 5. Республика Таджикистан. Бассейновый план реки Исфара. Национальная часть. 2014 г.; 6. Бассейновый план реки Исфара. Баткенский район. Кыргызская Республика. 2014 г.



По мнению ученого, указанные научные публикации дают "многостороннюю целостную характеристику природы, водных ресурсов, населения, экономики с некоторыми ценными текстовыми и цифровыми информациями сопровождены также различными тематическими географическими картами, в том числе гидрологическими".



В нашем случае важно то, что поскольку бассейн реки Исфара охватывает части территорий 3-х стран, то естественно на картах указаны линии государственных границ. При этом к обозначенным на картах линиям Государственной границы между Таджикистаном и Кыргызстаном возникают серьезные вопросы, претензии. Это особо важно и потому, что, как стало недавно известно, в настоящее время существует и используется несколько вариантов сфальсифицированных карт и атласов, где географические объекты и границы расположены, изображены и размечены произвольно. То есть именно так, как хотелось бы это видеть и представлять общественности заинтересованной стороне, заказчику. В частности – Кыргызстану.



Так, К.Сирожидинов выявил, что в Атласе бассейна реки Исфара (заказчик и ответственный за содержание: Региональный экологический центр Центральной Азии, РЭЦЦА, головной офис в г. Алматы. Исполнитель: Научно- исследовательский центр Международной координационной водохозяйственной комиссии, НИЦ МКВК, головной офис в г. Ташкенте) длина разрыва/прерывания территории между крупной сельской общиной Ворух (Таджикистан) и остальной территорией Таджикистана в направлении города Исфара по течению реки ошибочно составляет по масштабу карты более 6 км. Что является недостоверным и значительно завышенным, то есть грубой фактической ошибкой. Случайной или преднамеренной.



Кроме того, углубленный анализ Атласа бассейна реки Исфара также показывает, что в нем не указаны местоположения некоторых ключевых объектов водохозяйственной системы. Например, водозаборного узла "Головной", принадлежащего Таджикистану.



Согласно документам национально-территориального размежевания 1924-1927 гг., к которым апеллирует таджикская сторона в процессе делимитации и демаркации госграницы, водозаборное сооружение "Головной", расположенное на реке Исфара махалли Ходжаи Аъло джамоата Чоркух города Исфара Согдийской области, находится на территории Республики Таджикистан и, соответственно, не может быть предметом спора и дискуссии, и тем более дележа. Однако этот безусловный факт необоснованно замалчивают или оспаривают кыргызские СМИ для того, чтобы ввести в заблуждение общественность и местное население.



Данная фальсификация подтверждается и тем, что по наблюдению К.Сирожидинова в Атласе присутствует запись: "Наблюдения за естественным водным режимом реки Исфара в настоящее время ведутся на гидрометеорологическом посту Таш-Курган (Танги-Ворух), Кыргызстан". В то время, когда гидрологический пост "Таш-Курган" принадлежит Агентству по гидрометеорологии Комитета по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан. Этот гидрологический пост в Таджикистане реабилитирован и оборудован на средства ПРООН в 2013 году.



По мнению К.Сирожидинова, при картографировании территории бассейна реки Исфара не использованы политико-административные карты последнего времени, не говоря о картах 20-30 годов прошлого века, которые должны использоваться в качестве основы для составления гидрологических карт.



Подобные недостатки, неточности и грубые фактические ошибки составители оправдывают тем, что: "Административные единицы приведены условно, так как не завершена демаркация и делимитация границы между Республикой Таджикистан и Республикой Кыргызстан". Это крайне недопустимо. Потому что такой халатный подход к составлению основополагающих картографических документов, в свою очередь, вводит в заблуждение общественность, формирует неверное, ошибочное представление о реальном положении дел.



За образец целесообразно брать национальный комплексный Атлас Таджикской ССР, который по решению Совета Министров республики составлен и издан в 1968 году. Именно это издание признано трудом национального значения и престижа, является ценной фундаментальной публикацией Академии наук, содержит многочисленные точно выверенные тематические карты, являлась первым изданным Атласом среди союзных республик Средней Азии. В предисловии Атласа Таджикской ССР отмечено: "При составлении Атласа за основу приняты данные на 1 января 1965 года. Политико-административное устройство республики дано по состоянию на 15 апреля 1967 года".



К. Сирожидинов также обладает еще более надежным источником информации - копией карты "Рабочая основа для авторских работ" в масштабе 1:750 000 Атласа Таджикской ССР, служившей источником, географической основой, каркасом при составлении тематических карт Атласа Таджикской ССР.



Важно, что, согласно этой карте, действительно, при соединении территории крупной сельской общины Ворух с остальной территорией Таджикистана имеется значительная полоса земли, что в очередной раз доказывает, что Ворух никогда не был и не является анклавом. Ворух – неотъемлемая часть Республики Таджикистан.



Г. Б. Мухаметов,

декан факультета русской филологии ТНУ,

профессор