Генерал Черняев - покоритель Средней Азии

01:09 23.01.2022

В свое время имя Михаила Григорьевича Черняева гремело в отечественной и зарубежной прессе. Покоритель двух крупнейших городов Кокандского ханства – Чимкента и Ташкента, предводитель отрядов русских добровольцев, сражавшихся за независимость Сербии против турок, Черняев воплощал новый тип русского офицера – предприимчивого, уверенного в своем национальном превосходстве, полагающегося в своей карьере больше не на благоволение начальства, а на общественное мнение, на популярность.



Начало карьеры



Михаил Григорьевич Черняев (1828-1886) происходил из семьи потомственного военного. За отличие в обороне Севастополя был награжден именною саблею с надписью "За храбрость". В 1864 году полковник Черняев был назначен начальником Западно-Сибирского отряда в войне против Кокандского ханства.



Отряд должен был выступить из Верного (Алма-Аты) и овладеть сильнейшими крепостями Аулиэ-Ата (Джамбул; Тараз), Чимкент и Ташкент, чтобы соединить две линии русских укреплений – Семиреченскую и Сырдарьинскую – в одну. Задача явно превышала возможности небольшого отряда численностью полторы тысячи человек и недостаточно снабженного. Но при завоевании Средней Азии русские войска творили вещи, казавшиеся невозможными в Европе.



Покорение Чимкента



Аулиэ-Ата была взята быстро, и Черняев подступил к Чимкенту, который защищало 10 тысяч кокандцев. 22 сентября 1864 года Черняев незаметно провел свой отряд в город через трубу водостока и оказался в тылу деморализованного противника. После взятия Чимкента и небольшого отдыха он двинулся к Ташкенту.



Однако взять Ташкент в тот же год не удалось. Плохо предпринятый штурм был отбит. Кокандцы отрезали у убитых русских солдат головы и с торжеством носили их по улицам Ташкента. Черняев зазимовал в крепости Туркестан, куда к нему подошло подкрепление – отряд полковника Веревкина из Форт-Перовска (Ак-Мечеть; Кзыл-Орда). Сам Черняев за взятие Чимкента был произведен в генерал-майоры и в порядке исключения награжден Георгием сразу 3-й степени, минуя 4-ю.



Осада Ташкента



Весною 1865 года Черняев с недостаточными силами вновь выступил на покорение Ташкента. На этот раз Черняев решил сначала осадить город. Это была странная осада: у русского генерала было 1300 бойцов, у обороняющихся – больше 30 тысяч вооруженных людей. Тем не менее, Черняев прервал коммуникации и водоснабжение Ташкента.



9 мая 1865 года он наголову разбил на подступах к Ташкенту 40-тысячное кокандское войско муллы Алимкула, пытавшееся прорвать извне кольцо осады. После чего Черняев решил изготовиться к штурму. Поводом для спешки послужило известие, что на выручку Ташкенту идет бухарский эмир, объявивший войну России.



"Ермак XIX века"



В ночь на 15 июня 1865 года русские войска внезапно овладели одним участком стены и ворвались в город. Превосходство европейской организации сказалось в уличных боях – русские войска методично очищали квартал за кварталом. Примерно 15 тысяч защитников Ташкента забаррикадировались в центре города. Тогда Черняев приказал поджечь близлежащие кварталы.



Блокированные пытались неоднократно прорваться сквозь кольцо огня, но неизменно натыкались на русские стрелковые цепи. К утру 16 июня все было кончено. Явившаяся к Черняеву депутация устрашенных аксакалов и старейшин изъявила покорность. Черняев, безжалостный в бою, был милостив и великодушен к побежденным. Он установил твердые правила управления городом и освободил рабов. Местное население прозвало его Львом. Прозвище "Ташкентский лев", как и "Ермак нашего века", закрепилось за ним в прессе.



В 1914 году город Чимкент в ознаменование полувековой годовщины присоединения к России, по решению жителей, был переименован в Черняевск и носил это имя до 1921 года.