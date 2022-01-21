Зачем Киргизии маленькая АЭС? - "Къ"

01:14 23.01.2022

Киргизия примеряется к маленькому атому

АЭС малой мощности может построить Россия



Киргизия обдумывает возможность строительства малой наземной АЭС на базе российских реакторов РИТМ-200Н мощностью 55 МВт. Сейчас львиная доля энергии в республике вырабатывается на ГЭС, отчего периодически страна испытывает нехватку электроэнергии. Новый проект может покрыть до 10% потребностей страны и заместить треть угольных ТЭС, считают аналитики. Однако главные вопросы - стоимость станции и схема финансирования. АЭС в Киргизии может появиться только после 2028 года, когда "Росатом" запустит первый пилотный объект в Якутии для золоторудного месторождения.



"Росатом" и Киргизия подписали меморандум о сотрудничестве в строительстве атомных станций малой мощности. Стороны выразили заинтересованность в развитии совместного проекта, говорится в сообщении "Росатома". Речь идет о модульной наземной станции на базе реакторной установки РИТМ-200Н мощностью около 55 МВт. Пока "Росатом" не построил референтные блоки такого типа, такие реакторные установки используются только на новых атомных ледоколах "Арктика" и "Сибирь".



Главная цель для Киргизии - обеспечить страну стабильной, экологичной и бесперебойной генерацией, сказал замминистра энергетики Киргизии Тилек Айталиев на выставке "Экспо-2020" в Дубае 20 января. Сейчас основную долю в энергобалансе страны занимают ГЭС общей мощностью свыше 3 ГВт, а угольных станций - лишь две (совокупно 862 МВт). В 2019 году общая выработка электроэнергии в Киргизии составила 14,88 млрд кВт•ч, а потребление - 13,5 млрд кВт•ч.



Киргизия испытывает серьезный энергодефицит в маловодный зимний период, отмечает Сергей Роженко из КПМГ. Попытки "накопить воду" летом на зиму вызывают политическую напряженность с соседями ниже по течению в Узбекистане и Казахстане, для которых вода летом необходима для сельского хозяйства. С ростом населения региона конфликт не раз переходил в военную фазу, рассказывает аналитик. Проект малой АЭС на РИТМ-200Н в перспективе может покрыть до 10% внутреннего спроса и позволит заместить до трети угольных станций, доля безуглеродной электроэнергии вырастет почти до 65%, подсчитал Владимир Скляр из "ВТБ Капитала".



Поскольку в Киргизии нет своего газа, то строительство малой АЭС - фактически безальтернативный вариант.



Ранее атомный проект невозможно было реализовать, поскольку большие энергоблоки на 1–1,5 ГВт нельзя интегрировать в маленькую энергосистему Киргизии, отмечает Сергей Роженко. "Росатом" тоже заинтересован в сотрудничестве: госкорпорация активно ищет площадку для строительства малых станций. Первый заместитель гендиректора "Росатома" Кирилл Комаров сообщил на "Экспо-2020", что сейчас компания ведет переговоры с десятком стран по всему миру.



"Росатом" планирует построить первый референтный блок на РИТМ-200Н в России к 2028 году. Он будет снабжать электроэнергией золоторудное месторождение Кючус в Якутии. Аукцион выиграло "Белое золото" (СП "Селигдара" и "Ростеха"), заплатив за месторождение 7,74 млрд руб. Компания будет использовать минимум 35 МВт атомной энергии с новой АЭС. "Селигдар" и "Росатом" планируют до 30 сентября 2025 года подписать договор на поставку электроэнергии на 40 лет. Стоимость строительства АЭС и цена электроэнергии пока публично не назывались.



Стоимость электроэнергии малой АЭС в Киргизии будет кратно превышать аналогичные показатели для угольной и газовой генерации, полагает Сергей Роженко. Однако вопрос цены будет вторичным и скорее всего будет решен на политическом уровне, поскольку у Киргизии нет особых альтернатив, а для РФ проект стратегически важен, считает он. По мнению Владимира Скляра, ключевой вопрос - схема окупаемости строительства (за счет внутреннего потребления или экспортных поставок). Проект выглядит разумным и конечное решение будет зависеть лишь от наличия необходимого финансирования, отмечает эксперт.



Полина Смертина