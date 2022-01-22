ЮжКорея погасила долг Ирана перед ООН

07:35 23.01.2022

Задолженность Ирана перед Организацией Объединенных Наций погасило правительство Южной Кореи. Речь идет о сумме в 18 млн долларов. Сообщение об этом появилось на сайте Министерства планирования и финансов Южной Кореи.



Выплата была проведена за счет замороженных иранских активов в южнокорейских банках.



Ранее власти Ирана обратились к Сеулу с просьбой оплатить взнос страны в ООН из замороженных активов. Если бы этого не было сделано, то страна потеряла бы право голоса в Генеральной Ассамблее из-за задолженности.



Анна Бойко