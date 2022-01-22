 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Журналиста Темирова отпустили по требованию кыр-общественности
09:51 23.01.2022

23 января 2022, Бишкек - 24.kg, Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ
Дело журналистов. Болота Темирова отпустили

Журналиста Болота Темирова, обвиняемого в незаконном изготовлении наркотиков, отпустили под подписку о невыезде. Об этом 24.kg сообщили в ГУВД столицы.

"Подозреваемому Болоту Темирову предъявили обвинение по статье 283 "Незаконное изготовление наркотических средств без цели сбыта" УК КР и в этот же день ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - отметили в Главном управлении внутренних дел.

Задержанный Болот Назаров, коллега Темирова, по данным ГУВД столицы, остается в ИВС. Его также задержали вчера.

Адвокат журналистов Нурбек Токтакунов пока недоступен для комментариев.

Накануне вечером в офис журналистов Temirov Live в Бишкеке пришли сотрудники милиции в сопровождении бойцов спецназа. Болота Темирова задержали и доставили в ГУВД столицы.

Сегодня стало известно, что вместе с Болотом Темировым задержан его коллега Болот Назаров.

Журналисты связывают визит сотрудников милиции с профессиональной деятельностью редакции Temirov Live и последним расследованием о топливном бизнесе семьи главы ГКНБ Камчыбека Ташиева.

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23 января 2022, Бишкек - 24.kg, Юрий КОПЫТИН
Независимый союз журналистов. Доверия следствию по делу Болота Темирова нет

Независимый союз журналистов требует рассмотреть ответственность руководства МВД в деле о задержании Болота Темирова. Об этом 24.kg сообщил глава организации Азамат Касыбеков.

"Мы рассматриваем произошедшее как покушение на свободу слова. Журналистское сообщество не поверит итогам расследования, которое началось с грубых процессуальных нарушений. Для многих не секрет, что подбрасывание наркотиков подозреваемым для милиции стало обыденностью. Я лично знаю Болота и могу сказать, что ни о каких наркотиках в отношении него не может быть и речи. Журналистское сообщество настроено очень жестко. Мы требуем рассмотреть ответственность всех силовиков, причастных к этой провокации, в том числе и руководства МВД. Все они, невзирая на должности и погоны, должны быть призваны к ответу", - сказал он.

Напомним, накануне вечером в офис журналистов Temirov Live в Бишкеке пришли сотрудники милиции в сопровождении бойцов спецназа. Болота Темирова задержали и доставили в ГУВД столицы. Сегодня стало известно, что вместе с Болотом Темировым задержан его коллега Болот Назаров.

Позже в милиции сообщили, что оба задержанных проходят подозреваемыми по делу о незаконном изготовлении наркотиков без цели сбыта и склонении к употреблению. Болота Темирова отпустили под подписку о невыезде.

Журналисты связывают визит сотрудников милиции с профессиональной деятельностью редакции Temirov Live и последним расследованием о топливном бизнесе семьи главы ГКНБ Камчыбека Ташиева.

Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1642920660
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