 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Насколько безопасны мини-АЭС в руках любознательных кыргызов... "Росатом" будут судить за геноцид?
10:43 23.01.2022

В Киргизии сообщили, что решение о строительстве АЭС пока не принято
Как сообщило министерство энергетики страны, решение о строительстве АЭС в Киргизии может быть принято только после процесса длительного согласования сторонами этого вопроса

Решение о строительстве на территории Киргизии компанией "Росатом" атомной электростанции пока не принято. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба киргизского министерства энергетики, комментируя подписанный 20 января с "Росатомом" меморандум.

"На данном этапе кыргызской стороной всего лишь высказана заинтересованность в изучении перспективной разработки российских атомщиков на базе реакторной установки РИТМ-200Н", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, решение о строительстве АЭС в Киргизии может быть принято только после процесса длительного согласования сторонами данного вопроса.

"Прежде всего [после согласования] экспертизы экологической безопасности, разработки и утверждения технико-экономического обоснования, и, самое главное, всенародного обсуждения и прохождения всех этапов согласования в государственных органах Кыргызской Республики", - отмечает пресс-служба.

Представители министерства энергетики Киргизии и "Росатома" 20 января в рамках всемирной выставки "EXPO-2020" подписали меморандум о сотрудничестве в сооружении атомных станций малой мощности.

Данный документ также предусматривает сотрудничество в развитии совместной работы по повышению квалификации научно-технического персонала системы Минэнерго Киргизии в различных областях энергетики.

Источник - tass.ru
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