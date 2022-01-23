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Эра цветных революций закончилась Казахстаном? Разоблачает Пепе Эскобар
10:54 23.01.2022

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 23.01.2022

Казахстанский мятеж – невидимый легион джихада и след иностранных спецслужб

Известный журналист-международник Пепе Эскобар опубликовал на портале The Cradle статью After Kazakhstan, the color revolution era is over, в которой обвиняет спецслужбы США. Турции и Израиля в подготовке и организации попытки государственного переворота в Казахстане в начале января.

Со ссылкой на свои источники в центральноазиатском разведсообществе Эскобар сообщает, что в деловом центре на юге Алма-Аты располагался "секретный американо-турецко-израильский военно-разведывательный оперативный штаб". В нем находились "22 американца, 16 турок и 6 израильтян, координировавших диверсионные банды, обученные турками в Западной Азии, а затем доставленные в Алма-Ату".

В своем Твиттере Эскобар указал также на британский след в казахстанских газовых протестах: "Бушующий в Казахстане огонь спонсируется МИ-6. Ремикс Майдана – открытие еще одного фронта против России как раз перед встречей России и США в Женеве. Заставить Россию отступить на Западе, создав серьезное отвлечение на Востоке. Операция начала разваливаться, когда казахстанские силы с помощью ОДКБ вернули себе контроль над алма-атинским аэропортом, который должен был превратиться в узел для приема иностранных военных грузов".

Арман Джумагельдиев

Турецкий след в попытке переворота в Казахстане связывают с прибывшим в Алма-Ату прямиком из Турции криминальным авторитетом Арманом Джумагельдиевым по прозвищу Арман Дикий, которого задержали в Алма-Ате 7 января. Кроме него оперативники задержали шестерых членов преступной группировки, которую возглавлял Джумагельдиев. При задержании они оказывали сопротивление.

Арман Дикий не скрывал своего сотрудничества с турецкими спецслужбами. На многих фотографиях он приветствует сторонников знаком ультраправой националистической организации Bozkurtlar (Серые волки), которую поддерживает турецкая спецслужба MIT (Milli Istihbarat Teskilati).

Казахстанские СМИ называют Армана Дикого "правой рукой" племянника Нурсултана Назарбаева, одного из богатейших людей Казахстана Кайрата Сатыбалды.

Казахстанские СМИ называют Армана Дикого "правой рукой" племянника Нурсултана Назарбаева, одного из богатейших людей Казахстана Кайрата Сатыбалды. Об этом, в частности, пишет портал "Фергана". "Только ленивые и нелюбопытные граждане в Казахстане не знают, что Кайрат Сатыбалды много лет является неформальным лидером религиозных радикалов и управляет хорошо структурированными военизированными подразделениями, главным образом, в южных регионах республики", – утверждает "Фергана".

министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и Арман Дикий

На фото - министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и Арман Дикий

Арман Дикий, тесно связанный с Кайратом Сатыбалды и его братом замглавы КНБ Саматом Абишем, по свидетельству очевидцев, стал одним из инициаторов нападений, произошедших в центре Алма-Аты 5 января 2021 года.

Российский политолог и знаток центральноазиатского региона Андрей Медведев также отмечает, что "Арман Дикий из своей штаб-квартиры в гостинице "Казахстан" координировал казахские погромы".

Присутствие офицеров турецкой разведки в оперативном центре в Алма-Ате подтвердила в интервью ФСК сотрудник Парижской Академии геополитики Алеся Милорадович, которая со ссылкой на свои турецкие источники рассказала, что после провала путча из Турции в Алма-Ату был послан специальный борт, который вывез из "лаборатории" (так в Турции называют упомянутый Эскобаром оперативный центр) турецких разведчиков.

Российский военный аналитик, руководитель Азиатского военно-культурного центра Фонда содействия евразийской интеграции Александр Собянин в интервью каналу Pravda.ru отметил, что запуск мятежа в Казахстане явился фальстартом, поскольку спецслужбы США и Великобритании планировали его на март 2021 года и "никаких других причин переноса срока кроме медицинского состояния Нурсултана Абишевича не было…". Управляемый извне путч был поддержан предателями в Комитете национальной безопасности Казахстана, подчеркивает Александр Собянин.

Арест боевика Таблиги Джамаат*

Арест боевика Таблиги Джамаат*

Восстание в Казахстане должны были координировать боевики запрещенной в России группировки "Таблиги Джамаат"*. Эта организация со штаб-квартирой в Райвинде (Пакистан), которая открыто поддерживается правительством Пакистана и Пакистанской межведомственной разведкой (ISI), является "движущей силой исламского радикализма и основным вербовщиком исполнителей экстремистских акций и террористических актов по всему миру", отмечает Алекс Алексиев, старший научный сотрудник Центра политики безопасности в Вашингтоне, много лет работавший старшим аналитиком и руководителем направления национальной безопасности RAND Corporation.

9 января в Алма-Ате были задержаны четверо членов "Таблиги Джамаат", которые принимали участие в массовых беспорядках с 4 по 8 января 2022 года. При обысках в местах их проживания были "обнаружены и изъяты огнестрельное оружие, травматические и светошумовые гранаты, патроны, религиозная литература и иные вещественные доказательства". Лидер другой ячейки этой группировки, иностранный гражданин, имел связь "с террористическими группировками за рубежом". По версии следствия, он прибыл в Казахстан "для подготовки массовых противоправных акций и нападений на органы власти и силовые структуры".

На территории Казахстана при непосредственном участии КНБ создано множество спящих исламистских ячеек, готовых по приказу выйти из тени на свет. Так, в июне 2016 года группа боевиков совершила нападение на оружейный магазин в Актобе (Актюбинск) и воинскую часть. В июле того же года силовики обезвредили группу террористов, намеревавшуюся напасть на российский военных объект "Балхаш-9", расположенный в Актогайском районе Карагандинской области Казахстана на берегу озера Балхаш близ поселка Гульшат.

Карим Масимов

Карим Масимов

Еще раз отметим, что казахстанский бунт не мог начаться без поддержки высших руководителей КНБ. Очевидно, основную роль в этом сыграл глава КНБ Карим Масимов. В российских СМИ размышляют, на сколько разведок мог он работать. В любом случае международный оперативный штаб мятежа в Алма-Ате не мог функционировать без его ведома и прикрытия.

И еще один фактор. Даже если президент Токаев и новое руководство КНБ выявят всех заговорщиков и прикроют штаб-квартиры иностранных диверсантов, глухое социальное недовольство не исчезнет. Казахстанский политолог Данияр Ашимбаев пишет: "Неправильно было бы объяснить успехи вербовщиков в экстремистские организации и приток в эти организации молодежи только бедностью. Немалая часть ячеек действует на базе трудовых коллективов металлургических предприятий Центрального и Восточного Казахстана, нефтегазовых предприятий Западного Казахстана, т.е. в структурах, обеспечивающих стабильную занятость и относительно высокий доход… Растущее число лиц, втянутых в экстремистские организации, можно объяснить неверием в государство и его модель правосудия и справедливости".

Услышат ли в Казахстане эти слова?

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1642924440
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