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|В Узбекистане отменят штраф за ношение культовых одеяний в общественных местах
11:00 23.01.2022
В настоящее время если узбекистанец появится в общественном месте в культовом одеянии, его могут оштрафовать или отправить под 15-суточный административный арест.
Фото: Kun.uz
Как сообщил Расул Кушербаев, в ходе очередного заседания депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса обсудили проект Кодекса об административных правонарушениях.
По его данным, в Узбекистане планируют отменить штраф за ношение культовых одеяний в общественных местах.
Согласно статье 184-1 действующего Кодекса об административной ответственности, появление граждан Республики Узбекистан в общественных местах в культовых одеяниях влечет наложение штрафа от пяти до десяти базовых расчетных величин или административный арест до пятнадцати суток.
Если проект кодекса будет одобрен и вступит в силу, то статья 184-1 будет исключена из документа.
Напомним, в июле 2021 года президент Шавкат Мирзиеев подписал закон "О свободе совести и религиозных организациях". Тогда в Узбекистане отменили запрет на ношение культовых одеяний в общественных местах, но административное наказание осталось в силе.