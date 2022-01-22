В Бишкеке с гашишом в кармане задержан известный акын-импровизатор Болот Назаров

11:06 23.01.2022

Задержан акын-импровизатор Болот Назаров, у него обнаружен гашиш, - милиция

В Бишкеке на пересечении улиц Турусбекова и Жумабека милиционеры задержали Назарова Болотбека Койчубаевича.



Как сообщила пресс-служба ГУВД столицы, у него был обнаружен и изъят полиэтиленовый сверток, внутри которого находилось вещество темно-коричневого цвета со специфическим запахом, вес которого вместе с упаковкой составило 14,71 грамма.



Согласно экспертизе, вещество является наркотическим средством смолой каннабиса "гашиш" весом 8,69 грамма.



23 января Назаров был водворен в ИВС ГУВД Бишкека.



Ранее в милицию поступило заявление от девушки, которая утверждала, что мужчина по имени "Болот" склонял ее к употреблению наркотиков.



Болот Назаров работает с журналистом Болотом Темировым. Вечером 22 января в офисе Темирова прошел обыск, милиция обнаружила сверток с гашишем. Темиров был отпущен под подписку о невыезде.