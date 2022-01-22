Бульбулятор вместо мозга. Глава КырГКНБ Ташиев лично занят делом о "наркоманах" журналистах

11:11 23.01.2022

Глава ГКНБ пояснил, каким образом журналист Темиров связан с делом о наркотиках

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев 23 января рассказал, каким образом журналист Болот Темиров связан с делом о наркотиках.



По словам Ташиева, есть такой комузчу Болот Назаров, который работает с Temirov Live. "Кажется, это друг Болота Темирова [глава Temirov Live]. Они постоянно рядом", - заявил он.



"Болот Назаров использует наркотики. Это не простые наркотики, а с помощью бульбулятора. Это не чистый наркотик, это химический наркотик, бульбулятор увеличивает эффективность", - заявил Ташиев.



Он сообщил, что в правоохранительные органы поступило заявление на Болота Назарова.



"Это преступление. Проверили Болота Назарова и другую девушку. В их крови обнаружили наркотики. Но у Болота Темирова не было наркотиков в крови. Это нас обрадовало. Возможно, он не употреблял. Во-вторых, это облегчит его наказание. Сегодня рассмотрят меру пресечения. Я думаю, что Болота Темирова можно не задерживать, а можно вести расследование, отпустив его. А в крови Болота Назарова были наркотики, у него была зависимость", - сказал глава ГКНБ.



Ташиев рассказал, что заявители в своем заявлении указали, что Болот Назаров часто бывает в офисе Болота Темирова, где использует наркотики.



Ташиев опроверг, что ГКНБ имеет отношение к задержанию. "Там не было спецназа "Альфа", это был спецназ СБНОН. "Альфа" не занимается этим, это контртеррористическая группировка", - сказал он.



Болот Темиров возглавляет издание Temirov Live. Журналист-расследователь Болот Темиров 22 января был задержан правоохранительными органами.



Несколько дней назад издание опубликовало журналистское расследование о деятельности нефтяных компаний.



Правоохранительные органы вчера вечером задержали Болота Темирова. Он заявил, что наркотики ему подкинули.