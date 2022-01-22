С опорой на свои силы. Может ли Иран рассчитывать на Россию? - Сергей Кожемякин

16:34 23.01.2022 С опорой на свои силы. Может ли Иран рассчитывать на Россию?



Возобновление переговоров по иранской ядерной программе не уменьшило давление на Тегеран. Стране угрожают новыми санкциями и военными атаками. Неоднозначную позицию в отношении Ирана заняла Россия.



Лицемерие капитала



Дипломатия - такой же инструмент империалистической экспансии, как милитаризм. Разъяснению этого немало сил посвятил В.И. Ленин. "Разве мы не видим постоянно, что дипломатия всех империалистских держав щеголяет прекраснодушнейшими "общими" фразами и "демократическими" заявлениями, прикрывая ими грабеж, изнасилование и удушение мелких народов?" - подчеркивал он. Ленин добавлял, что цель буржуазной дипломатии - одурачить рабочих "ни к чему не обязывающими, лицемерными фразами насчет "демократического" мира, свободы малых народов "вообще", "ограничения вооружений" и т.п.".



Эти замечания подходят и к современной политике. В последнее время западные державы стали участницами ряда переговоров. Одни из них проходят в Вене и посвящены иранской ядерной программе. Напомним, что заключенный в 2015 году документ под названием "Совместный всеобъемлющий план действий" (СВПД) предусматривал снятие с Тегерана санкций в обмен на ограничения в ядерной сфере. Будучи участником соглашения, Вашингтон с самого начала саботировал свои обязательства, а в 2018-м и вовсе вышел из него. К блокаде Ирана присоединились европейские страны, после чего Тегеран в соответствии с положениями документа стал постепенно освобождаться от его условий.



Возвращение к СВПД было одним из предвыборных обещаний Джозефа Байдена, и в апреле прошлого года в Австрии стартовали многосторонние переговоры. До июня прошли шесть раундов, затем иранская делегация взяла паузу. Причиной стали выборы, по итогам которых в исламской республике сменилось правительство. Новый президент Эбрахим Раиси является сторонником более жесткого подхода к отношениям с Западом. Выдвинутая им концепция "Взгляд на Восток" нацелена на сближение с соседями и другими странами Азии.



Несмотря на это, в конце года переговоры возобновились. Иранская делегация сразу столкнулась с сильнейшими нападками. США требуют от Тегерана полного и незамедлительного возвращения к обязательствам 2015 года, угрожая в противном случае перейти к более суровым мерам. "Если Иран будет затягивать переговоры, давление на него возрастет", - заявил спецпредставитель американского госдепартамента по Ирану Роберт Мэлли. "До этого момента мы шли по пути дипломатии, но активно обсуждаем с союзниками альтернативы", - добавил госсекретарь США Энтони Блинкен.



Белый дом не только умалчивает о собственных нарушениях соглашения, но и пытается навязать Тегерану новые требования. Они связаны с ракетной программой, производством беспилотных летательных аппаратов и "злонамеренным поведением" Ирана в регионе. Лицемерную позицию заняла "евротройка" в составе Великобритании, Германии и Франции. Обвинив Иран в "разрушении" СВПД, эти страны заявили, что его ядерная программа "как никогда угрожает международному миру и безопасности". О своей роли в срыве договоренностей - тоже ни слова.



В "черном списке"



В Тегеране не питают пустых надежд на то, что Запад вдруг одумается и, "посыпав голову пеплом", пойдет на уступки. Подход более разумный, чем напыщенная, шапкозакидательская и, очевидно, рассчитанная на "внутреннюю аудиторию" поза российских властей, которые потребовали от НАТО "собирать манатки", а в итоге получили унизительную отповедь. Иран рассматривает венские переговоры как возможность снизить накал конфронтации, но одновременно требует уважения своих прав. Среди его условий возвращения к "сделке" - отмена введенных после 2018 года санкций и получение юридически закрепленных гарантий от США, что они не выйдут из соглашения в одностороннем порядке. "Иран вступил в переговоры, чтобы достичь хорошего соглашения, но не примет условий, которые выходят за рамки СВПД", - заявил глава МИД исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян.



Тегеран не зацикливается на контактах с Западом. За последний месяц Абдоллахиян посетил Китай, Оман и Катар, в Иране побывали делегации из Сирии, Объединенных Арабских Эмиратов, Афганистана, Туркмении. В Пекине было объявлено о переходе в стадию реализации 25-летнего соглашения о сотрудничестве двух стран. Несмотря на сложные отношения с Саудовской Аравией, между Тегераном и Эр-Риядом достигнута договоренность о возвращении иранского представителя в офис Организации исламского сотрудничества в Джидде.



Дипломатические успехи помогли сделать важные шаги в сфере экономики. За март - декабрь 2021 года внешнеторговый оборот Ирана увеличился на 38 процентов - до 72 млрд долл., экспорт же показал 40-процентный рост. Несмотря на ударившие по нефтяному сектору санкции, Иран "перенастроил" экономику с упором на несырьевые отрасли. На 22 процента увеличился экспорт стали, существенно возросли показатели химической промышленности, начато производство солнечных батарей и судовых двигателей. Представляя проект бюджета, Эбрахим Раиси назвал главными принципами социально-экономического развития стабильный рост и справедливое распределение благ. Этому должна служить опора на внутренние ресурсы страны.



Противникам Тегерана это не по нутру. Наступление ведется по нескольким направлениям. Во-первых, США не только не собираются снимать существующие санкции, но и вводят новые. В декабре семь иранских граждан и две организации пополнили "черный список" за "нарушения прав человека". Еще один пакет санкций связан с разработкой беспилотников.



Во-вторых, новые обороты набирает информационная война. В ее центре находится ядерная программа, обрастающая все новыми леденящими душу "подробностями". Хотя Тегеран подчеркивает, что его деятельность преследует сугубо производственные и научные цели и дальше обогащения урана до 60 процентов он не пойдет, западные СМИ утверждают о тайном создании атомной бомбы. Для этого якобы достаточно всего двух-трех недель! Под стать заявления об имеющихся у Ирана "средствах доставки". Если верить американским и израильским изданиям, недавний запуск ракеты-носителя "Симург" с тремя спутниками на самом деле был испытанием баллистической ракеты с тремя боеголовками.



Пропагандистское клише об "экспорте террора" должны обосновать вбросы вроде того, что Иран организовал покушение на премьер-министра Ирака Мустафу аль-Казыми, постоянно снабжает оружием йеменских хуситов и ливанскую "Хезболлу", а также приютил на своей территории главарей "Аль-Каиды"*. Для демонизации Тегерана привлекаются режимы, записавшиеся в лакеи западного капитала. Так, спустя год после трагической гибели в Иране украинского авиалайнера секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов назвал произошедшее терактом. По его словам, летевший в Киев самолет был изначально избран жертвой, а приказ сбить его "могли дать только представители иранского руководства высокого ранга".



Все это завершается советами вроде тех, что дает газета "Уолл-стрит джорнэл". Она призывает наказать Тегеран, чтобы другие страны, вроде Китая или России, "дважды подумали, прежде чем предпринимать шаги на международной арене". Для этого предлагается предоставить вооружение Израилю для ударов по стратегическим объектам Ирана.



Смертельные враги, странные "союзники"



Столь кровожадные идеи - не плод больной фантазии отдельных авторов. О разработке военного плана открыто заявляет израильское руководство. Называются даже конкретные факты. Например, на подготовку авиации к трансграничным операциям выделено 1,5 млрд долл. "У нас есть возможности, которые мир не может себе представить, - заявил министр иностранных дел Израиля Яир Лапид. - Мы защитим себя от иранской угрозы, для этого нам не нужно чье-либо разрешение". Для запугивания Ирана наносятся авиаудары по Сирии. Их количество за последний год увеличилось вдвое. Только в декабре израильские самолеты дважды бомбили порт Латакии и атаковали международный аэропорт Дамаска.



США потворствуют воинственным приготовлениям. Оборонные ведомства двух стран подписали соглашение о поставке Израилю боевых вертолетов и самолетов-заправщиков Boeing KC-46. Посетив с визитом Вашингтон, министр обороны еврейского государства Бени Ганц и директор службы внешней разведки "Моссад" Давид Барнеа получили заверения в поддержке.



Да и сами США наращивают военный потенциал в регионе. "Мы обладаем реальной силой на этом театре и будем его поддерживать. Если будет нужно, мы перебросим дополнительные силы и сделаем это быстро", - грозится глава Пентагона Ллойд Остин. Он добавил, что "неготовность Ирана к взаимодействию" заставит Вашингтон рассмотреть "все необходимые возможности для обеспечения своей безопасности".



Чтобы слова звучали более весомо, США провели серию военных учений. В совместных с Саудовской Аравией маневрах ВВС участвовали стратегические бомбардировщики B-1 Lancer. Учения сухопутных сил "Стрельба в заливе" прошли в Кувейте. Белый дом поставит Эр-Рияду управляемые ракеты и модернизирует его самолеты дальнего радиолокационного наблюдения Boeing E-3 Sentry.



Вашингтон пытается сблизить Израиль с арабскими странами. В ходе визита в Саудовскую Аравию советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан уговаривал королевство наладить отношения с Тель-Авивом. После этого между странами было установлено авиасообщение, состоялись виртуальные переговоры с участием глав израильского и саудовского МИД.



В декабре премьер-министр Израиля Нафтали Беннет посетил ОАЭ, дипотношения с которыми еврейское государство установило чуть больше года назад. Визит совпал с заявлением минфина США, предупредившего о "рисках" отношений с Ираном. Приведение монархии к послушанию необходимо для создания антииранского альянса, идею которого вынашивают израильские и американские стратеги. Командующий ВВС Израиля Амикам Норкин, например, уже объявил о планах региональной системы ПВО.



Окончательно сбросили маски бесстрастных посредников европейские державы. По итогам переговоров Лапида с президентом Франции Эмманюэлем Макроном стороны заявили о "необходимости оказать давление на Иран". А Великобритания заключила с Израилем договор о стратегическом партнерстве в области обороны и технологий. "Время уходит, усиливая важность сопротивления амбициям Тегерана", - говорится в совместном заявлении МИД.



В своей внешней политике Иран не может полностью полагаться и на Россию. Состоявшийся 19-20 января визит в Москву Эбрахима Раиси не привел к прорывным соглашениям, как предполагали некоторые эксперты. В частности, не поднимался вопрос поставок Ирану комплексов С-400, хотя соответствующий запрос Тегеран сделал еще несколько лет назад.



Вероятно, Россия опасается негативной реакции Израиля, отношениями с которым в Кремле весьма дорожат. Даже удары по Латакии, в непосредственной близости от российской авиабазы "Хмеймим", не вызвали недовольства Москвы. В недавнем интервью российским СМИ Лапид высказал Кремлю благодарность за "координацию по вопросам национальной безопасности" и сообщил о совместном "механизме деконфликтинга" в отношении Сирии и Ирана. А экс-глава Совета по национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шаббат сообщил, что Россия разделяет мнение о дестабилизирующей роли Тегерана. Опровержений из Москвы на это не поступило.



Также в Кремле подчеркивают важность сближения с Саудовской Аравией. В августе прошлого года оборонные ведомства двух стран подписали соглашение о сотрудничестве, а незадолго до приезда Раиси председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий выступил с более чем спорным заявлением. Назвав королевство "фактором стабильности", он отметил важность "миролюбивых" и "конструктивных" шагов Эр-Рияда по решению региональных вопросов, включая кризис в Йемене. О том, что саудовская интервенция унесла жизни почти 400 тыс. человек, в Москве скромно умолчали.



За сорок лет после исламской революции Иран привык рассчитывать на собственные силы и знает цену буржуазной дипломатии. Этому опыту полезно поучиться другим странам.



* Организация, запрещенная в РФ.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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