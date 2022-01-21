Как изменился Казахстан за эту неделю, - В.Эйхгорн

20:06 23.01.2022 Как изменился Казахстан за эту неделюФото - Нурсултан Назарбаев обратился к соотечественникам.

Эта неделя выдалась насыщенной событиями: миротворческие силы ОДКБ из страны выведены, действие чрезвычайного положения закончилось, несколько значимых фигур лишились своих постов. Кроме того, мажилис принял поправки об отмене пожизненного председательства Нурсултана НАЗАРБАЕВА в Совете безопасности и в Ассамблее народа РК, а сам Елбасы выступил с видеообращением, в котором призвал соотечественников поддержать новую программу реформ,



выдвинутую Президентом страны Касым-Жомартом ТОКАЕВЫМ.

– Отвечая на многочисленные обращения в мой адрес и в связи с публикациями в средствах массовой информации, сообщаю, что я в 2019 году передал полномочия Президента Касым-Жомарту Токаеву и с тех пор являюсь пенсионером, в настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал, – сказал Елбасы. – Президент Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти. Он председатель Совета безопасности. В скором времени Президент будет избран председателем партии "Nur Otan". Поэтому никакого конфликта или противостояния в элите нет. Слухи на эту тему абсолютно беспочвенны.



За отмену пожизненного председательства Нурсултана Назарбаева в АНК и Совбезе депутаты нижней палаты парламента уже проголосовали. Теперь дело за сенаторами.



– В сенат отправлены все необходимые поправки в конституционные Законы "О Первом Президенте РК – Елбасы", "Об Ассамблее народа Казахстана" и "О Совете безопасности РК" в части того, что теперь председательство в АНК и СБ по праву принадлежит Президенту РК – по должности, а не по личности, – написал на своей странице в соцсетях мажилисмен Канат НУРОВ.



Кадровые перестановки

На этой неделе Касым-Жомарт Токаев поменял министра обороны. Мурата Бектанова он освободил от должности с не самой приятной характеристикой.



– Во время январских событий Вооруженные силы из-за крайне неуверенного и безынициативного руководства ими не смогли с достоинством выполнить поставленные перед ними задачи. Министр Бектанов не проявил командирских качеств. Имея в своем распоряжении армию, которая показывала хорошие результаты в ходе командно-штабных и военных учений, мы не смогли воспользоваться ее потенциалом в критической ситуации и были вынуждены прибегнуть к помощи извне, – прокомментировал свое решение Верховный главно-командующий.



Новым руководителем военного ведомства назначен Руслан Жаксылыков, который до этого был заместителем министра внутренних дел РК – главнокомандующим Национальной гвардией. Вице-министра обороны Дарына Туякова Президент также освободил от должности.



Чиновничьего кресла лишился аким Атырау Кайрат Уразбаев. По официальной версии, он сам написал заявление об увольнении. Сам подал рапорт об уходе и начальник департамента полиции Павлодарской области Нурлан Масимов. По собственному желанию сложили полномочия руководители "дочек" АО "Самрук-Қазына" – председатель правления АО "КазТрансОйл" Димаш Досанов и председатель правления АО "НК "КазТрансГаз" Кайрат Шарипбаев.



Отказался от своего поста и теперь уже бывший глава Национальной палаты предпринимателей Тимур Кулибаев. В связи с этим в НПП "Атамекен" заявили, что кандидатура временно исполняющего обязанности председателя президиума будет определена на очередном заседании, а окончательное решение по председателю, составу президиума и правлению будет принято на съезде, который пройдет ориентировочно осенью этого года.



А пока Национальная палата предпринимателей создает рабочую группу по реформированию своей деятельности. Среди прочего планируется обсудить членские взносы в НПП.



– Правление и я слышим много критики о дальнейшей судьбе НПП. Мы открыты к диалогу. Ломать – не строить, и просто эмоционально сказать: "Давайте распустим организацию" – ошибочно. Предлагаю начать формировать рабочую группу. Пусть примут участие лидеры бизнеса, руководители ассоциаций, обязательно – бизнес регионов. Казахстан – это не только Алматы и Нур-Султан, это регионы, районы, сельский бизнес. И не всегда повестка регионального бизнеса совпадает с повесткой крупных городов. Поэтому мы должны открыто поговорить и приступить к обсуждению реформы и дальнейшей судьбы НПП, – призвал председатель правления НПП Аблай МЫРЗАХМЕТОВ.



"Оператора РОП" – в утиль!

В эти дни окончательно определилась судьба ТОО "Оператор РОП", к которому у казахстанцев накопилось немало претензий.



– Дошло до того, что было организовано некое общественное движение против этой частной компании. Я поручаю правительству принять меры по прекращению утилизационного сбора и распоряжению утилизационным сбором "Оператором РОП". Этим должна заниматься государственная организация, как положено в зарубежных странах, – заявил Касым-Жомарт Токаев 11 января, выступая в мажилисе. – Что касается самих сборов, следует пересмотреть их ставки. Функции государства по утилизации, поддержке автомобильной промышленности и сельхозмашиностроения никто не отменял. Нужно конструктивно обсудить данный вопрос с бизнесом и общественностью. Следует рассмотреть возможность предоставления покупателям отечественных автомобилей и сельхозтехники ваучеров за счет утилизационного сбора.



ТОО "Оператор РОП" деятельность прекратило. Теперь его планируется передать в государственную собственность по договору дарения – об этом идет речь в проекте постановления правительства, который сейчас выложен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения. А расширенные обязательства производителей, в том числе утилизационный сбор, будет администрировать государственная организация "Жасыл даму".



Партийные перспективы

Появились новости и у партии власти. "Nur Otan" начала готовиться к предстоящему внеочередному съезду, который назначен на 28 января 2022 года. На этой неделе первый зампред партии Бауыржан БАЙБЕК провел совещание с региональными филиалами, посвященное решению задач, поставленных главой государства.



– Для этого у партии есть все необходимые инструменты. К примеру, в прошлом году мы наладили работу более 1,7 тысячи общественных советов, созданных на всех уровнях. В их составе более 12 тысяч человек, в том числе общественные активисты, члены неправительственных организаций, депутаты, предприниматели, представители СМИ и блогеры. В прошлом году они внесли множество значимых предложений, способствовавших решению острых проблем населения. Поэтому общественные советы при "Nur Otan" могут и должны способствовать качественному исполнению поручений нашего Президента непосредственно на местах, – подчеркнул Байбек.



Для более активной работы нуротановцев планируют дополнительно стимулировать.



По словам зампреда партии, уже в феврале в публичном формате будет запущена платформа для формирования общественного рейтинга депутатов от "Nur Otan".



– Данный рейтинг был создан для публичного стимулирования депутатов маслихатов к более эффективному и постоянному взаимодействию с населением. События последних дней показали, насколько инициатива актуальна и важна. Народные избранники, прежде всего, должны работать в прямом контакте с людьми. Наши депутаты и активисты из партийного резерва, умеющие открыто работать с народом и брать персональную ответственность, должны оцениваться объективно в соответствии с запросами населения, – предупредил Бауыржан Байбек.



Миссия выполнена

Тем временем все миротворцы, прибывшие в страну по линии ОДКБ, вернулись домой. Их миссия в Казахстане завершена.



– Миротворческий контингент ОДКБ сосредоточился на функциях обеспечения и прикрытия, и его пребывание в Казахстане было краткосрочным, но эффективным, а также продемонстрировало потенциал самой ОДКБ, – отметил глава государства.



И с учетом геополитической обстановки и угроз на региональном уровне потребовал кардинально повысить боеспособность Вооруженных сил РК.



Для этого, по мнению Верховного главнокомандующего, нужно усилить военную разведку, которая должна обеспечивать руководство страны своевременной и достоверной информацией о внешних и внутренних угрозах.



Необходимо в кратчайшие сроки обеспечить готовность к выполнению спецопераций совместно с другими силовыми структурами, а также обновить техническое и боевое оснащение казахстанской армии.



– В войсках до сих пор большая доля оружия и боеприпасов советского периода, которым уже по 30–50 лет. С учетом темпов выхода сроков службы устаревающей техники надо принять экстренные меры по восполнению парка вооружения. Вооруженные силы должны быть оснащены современными, высокотехнологичными образцами вооружения и военной техники. При этом принимаемые меры должны иметь системный характер. Должны развиваться отечественное производство, ремонт и обслуживание вооружения и военной техники, – подчеркнул Верховный главнокомандующий.

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Глава государства также поручил пересмотреть план приобретения вооружения и военной техники на 2022 год с учетом уроков январских событий и принять меры по повышению кадрового потенциала Вооруженных сил.



Время восстанавливаться

19 января на всей территории Казахстана перестал действовать режим чрезвычайного положения. Это означает, что страна возвращается к привычной жизни. Теперь предстоит восстановить все, что было разрушено во время январских беспорядков, и возместить ущерб пострадавшим. По данным, озвученным на 18 января, в 8 регионах пострадало 270 объектов, в том числе 45 административных и 225 коммерческих зданий.



Представителям МСБ ущерб будут возмещать из средств резерва правительства.



"Ущерб по объектам недвижимого имущества предпринимателей будет возмещаться на основании подтвержденной сметной документации. При этом объем возмещения по утраченным товарно-материальным ценностям будет определяться региональными комиссиями совместно с НПП "Атамекен", исходя из представленных подтверждающих фискальных документов", – говорится в сообщении на сайте премьер-министра.



А добровольно-принудительные сборы в недавно созданный Фонд "Қазақстан халқына" объявили вне закона.



Врачам, учителям и другим бюджетникам перечислять туда однодневную зарплату вовсе не обязательно. А вот крупному бизнесу делать взносы в эту организацию настоятельно рекомендуется. Расходование поступивших средств будет контролировать попечительский совет, в состав которого вошли: известный кардиохирург Юрий Пя, депутат мажилиса Ирина Смирнова, уполномоченный по правам ребенка Аружан Саин и другие известные персоны.



Нур-Султан



Автор: Владимир Эйхгорн

21.01.22 Источник - caravan.kz

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