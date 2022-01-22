Президент Армении Армен Саркисян сам подал в отставку

21:25 23.01.2022

Президент Армении Армен Саркисян решил уйти со своего поста. Саркисян заявил, что долго думал и решился покинуть свой пост.



"Я долго думал, решил уйти с поста президента республики после активной четырехлетней работы", - говорится в заявлении Саркисяна, размещенном на его сайте.



Объявивший об отставке президент рассказал, что когда принимал предложение занять пост главы государства, он исходил из того, что президент сможет продвигать национальные интересы в международную арену.



Но весной 2018 года произошла "бархатная революция" антиправительственные выступления, которые возглавил Никол Пашинян, впоследствии ставший премьер-министром. Массовые протесты были вызваны выдвижением бывшего президента Сержа Саргсяна на пост главы кабмина.



Отвечая на вопрос, почему он не покинул пост еще в 2018-м, Саркисян пишет, что "ответ очевиден": он взял на себя ответственность за события в стране как президент республики, пишет РБК.



Напомним, в марте прошлого года у Саркисяна возникли осложнения после перенесенного коронавируса. В результате ему потребовалась госпитализация.