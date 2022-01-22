Что угрожает миру в 2022 году. Главное из доклада Всемирного экономического форума

00:44 24.01.2022 Павел Волков



Экспертов, по материалам которых создавался 117-страничный доклад, волнуют вопросы экологии, долговой кризис, экономическое противостояние, миграция, кибербезопасность и другое. Однако при более детальном рассмотрении оказывается, что все эти проблемы - результат растущего неравенства. С фоном в виде пандемии, конечно



Пандемия и неравенство



Авторы доклада Global Risks Report 2022 Всемирного экономического форума (ВЭФ) сообщают, что в беднейших 52 странах, в которых проживает 20% населения Земли, вакцинировано только 6% населения. При этом в странах с высоким уровнем дохода вакцинировать удалось 67,2%.



И дело не только в том, что у одних есть деньги, а у других - нет. В XXI веке происходит то же самое, что описывал Стейнбек в "Гроздьях гнева" в 30-гг. прошлого века касательно еды. Уничтожаются миллионы доз неиспользованных в богатых странах вакцин (по причинам чрезмерных запасов и продуцирования антинаучных "антиваксерских" мифов).



Тем временем 2,1 миллиона человек - максимальная расчетная избыточная смертность в Африке к 2021 году. Омикрон в благополучных странах - непосредственный результат того, что с Африкой не поделились вакцинами.



По прогнозам ВЭФ, к 2024 рост ВВП в развивающихся странах (кроме Китая) упадет на 5,5% ниже ожидаемого до пандемии, в то время как развитые страны вырастут на 0,9%, то есть практически не вырастут, но даже это увеличит глобальный разрыв в доходах. Всего же мировая экономика упадет на 2,3% по сравнению с допандемийными ожиданиями. Еще 51 млн человек на планете окажется в состоянии крайней бедности.



Эти экономические последствия пандемии будут усугубляться "несбалансированностью рынка труда, протекционизмом, увеличение пробелов в цифровых технологиях, образовании и навыках". Крайняя бедность усилит поляризацию ("эрозия социальной сплоченности") и обиду внутри обществ, что неизбежно приведет к вспышке ксенофобии и национализма.



Оказывается, "неравенство в отношении вакцин и, как следствие, риск неравномерности восстановления экономик усугубляет социальные разногласия и геополитическую напряженность". Вот вам и кризис неравномерности развития капитализма в изложении ВЭФ.



ООН и ВОЗ вопиют о необходимости более равного распределения, пусть даже не из гуманных соображений, но просто потому, что мы все на одной планете и "успешным" никак не получится отгородиться непроницаемой стеной от "неуспешных". Но они все еще пытаются, и эта попытка не более рациональна, чем конспирологическая истерика радикальных антивакцинаторов.



Экология и неравенство



1,8°С - самый оптимистичный сценарий глобального потепления после КС-26. При том, что к программе углеродной нейтральности уже привлечено 130 трлн долларов и создано 40 млн рабочих мест за счет переквалификации в области возобновляемых источников энергии, эксперты ВЭФ считают "зеленый переход" проваленным.



По их данным, изменение климата уже проявляется в виде засух, пожаров, наводнений, дефицита ресурсов и вымирания видов. В 2020 несколько городов по всему миру испытали невиданные экстремальные температуры: 42,7°C в Мадриде и -19°C (72-летний минимум) в Далласе.



Климатические изменения будут плодить неравенство. Но плодить неравенство будет и борьба с этими изменениями. "Беспорядочный климатический переход", как сказано в докладе, будет еще больше разъединять страны и раскалывать общества, создавая барьеры для сотрудничества. Причина беспорядочности - в сложности технологических, экономических и социальных изменений такого масштаба (та самая неравномерность развития) и недостаточности текущих государственных обязательств.



С одной стороны, страны, продолжающие идти по пути зависимости от углеродоемкой отрасли (развивающиеся страны), рискуют потерять конкурентное преимущество как из-за роста цен на сырье, так и из-за международных ограничений. С другой, отход от углеродоемких отраслей, в которых в настоящее время заняты миллионы рабочих, вызовет "экономическую нестабильность, углубит безработицу и усилит социальную и геополитическую напряженность", а переход, который не учитывает социальные последствия, "усугубит неравенство внутри стран и между ними, усиление геополитических трений".



Хоть отказывайся, хоть не отказывайся - для бедных все плохо. И для природы, кстати, тоже не очень - "принятие поспешной экологической политики будет вести к неизвестным рискам от развертывания непроверенных биотехнических и геоинженерных технологий".



Миграция и неравенство



К 2050 году эксперты ВЭФ прогнозируют 200 миллионов так называемых климатических беженцев. В тех же Ираке и Афганистане высыхание водоемов и вызванная военными действиями деградация ирригационных систем вызывает сельскохозяйственную катастрофу.



Огромное количество крестьян, традиционно выращивавших для всего мира гранаты и другие фрукты, бросают свою землю, потому что на ней больше ничего не растет. Правительства в экономически слабых и разрушенных войной странах не могут эффективно восстанавливать инфраструктуру и субсидировать фермерские хозяйства. В то же время они не могут и предложить разорившимся фермерам работу в городах.



Надежда на святая-святых неолиберальных экономистов - иностранные инвестиции для выравнивания слабых экономик без внутреннего ресурса - провалились также, как и надежда на "зеленый переход". В странах с низким уровнем дохода в 2021 году ПИИ (прямые иностранные инвестиции) сократились на 9%.



Поэтому миллионы людей уезжают в более богатые страны просто, чтобы выжить. 60% экспертов, готовивших доклад, видят "миграцию и беженцев" как сферу, в которой международные усилия по смягчению последствий "не начаты" или находятся в "ранней стадии разработки". В 2020 году только из-за военных конфликтов появилось более 34 миллионов вынужденных переселенцев - исторический максимум.



Например, денежные переводы трудовых мигрантов составили 25% ВВП Сальвадора и Гондураса. Правительства подобных стран часто делают ставку на денежные переводы от мигрантов, что исключает с их стороны даже попытку организовать для своего населения приемлемые условия жизни, устранить разрыв в доходах.



На момент создания доклада США столкнулись с 11 миллионами незаполненных рабочих мест в целом, в Евросоюзе не хватает 400 000 работников только в автотранспортной отрасли. Одновременно с этим, принимающие мигрантов богатые страны создают все больше и больше препятствий для мобильности - связанное с пандемией закрытие границ, усиление экономического протекционизма, разжигание национализма среди местных рабочих, которых убеждают, что переселенцы "крадут" у них рабочие места.



Гуманитарные кризисы усугубятся, поскольку уязвимые группы не имеют иного выбора, кроме как отправиться в опасное путешествие. 4800 человек - предполагаемое количество мигрантов, погибших или пропавших без вести в 2021 году.



Цифровизация и неравенство



Пандемия усилила зависимость от цифровых систем. За последние 18 месяцев промышленность подверглась быстрой цифровизации, сотрудники перешли на удаленную работу, где это возможно, а способствующие "удаленке" платформы и устройства разрослись. 800 млрд долларов - предполагаемый рост стоимости цифровой коммерции к 2024 году.



Но растущая цифровая зависимость усиливает киберугрозы. В 2020 году количество вредоносных программ выросло на 435%. В то же время 3 млн - дефицит необходимых во всем мире специалистов по кибербезопасности.



Вместе с тем растут и нематериальные риски - дезинформация, мошенничество и отсутствие цифровой безопасности. Киберугрозы будут препятствовать и так проблематизированному сотрудничеству между государствами.



Объективная необходимость развития цифровизации требует и космической гонки. 70 000 - расчетное количество спутников для запуска в ближайшие десятилетия. Это огромный бизнес и огромные деньги, за которые будут бороться любыми способами. Отсутствие же общих правил для действующих в космосе субъектов может приводить к межгосударственным конфликтам, особенно при испытании космического оружия.



Воздействие космической активности на окружающую среду также надо учесть. Повышается риск столкновений космических объектов, что может привести к распространению космического мусора и воздействовать на орбиты, на которых находится инфраструктура для ключевых систем на Земле. Повреждение приносящего миллиарды долларов прибыли космического оборудования может привести к серьезным социальным последствиям, вплоть до военных действий.



Что ждет Украину



Несмотря на то, что доклад ВЭФ касается планеты Земля и человечества в целом, на отдельных государствах эксперты также остановились. Для Украины они выделили пять весьма любопытных основных рисков на следующие 10 лет:



- длительная экономическая стагнация: почти нулевой или медленный рост экономики в течение многих лет;



- крах государства: распад государства в результате внутреннего конфликта, нарушения верховенства закона, эрозии институтов, военного переворота, региональной или глобальной нестабильности;



- провал в борьбе с изменением климата: неспособность правительств и бизнеса обеспечить, ввести в действие или инвестировать в эффективные меры по адаптации к изменению климата и смягчению его последствий, сохранить экосистемы, защитить население и организовать переход к углеродно-нейтральной экономике;



- неспособность стабилизировать ценовые скачки: неспособность контролировать неуправляемый рост (инфляцию) или снижение (дефляцию) общего уровня цен на товары и услуги;



- межгосударственный конфликт: военный двусторонний или многосторонний конфликт между государствами с глобальными последствиями: биологические, химические, кибер- и/или физические атаки, военные интервенции, опосредованные войны и так далее.



Итак, при сохранении нынешнего курса властей Украину в течение ближайших 10 лет могут ждать: экономический и экологический кризис, брошенное на произвол судьбы население, неконтролируемая инфляция (о дефляции в экономической системе Украины говорить не приходится), то есть рост бедности, война и распад государства.



Неожиданно, не правда ли?



Кстати, касательно брошенного на произвол судьбы населения и сравнения с самыми неблагополучными странами - экономисты говорят о 8-11% ВВП, которые дают Украине денежные переводы трудовых мигрантов (в Гондурасе - 25%). Это колоссальные средства, которые позволяют не только не заботиться о нескольких миллионах своих граждан, но и облагать налогами то, что они присылают из-за рубежа. Такое положение вещей, как утверждают эксперты ВЭФ, консервирует научную и экономическую отсталость, зато продуцирует социальное неравенство и связанный с этим социальный взрыв.



В связи с этими данными любопытно выглядят свежие заявления заместителя госсекретаря США Нуланд и помощника президента США по нацбезопасности Салливана о том, что поводом для российского вторжения на Украину станет внутренняя дестабилизация и попытка госпереворота. Разговоры про вторжение - это политические байки с известными целями, а вот слова о возможной внутренней дестабилизации неожиданно оказываются не лишенными объективных оснований.



Интересно то, что среди рисков для Украины не значится терроризм, что в который раз доказывает манипуляции украинских СМИ и политиков, разжигающих ксенофобию и шпиономанию на фоне бесконечных сообщений о "пророссийских террористах".



"Эрозия социальной сплоченности", "кризис средств к существованию" и т.д. - все в докладе связано с неравенством. ВЭФ и ООН говорят об этом уже не один год.



Какой же предлагается выход? Делиться, или. т.н. стейкхолдер-капитализм. Пусть капиталисты станут социально-ответственными. Пусть станут, конечно. Только кто их заставит? Моральная проповедь международных организаций, которые в год собирают по всему миру на гуманитарную помощь меньше денег, чем прямо сейчас есть на счетах у любого олигарха из страны "третьего мира", что мертвому припарки.



Система продуцирует неравенство, бедность, войну - это не секрет. Но если раньше такие "издержки" могли быть хоть как-то оправданы развитием экономики, ростом производительных сил, то сейчас это развитие почти прекратилось, а значит для "издержек" системы больше не осталось оправданий. Это понимают очень многие, но о реальном решении проблемы говорить страшно.



Целиком доклад можно прочитать здесь.

https://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Global_Risks_Report_2022.pdf Источник - Ukraina.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1642974240

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