Хорошо качает: дойдет ли нефть до $100 за баррель

00:49 24.01.2022

Что это сулит мировой экономике



Оксана Белкина



За последний месяц нефть Brent резко подорожала, практически до семилетнего пика. Крупнейший в мире независимый нефтетрейдер Vitol считает, что это только начало: в условиях дефицита предложения рынок охватит настоящее нефтяное ралли. Почему нефть резко поднялась в цене, что определяет ситуацию на рынке, до каких уровней может еще подорожать сырье, выясняли "Известия".



Дефицитный рынок



За последний месяц нефть Brent прибавила 34% к минимумам декабря. На торгах 18 января стоимость мартовских фьючерсов превысила $89 за баррель. Последний раз котировки находились на этом уровне в октябре 2014 года. Такие темпы роста мировых цен на сырье уступают только показателям 2009 года. Взлет до рекордных максимумов спровоцировало усиление геополитической напряженности.



"Возникли риски перебоя поставок то с Ближнего Востока, то из Казахстана или России. Цены обновили 7-летний максимум, превзойдя область, откуда в прошлые годы мы видели неоднократные развороты к снижению", - отмечает Янис Кивкулис, ведущий стратег Exante.



Однако есть и другие, фундаментальные факторы. Как заявили в своих январских отчетах ведущие мировые агентства, рынок нефти оказался более дефицитным, чем ожидалось.



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Какие факторы влияют на цены на энергоноситель



ОПЕК+ продолжает наращивать добычу запланированными темпами в 400 тыс. баррелей в сутки. Однако, по последним оценкам Международного энергетического агентства (МЭА) и Управления энергетической информации США (EIA), в этом году миру потребуется больше нефти, чем поставляют ОПЕК+. Дефицит на рынке усиливается, а резервов в системе может быть меньше, констатируют в МЭА. При этом спрос стабильно растет: уже ясно, что "Омикрон"-штамм не оказал столь сильного воздействия на мировое потребление сырья, как многие предполагали. МЭА повысило прогноз по спросу на 2022 год почти на 200 000 баррелей в сутки, но и американское, и европейское энергетические ведомства снизили прогнозы по добыче нефти на 2022 год за пределами ОПЕК.



Ждут ралли



Дальнейшего роста цен из-за ограниченных производственных мощностей нефтедобывающих компаний и дефицита предложения на мировом рынке ждет и крупнейший в мире независимый нефтетрейдер Vitol. Как заявил Майк Мюллер, глава азиатского подразделения Vitol, вспышка "Омикрона" будет недостаточно сильной, чтобы ударить по спросу на энергоноситель, и стоит ждать нефтяного ралли.



Аналитики британского Standard Chartered также говорят об "устойчивом дефиците предложения", который сформируется на рынке нефти. По их расчетам, к реальной нехватке предложения рынок перейдет в 2024 году, в результате чего средняя цена Brent превысит $100 за баррель в 2026-м.



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В Goldman Sachs прогнозируют, что баррель Brent будет стоить $100 уже этим летом. Эксперты финансовой группы повысили прогноз средней цены североморской смеси в нынешнем году почти на 20% - с $81 до $96 за "бочку". В 2023 году, по их расчетам, стоимость Brent составит в среднем $105 за баррель, а не $85, как полагали ранее. Основными драйверами роста они назвали общий рост мирового спроса, сокращение добычи в некоторых странах – участницах сделки ОПЕК+ и высокую промышленную активность в Китае.



Кризис недофинансирования



Опрошенные "Известиями" эксперты также назвали растущий спрос в условиях ограниченного предложения ключевой предпосылкой для дальнейшего удорожания сырья. Одна из главных причин, по которой предложение не может значительно вырасти, это недофинансирование крупными нефтедобывающими компаниями сегмента разведки и разработки месторождений.



Сыграл свою роль и "зеленый курс". Нефтяным компаниям крайне рискованно вкладывать средства в разработку новых месторождений с высоким временем окупаемости на фоне негативного отношения общественности к углеводородному топливу, указывает Валдис Плявиньш, независимый эксперт в сфере нефти и газа.



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"В сложившихся реалиях выхода мировой экономики из кризиса и сокращения влияния ковидных ограничений в некоторых странах (к примеру, в Великобритании) можно ожидать роста спроса на нефть. Кроме того, спрос на нефть дополнительно подпитывают высокие цены на природный газ. По этой же причине государства, энергобаланс которых в большой степени зависит от "голубого топлива", вынуждены переходить на альтернативные источники энергии, в том числе на нефть", - поясняет аналитик.



Это слишком



Эксперты не исключают, что энергетический кризис действительно может подтолкнуть Brent к отметке в $100 за баррель. Однако эта цена будет аномально высокой, а потому рынок не позволит ей закрепиться на этом уровне.



"Сегодняшний уровень цен на нефть комфортен для большей части альянса ОПЕК+. При достижении стоимости $100 за баррель сланцевые проекты США станут экономически целесообразны, что приведет к вытеснению участников альянса с рынка", - считает Максим Черняев, доцент экономического факультета РУДН.



По мнению Вадима Меркулова, директора аналитического департамента "Фридом Финанс", цена нефти, балансирующая спрос и предложение, сейчас находится на уровне $65 за баррель Brent. А при сохранении высоких темпов инфляции себестоимость добычи и балансирующий уровень цен будут расти.



В среднесрочной перспективе цена на углеводороды будет расти. Помимо недоинвестирования, ее будет толкать вверх рост развивающихся рынков. Большинству из них использование более экологичных источников энергии, скорее всего, окажется не по карману. Как рассказали в "Ренессанс-Кредит", их базовый сценарий предполагает, что цены на нефть в 2024–2026 годах будут колебаться в диапазоне $60–80 за баррель.