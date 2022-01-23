Россия и Китай сближает не идеология, а американская угроза, - В.Скосырев

00:50 24.01.2022

Москва и Пекин уверены, что США добиваются смены режимов в обеих странах

Владимир Скосырев



23.01.22



Запад опасается, что русские с китайцами опять станут братьями навек.

Посольство КНР в Москве назвало провокацией сообщение о том, что Китай якобы просил Россию не нападать на Украину во время Олимпиады. По Украине Пекин последовательно выступает за диалог на основе Минских соглашений, указало посольство. Но на Западе опасаются, что Пекин не просто выступает против вступления Украины в НАТО. Россия и Китай совместно добиваются изменения мирового порядка.



Поводом для опровержения со стороны дипломатической миссии Китая стала заметка агентства Bloomberg, ссылавшегося на некоего дипломата в Пекине, о том, будто председатель КНР Си Цзиньпин попросил президента РФ Владимира Путина не атаковать Украину во время проведения Олимпиады.



В Пекине расценили эту информацию как фейк. Политика Китая по Украине состоит в том, чтобы урегулировать разногласия мирно на основе Минских соглашений.



Однако на Западе полагают, что имеют дело с далеко идущей стратегией Москвы и Пекина, нацеленной на то, чтобы подорвать мировой порядок, основанный на принципах уважения прав человека и свободы слова, и вытеснить Вашингтон с позиции мирового гегемона. Об этом сказала министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс во время визита в Австралию. По ее словам, диктатуры сегодня осмелели до уровня, не виданного со времен холодной войны. Поэтому Британия, Австралия и другие члены западных альянсов, прежде всего США, должны отстаивать вместе дело демократии.



Британский политик озвучила мысли, которые давно бродят в головах западных аналитиков. Эти мысли обобщила газета Financial Times. Западный альянс пригрозил Кремлю беспрецедентными санкциями, если произойдет нападение на Украину. Но попытки изолировать и наказать Россию, вероятно, будут подорваны тем, что ее поддержит Китай, сокрушается газета. Еще лет 10 назад такие отношения двух стран казались маловероятными. Но из-за того, что они постоянно вступали в противоборство с США, взгляды Си и Путина на положение в мире стали приобретать все более идентичный характер. Как писали китайские медиа, Си сказал Путину, что "определенные международные силы" незаконно вмешиваются во внутренние дела Китая и России под прикрытием демократии и прав человека.



Как видно из этих замечаний, лидеры Китая и России верят, что США хотят подорвать и свергнуть их правительства. Так получилось, что в период побед мирового коммунизма две державы поддерживали революционеров в мире. А сегодня Москва и Пекин приняли на вооружение риторику контрреволюции. Когда вспыхнули бунты в Казахстане, Москва обвинила США в попытке спонсировать цветную революцию. Члены китайского правительства высказались в том же духе. В обеих странах руководство убеждено, что мятеж в Казахстане подтвердил то, что за ним кроется рука США. А ранее, по версии Кремля, США также поощряли восстание на Майдане в Украине. Аналогично, как говорят в Пекине, события развивались и в Гонконге в 2019 году, где США подстрекали к массовым протестам. Иными словами, местные активисты, отстаивавшие автономию Гонконга, – это не более чем троянский конь Америки.



Автор аналитической статьи в газете, которую называют рупором лондонского Сити, доказывает, что амбиции России и Китая нельзя назвать чисто защитными. Путин и Си объединяет решимость создать новый мировой прядок, который будет лучше отражать интересы России и Китая. Эти претензии двух лидеров обосновывают эксперты в обеих странах. Ян Сюэтун, декан школы международных отношений Университета Цинхуа (альма-матер нынешнего председателя КНР), пишет: "Обретя статус великой державы, Китай получил право на новую международную роль. Такое положение несовместимо с американским доминированием. Это также и битва идей. В то время как западная либеральная традиция продвигает кредо универсальности прав человека, российские и китайские мыслители доказывают, что разные цивилизации должны иметь возможность развиваться разными путями".



В беседе с "НГ" Александр Лукин, глава Центра международных отношений Высшей школы экономики, отметил: "Реально лидеры России и Китая не добиваются изменения мирового порядка. Но самоубийственная политика США может к этому привести. Будет установлен новый порядок не во всем мире, а в половине мира, например в Евразии. Политика США, направленная на то, чтобы сдерживать всех подряд, всех, кто им не нравится, ведет к сближению между всеми, кто Вашингтону не нравится. Так получается объективно. Они могут объединиться на принципах, которые отличаются от принципов, действующих, скажем, в Европе. Например, акция России и ОДКБ в Казахстане показала, что Россия, по крайней мере на ограниченном пространстве, может делать то, что делает Запад в другой части света, например в Африке. Политически режимы России и Китая сближаются. Основой этого сближения служит стремление сохранить суверенитет страны. Это относится к Индии. Она не входит в сферу влияния США и по ряду вопросов сотрудничает с Россией и Китаем. Суть в том, что многие страны хотят развиваться своим путем, а не так, как говорят США".



Что касается Украины, то позиция Китая стандартна. Он говорит, что надо все решить мирно, не называя никаких сторон. Исходя из принципа борьбы с сепаратизмом, Пекин не поддерживает присоединение Крыма к России и не признает Луганскую и Донецкую республики, пояснил эксперт. Это Китаю не нравится. Но попытки США включить Украину в свою сферу влияния Китаю не нравятся еще больше. "Я думаю, что если США или Украина спровоцируют военные действия, то китайцы физически в них не будут участвовать, но на словах поддержат Россию", – полагает Лукин.