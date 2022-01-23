 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 24.01.2022
00:52  К чему взывает намаз в Кремле. Поворот на Восток означает для России..., - "НГ"
00:50  Россия и Китай сближает не идеология, а американская угроза, - В.Скосырев
00:49  Хорошо качает: дойдет ли нефть до $100 за баррель
00:46  "Сплотиться" или "столпиться" как стадо баранов вокруг расхрабрившегося КазПрезидента? - Н.Нуртазина
00:44  Что угрожает миру в 2022 году. Главное из доклада Всемирного экономического форума
00:35  В Осло начались переговоры талибов с афган-оппозицией
Воскресенье, 23.01.2022
21:41  Невидимый удар: как пандемия разрушает психику

21:25  Президент Армении Армен Саркисян сам подал в отставку
20:19  Язык и ненависть. Что общего у украинских патриотов и нацистской Германии, - Павел Волков
20:06  Как изменился Казахстан за эту неделю, - В.Эйхгорн
16:34  С опорой на свои силы. Может ли Иран рассчитывать на Россию? - Сергей Кожемякин
11:11  Бульбулятор вместо мозга. Глава КырГКНБ Ташиев лично занят делом о "наркоманах" журналистах
11:06  В Бишкеке с гашишом в кармане задержан известный акын-импровизатор Болот Назаров
11:00  В Узбекистане отменят штраф за ношение культовых одеяний в общественных местах
10:54  Эра цветных революций закончилась Казахстаном? Разоблачает Пепе Эскобар
10:48  Самая длинная ночь. Повседневная жизнь при талибах в Афганистане, - "РС"
10:43  Насколько безопасны мини-АЭС в руках любознательных кыргызов... "Росатом" будут судить за геноцид?
09:51  Журналиста Темирова отпустили по требованию кыр-общественности
07:35  ЮжКорея погасила долг Ирана перед ООН
01:14  Зачем Киргизии маленькая АЭС? - "Къ"
01:12  Си - Байдену: "Не на того напали!". Вашингтон устроил ядерную гонку с Пекином - и рискует разориться в прах
01:09  Генерал Черняев - покоритель Средней Азии
01:06  Таджикский Ворух, - профессор Г.Мухаметов
01:03  Зачем России союз с Ираном? - Петр Македонцев
00:50  В Литве создают широкий антироссийский киберфронт, - А.Игнатьев
00:48  АмерСМИ уверяют, что США начинают эвакуацию дипломатов из Киева
00:46  Трансгендеры и заики – будущее армий НАТО. Как натовцы будут воевать? - Д.Седов
00:41  В ходе Мамба-Революции в Казахстане разгромили и сожгли 351 "объект недвижимости"
00:40  В Кабмине Таджикистана грядут кадровые перестановки?
00:35  Россия и Китай гонят Запад в двойную ловушку? - А.Желенин
00:31  Аркадаг 11/02 провозгласит сына Сердара своим преемником?
00:15  "Война в ЛДНР уже идет полным ходом", - "МК"
00:07  В Киргизии арестован журналист Темиров, разоблачивший семейный бизнес главы КНБ Ташиева
Суббота, 22.01.2022
22:01  Умер экс-глава Кирсовпрофа и народный депутат СССР Эмиль Абакиров
16:22  Российский веб-сайт ЦентрАзия заблокирован в Казахстане
16:20  В Совете ЕЭК Казахстан будет представлять Бахыт Султанов
16:16  США хотят впутать Россию в войну, чтобы она увязла на Украине, - Рафал Бжеский
16:15  Как Украина готовится к "вторжению": одни копают схроны, другие готовят цветы
15:10  Благодарный туркменский народ сочиняет и поет дастаны в честь любимого Аркадага
15:08  Туркменистан намерен начать производство водородного топлива
15:03  Китайский ответ на вызов Давоса: "великая перезагрузка" захлебывается, - Владимир Павленко
13:42  КазВласти освободили треть задержанных "международных террористов"-погромщиков
12:06  Россия дарит Таджикистану $2 млн на школьное питание. Свои все сыты?
12:02  США передарили афганские вертолеты Таджикистану и Узбекистану
11:39  Где обогатился - там и пригодился. Токаев успокаивает Казбизнес, - "Къ"
10:49  США не удалось мобилизовать всех союзников на бойкот Пекинской Олимпиады, - А.Яшлавский
10:46  Раскрылся боевой план Путина: конечная цель игры -признание Донбасса, - М.Ростовский
10:39  Россия как постмодернистская империя, - Дмитрий Квон
09:54  Хотят ли русские байды. Лавров нашел своего Блинкена, - "Къ"
09:01  Русско-иранский пакт. К визиту Раиси в Москву, - А.Дугин
08:14  Национальное предательство. Ельцин согласился на расширение НАТО на восток за 13 млрд долларов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
К чему взывает намаз в Кремле. Поворот на Восток означает для России..., - "НГ"
00:52 24.01.2022

К чему взывает намаз в Кремле

Поворот на Восток означает для России тесное взаимодействие с политическим исламом
23.01.22

Президент Исламской Республики Иран Эбрахим Раиси произвел немалое впечатление на публику, совершив вечернюю молитву в Кремле, для чего потребовалось прервать переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Иранский лидер расстелил принесенный с собой молитвенный коврик прямо на паркетном полу и произнес намаз "Магриб".

В Кремле такого еще не видели, но в современной иранской повседневности мусульманские обряды составляют часть политической культуры. Здесь намаз приравнивается к собранию государственного значения, потому что ислам находится в основании политической системы. Но Раиси, как говорит русская поговорка, пришел в чужой монастырь со своим уставом. Мог ли он отложить молитву? Совершение "Магриба" допустимо ненадолго отсрочить в связи с особыми обстоятельствами, приблизив время совершения послезакатной молитвы к часу ночного намаза "Иша". Впрочем, Раиси виднее, потому что он не только глава государства, но и духовное лицо высокого ранга в шиитской иерархии, к тому же потомок пророка Мухаммеда.

Однако молитвенное нетерпение президента Ирана дает основание предполагать, кроме очевидной религиозной ревности, еще и желание сделать некоторый политический жест, демонстрацию принципиальной позиции иранской стороны в вопросах религиозной идеологии. Политическое устройство Ирана достаточно демократично в отношении сменяемости глав государства и иных руководителей, однако предполагает неизменность императива религиозных установлений, приспособленных лидером исламской революции 1979 года имамом Рухоллой Хомейни для функционирования своеобразной государственной системы.

В России много говорится о повороте на Восток. Эта стратегия связана с долгосрочным настроем на противостояние с Западом. Президент Ирана в своей речи в Кремле сфокусировался как раз на программе совместного противодействия Тегерана и Москвы Америке и ее союзникам.

Та политическая культура, которую представляет Раиси, – одно из проявлений Востока, если не брать во внимание Китай. Множество стран руководствуются в своих основополагающих политических доктринах мерой ислама. Если в Иране это проявляется в республиканском принципе "правления законоведа" (велаят-е факих), то в других государствах существует симбиоз монархии и мусульманского духовенства. Разворачиваясь на Восток, российским дипломатам и чиновникам придется учитывать все эти особенности. Возможно, от многих привычных установок, вроде принципиального дистанцирования государства от религии, придется отказываться, чтобы заслужить признание мусульманского мира.

Причем все это касается не только дипломатии. Контакты с мусульманским миром не могут не затронуть внутреннюю политику России, ее систему балансов. Прежде всего в региональном и межрелигиозном измерении. Скажем, президент Ирана во время своего долговременного пребывания в Москве встречался с председателем Духовного управления мусульман РФ муфтием Равилем Гайнутдином, посетил Московскую соборную мечеть и принял участие еще в некоторых мероприятиях вместе с мусульманским духовенством.

Система исламских централизованных организаций России представляет собой многополярное образование со сложными и многомерными связями духовных управлений между собой. Эти взаимодействия осложняются филигранной и диверсифицированной политикой государства по отношению к муфтиям и их общинам. Привилегия контактов с авторитетными зарубежными лидерами не может не оказывать влияния на этот не очень устойчивый баланс.

Не менее многообразно и взаимодействие мусульманских стран. В сложной палитре взаимоотношений внутри российской мусульманской уммы появляются новые оттенки, отражающие международные противоречия. Такой эффект от сближения с исламским миром тоже следует учитывать.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1642974720
Новости Казахстана
- В Алматинской области выявили финансовую пирамиду под видом кооператива
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы: Трагические события января требуют кардинальных изменений во всех сферах
- Премьер-Министр РК А. Смаилов провел совещание по вопросам реформирования АО "Самрук – Қазына"
- Д. Ашимбаев: Нурсултан Назарбаев остается в политике
- Правительство возместит ущерб пострадавшим предпринимателям
- Кадровые перестановки
- Акиматом города Нур-Султан приняты меры по восстановлению и возмещению на общую сумму 1 236,3 млн. тенге
- Функции оператора расширенных обязательств производителей (импортеров) переданы в государственную компанию
- Касательно мер поддержки заемщиков, пострадавших в результате трагических происшествий в стране
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  