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Живой бог исмаилитов Ага Хан озаботился ситуацией на Таджикских Памирах
01:11 24.01.2022

Ага Хан назвал недавние события в ГБАО "тревожными"

Принц Карим Ага Хан IV, лидер исмаилитов мира, заявил, что недавние события в Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана сильно обеспокоили его, в то время как "нестабильность в регионе возросла". ГБАО является одним из крупнейших ареалов компактного проживания исмаилитов в Таджикистане.

Обращение Ага Хана было опубликовано 17 января на английском и таджикском языках. До сих пор позиция АKDN, Сети развития Ага Хана в Таджикистане, по ситуации в ГБАО не была озвучена. Ранее представитель этой организации не ответил на вопросы Радио Озоди по поводу недавних событий в этом регионе.

Лидер исмаилитов мира сказал в своем обращении, что, как всегда, он следит за текущими событиями и при необходимости направит "дальнейшие указания". Но сейчас он призывает своих последователей в Таджикистане "не принимать участия ни в каких мероприятиях, которые могут нарушить восстановление мира и порядка".

"Я повторяю свое напутствие Джамаату отвергать любое насилие, беспорядки, незаконную деятельность и другие действия, противоречащие законам страны", - добавил он.

Это обращение духовного лидера прозвучало на фоне заявлений группы жителей ГБАО о своей непричастности к беспорядкам и нарушениям закона, и, напротив, они обвиняют правоохранительные органы страны в притеснениях. Обвинения, которые власти Таджикистана не приемлют.

В ноябре 2021 года в Бадахшане прошла четырехдневная акция протеста. Власти заявили о ранении нескольких сотрудников правоохранительных органов, а жители заявили, что правоохранители убили четверых протестующих.

25 ноября, после смерти в результате проведенной силовиками операции жителя села Тавдем Рошткалинского района Гулбиддина Зиебекова, сотни людей собрались в знак протеста у здания областной администрации ГБАО в Хороге. 28 ноября, на четвертый день протестов, митингующие разошлись: власти пообещали провести объективное расследование по факту смерти жителя Рошткалы, не преследовать протестующих и снять ограничения на доступ к Интернету в этом регионе.

Однако власти не стали официально оформлять достигнутые с митингующими обещания. 1 декабря хукумат ГБАО и Управление министерства внутренних дел по ГБАО объявили о том, что лица, участвовавшие в четырехдневных акциях протеста в Хороге и при этом не совершившие других преступлений, не будут привлечены к ответственности. Но другие обещания остались пока невыполненными: жители Хорога утверждают, что у многих до сих пор нет доступа в Интернет, а события не расследуются должным образом.

Источник - rus.ozodi.org
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