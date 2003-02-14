Западные послы уже готовы сбежать из Киева

02:13 24.01.2022

Украинцы в ответ предлагают отправить трусов на восточный фронт



Людмила Николаева

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Ростислав Ищенко



Американские дипломаты бегут с Украины? С чего бы это? Так активно "обживались" на брегах Днепра, начиная с 2014 года, и вдруг - наутек? Или это очередная "утка" западных СМИ, нагнетающих и без того непростую ситуацию вокруг нашего бедного самостийного соседа, чтобы было в чем обвинять Россию? Но обнародовал данную информацию, сославшись на свои "проверенные источники", Bloomberg - издание солидное, одно из ведущих в мире.



Да и последовавшее затем заявление пресс-секретаря президента Белого дома Джен Псаки о том, что "Вашингтон проводит тщательное планирование на случай непредвиденных обстоятельств, как мы всегда делаем в случае ухудшения ситуации с безопасностью в любой стране мира", не оставляет сомнений в правдивости информации.



Более того, по данным CNN, американское посольство в Киеве еще неделю назад официально запросило у американского Госдепа разрешение на выезд из Киева всех представителей неосновного персонала и членов их семей. Предполагается, что эвакуация начнется уже на предстоящей неделе.



Аналогичные планы, как следует из того же Bloomberg, и у стран Евросоюза. Некоторые из них разработали чуть ли не поминутный график эвакуации своих посольств. А члены британской специальной службы SAS (разведка сил противника, контртеррористические операции, освобождение заложников) получили распоряжение "быть готовыми в любое время вывезти сотрудников" из Незалежной.



В чем причина данного дипломатического шухера, даже гадать не надо, зная текущую ситуацию в этой стране, постоянно нагнетаемую Западом. А именно - "в концентрации российских войск у границ Украины" и "скором российском вторжении". Сколько бы официальный Кремль не объяснял перемещение своих войск на своей границе, опровергая бредни о вторжении, Запад его в упор не слышит и продолжает твердить об "агрессии Москвы".



А ну, как они там, в своих Америках, правы? Видят и знают больше, чем мы у себя, извините, под носом? И не НАТО, управляемое Пентагоном, снабжающее оружием украинские отряды отъявленных наци-головорезов, затевает заваруху с непредсказуемым исходом, а наша родная Россия?



К слову, о поставках Киеву вооружения. Не далее как в минувшую субботу, 22 января, из-за океана прибыла "первая партия дополнительной американской военной помощи", как называют это в США. В состав груза весом 900 тонн вошло летальное оружие, включая боеприпасы. На очереди - поставки военно-транспортных вертолетов Ми-17 российского производства, закупленных янки когда-то для Афганистана. В общей сложности, начиная с 2014 года, Вашингтон предоставил Украине подобной помощи на сумму 2,7 млрд. долларов.



То есть, мы (Россия) им (США) - предложения о гарантиях безопасности в Европе и в мире в целом. А они нашим соседям и, считай, кровным братьям, летальное оружие? Похоже, за океаном решили "замотать" российские требования, озвученные на двусторонних переговорах дипломатических и военных ведомств.



Подобное предполагал незадолго до начала переговоров Сергей Караганов, известный политолог, экономист, доктор исторических наук. "Идет жесткая, наступательная дипломатическая игра с очень мощным силовым элементом. Демонстрируется готовность к любому развитию событий", - сказал он в недавнем интервью отечественным СМИ.



Интересно, а что думают обо всем этом рядовые жители самой Украины? Что говорят, например, о наметившемся бегстве западных дипломатов? Расспросила об этом своего брата, живущего в столице Незалежной. Разговаривали мы с ним как два шпиона в основном полунамеками. Телефонные разговоры своих граждан с российскими родственниками и друзьями там с некоторых пор записываются.



- Устали все от того, что творится у нас. Даже те люди, кто старался быть вне политики, не выдерживают, - признался брат. - Самое популярное предложение киевлян, касающееся возможного отъезда дипломатов, - закрыть границу и не выпускать. Ни одного! А то натворили у нас дел, а нам теперь за них выгребать? Шиш! На передовую оправить!.. Общался на эту тему в соцсетях с львовским приятелем. Он говорит, что и на Западной Украине, мягко говоря, не жалуют всю эту шайку, ой, команду послов, советников, атташе. Говорит, пусть эвакуируются до последнего американца. Навсегда. Вместе с британцами, канадцами. И всю Польшу с Прибалтикой с собой забирают. Такие вот настроения.



"СП": - Верят ли киевляне, что Россия хочет на них напасть?



- Нет, конечно. Все понимают, откуда ветер дует. Да и зачем ей это? Наша Украина давно не та щедрая хлебосольная ненька, что была когда-то. А полуразрушенная, полунищая, живущая на западные подаяния, пардон, помощь то ли страна, то ли сателлит. Восстанавливать промышленность, сельское хозяйство, если выберемся из всего этого, придется не одно десятилетие.



О том, почему с берегов Днепра собрались бежать западные миссии, и что из этого следует, ваш корреспондент поговорила с известным российским политологом Ростиславом Ищенко.



"СП": - С давних времен известно - если дипломаты собирают чемоданы, значит, дело идет к войне. Нынешний случай на Украине - из этой "песни"?



- Исключать подобного развития событий нельзя. Хотя, вполне вероятно, что проводится обычная ротация кадров. А все заявления "той стороны" - не более чем желание попугать Россию в нынешний непростой период трудных переговоров. Надо также понимать, что на Украине идет сейчас жесткая борьба с олигархией. И чтобы сплотить общество вокруг действующей власти, этой самой власти, как она сама полагает, не помешает какая-нибудь "небольшая заваруха".



"СП": - Маленькая победоносная война?



- Для Зеленского и его окружения точно не победоносная. Понятно же, российской армии нескольких дней хватит, чтобы разобраться с так называемым украинским войском. Да, американцы поставляют им вооружение, подталкивая к конфликту с РФ. В частности, противотанковые военные комплексы. Те, что раньше поставляли сирийским моджахедам - много они тем помогли? Нет. Так и тут будет. Армия - это, прежде всего, хорошая организация и грамотное руководство, а не банды вроде талибов* и "лесных прибалтийских братьев" времен Второй мировой войны. В сегодняшней Украине есть генералы. Армии - нет.



"СП": - Президент Байден сильно возбудил на днях Зеленского словами о допустимой Белым домом "небольшой войне" на украинской земле…



- В США однозначно не заинтересованы в войне с РФ. И в случае эскалации ситуации на Украине, не станут вмешиваться, умоют руки. За океаном немало тех, кто решительно не заинтересован в силовом решении накопившихся проблем между нашими странами.



"СП": - Некоторые ваши коллеги вспоминают в эти дни Карибский кризис 1962 года. Говорят, схожая была тогда ситуация. И предлагают разместить на Кубе как когда-то ракеты. И в Венесуэле тоже. Что, по их мнению, "охладит и успокоит" американского "гегемона".



- Глупость. Все в мире прекрасно понимают, чем грозит человечеству большая война - ядерная. Так что хватит друг друга пугать. Надо договариваться. Россия как раз этого и добивается.



* Движение "Талибан" решением Верховного суда РФ от 14.02.2003 г. признано террористическим, его деятельность в России запрещена