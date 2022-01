Доктор Фаучи – отец уханьского вируса? - В.Катасонов

В Америке его все чаще называют преступником



В первые месяцы так называемой пандемии в мире горячо обсуждался вопрос о происхождении нового вируса. Было две основные версии: 1) естественное происхождение нового патогена; 2) рукотворная природа вируса. Потом вроде бы возобладала первая версия, но в прошлом году стало появляться все больше фактов в пользу искусственного происхождения вируса.



Сегодня остается все меньше сомнений в том, что лаборатория в китайском городе Ухань действительно родила SARS-CoV-2 (COVID-19). И споры перешли в другую плоскость: произошла утечка этого патогена из уханьской лаборатории случайно или его вбросили целенаправленно?



Постепенно прояснились некоторые детали. SARS-CoV-2 называют уханьским вирусом (особенно в американских СМИ). Образно выражаясь, его матерью стала лаборатория в Ухане. А есть ли у него отец? Т. е. заказчик работ по созданию нового вируса? Да, есть. В широком смысле это Америка. В более узком – доктор Энтони Фаучи (Anthony Fauci), американский ученый-медик, иммунолог и инфекционист.



Это имя известно во всем мире. Имеет высочайшие показатели цитируемости. В 2015 году вошел в число ста самых влиятельных людей в области здравоохранения по версии журнала Modern Healthcare и в том же году был избран № 1 в Medicine Maker Power List, а журнал Fortune назвал его в числе 50 величайших мировых лидеров (World’s 50 Greatest Leaders).



С 1984 года – бессменный руководитель Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (National Institute of Allergy and Infectious Diseases – NIAID), входящего в систему Национальных институтов здоровья (National Institutes of Health – NIH). При президенте Джо Байдене Фаучи де-факто стал главным советником Белого дома по вопросам борьбы с "пандемией". Впрочем, таковым он считался и при президенте Дональде Трампе. Правда, предыдущий президент обвинил Фаучи в некомпетентности и серьезнейших ошибках в связи с "пандемией", грозился уволить Фаучи, но не успел.



К Фаучи и сейчас много вопросов. К середине января число людей, заболевших в США с диагнозом "COVID-19", достигло 69,8 млн. человек; число умерших с тем же диагнозом – 881 тыс. Эти цифры составили в мировых итоговых показателях соответственно 20,6% и 15,8%, при этом доля США в численности населения Земли – лишь 4,25%.



Сопоставление приведенных цифр свидетельствует, что Америка не в состоянии справиться с "пандемией", эпидемиологическая ситуация в ней намного хуже, чем в подавляющей части стран мира. Ответственность за это несет главный инфекционист и советник президента Энтони Фаучи.



В Конгрессе США уже несколько месяцев добиваются отставки Энтони Фаучи, но у него есть очень влиятельные покровители. Говорят, что Фаучи – представитель "глубинного государства". В Америке его все чаще называют преступником. Список его преступлений можно найти в вышедшей в конце прошлого года книге Роберта Ф. Кеннеди-младшего (Robert F. Kennedy Jr.) "Настоящий Энтони Фаучи: Билл Гейтс, большая фармацевтика и глобальная война за демократию и общественное здравоохранение" (The Real Anthony Fauci: Bill Gates, Big Pharma, and the Global War on Democracy and Public Health). Приведу фрагмент из книги: "На глазах у всего мира Тони Фаучи продиктовал серию мер, которые привели к наибольшему количеству смертей и одному из самых высоких показателей количества жертв COVID-19 среди всех стран на планете. Только безжалостная пропаганда и непрерывная цензура могли скрыть его ужасные разрушительные действия в первый год эпидемии COVID-19. В США, где проживает 4 процента населения мира, погибло 14,5 процента от общего числа смертей от COVID".



Роберт Кеннеди резюмирует: "Как мы постигаем из этой 50-летней саги (истории "профессиональной" деятельности Энтони Фаучи. – В.К.), лекарства доктора Фаучи часто более смертоносны, чем болезни, которые они якобы лечат. Его рецепты от COVID не были исключением".



В списке обвинений в адрес доктора Фаучи на первом месте стоит обвинение в том, что он причастен к созданию патогена SARS-CoV-2. И в этом случае он должен нести ответственность не только за смерти в Америке, но и во всем мире.



Подозрение в том, что главный инфекционист США Энтони Фаучи причастен к сомнительным опытам с коронавирусом летучих мышей в китайской лаборатории в Ухане, возникло уже в первые месяцы "пандемии". Фаучи и его коллега Фрэнсис Коллинз (Francis Collins), директор NIH, приложили огромные усилия, чтобы опровергнуть разговоры об утечке из лаборатории SARS-CoV-2. С этой целью они организовали публикацию 17 марта 2020 года статьи "Ближайшее происхождение SARS-CoV-2" (The Proximal Origin of SARS-CoV-2) в журнале Nature Medicine. Люди Коллинза и Фаучи занимались поиском публикаций авторитетных ученых из Гарварда, Оксфорда и Стэнфорда, ставивших под сомнение положения статьи "Ближайшее происхождение SARS-CoV-2", и высмеивали их как маргиналов. Фаучи и Коллинз раньше, чем ЦРУ, были информированы об утечке из уханьской лаборатории генетически модифицированного вируса, но несколько дней скрывали эту информацию.



В прошлом году были организованы слушания по данному вопросу в Конгрессе США. Фаучи был подвергнут обстоятельному допросу, но отрицал под присягой все обвинения в свой адрес. Однако подозрения до конца не рассеялись. Стали появляться новые свидетельства, которые ставили под сомнения ответы Фаучи в конгрессе. В американских СМИ все чаще называют его лжецом.



Приведу некоторые новые факты, связанные с расследованием роли Фаучи в создании уханьского коронавируса. Большой вклад в расследование преступной деятельности Фаучи вносит Проект Veritas – группа журналистов-расследователей, основанная Джеймсом О’Кифом (James Edward O"Keefe) в 2010 году. Цель проекта – опровергать ложь ведущих американских СМИ, обслуживающих интересы "глубинного государства", доносить альтернативные версии и точки зрения (как правило, с представлением документов).



Проект Veritas обнародовал отчет, написанный бывшим научным сотрудником DARPA майором морской пехоты США Джозефом Мерфи (Joseph Murphy), адресованный генеральному инспектору Министерства обороны США. DARPA – Агентство перспективных исследовательских проектов (Defense Advanced Research Projects Agency) министерства обороны. С основными положениями отчета можно ознакомиться в публикации от 10 января на сайте Project Veritas, которая называется "Военные документы о повышении функциональности противоречат показаниям Фаучи под присягой (Military Documents About Gain of Function Contradict Fauci Testimony Under Oath).



В отчете фигурирует EcoHealth Alliance (EHA) – американская неправительственная организация, заявленная миссия которой состоит в защите людей, животных и окружающей среды от инфекционных заболеваний. Руководитель EHA – Питер Дашак (Peter Daszak). Данная организация приобрела репутацию посредника, действующего в интересах DARPA и Национальных институтов здоровья (NIH), через которого решаются разного рода деликатные задачи, относящиеся к исследованиям в области биологии, вирусологии и эпидемиологии. EHA сама не занимается исследованиями, а передает в качестве заказчика деньги тем исполнителям, с которыми DARPA, NIH, ЦРУ и другие ведомства США не хотят или не имеют право вступать в прямые отношения.



В докладе майора Джозефа Мерфи говорится, что в марте 2018 года EHA обратилась в DARPA с просьбой о финансировании для проведения исследований по "увеличению функциональности" переносимых летучими мышами коронавирусов. Иначе говоря, для модификации коронавирусов с целью приобретения ими дополнительных поражающих эффектов. Это предложение EcoHealth Alliance было оформлено в виде проекта под названием Project Defuse.



DARPA отклонило предложение на том основании, что оно нарушало мораторий на исследования по искусственному повышению функциональности и летальности вирусов, а также исходя из соображений безопасности (риск утечки патогена из лаборатории).



После отказа DARPA поддержать проект Defuse он нашел поддержку со стороны Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID) и лично его руководителя доктора Фаучи. Между Фаучи и руководителем EcoHealth Alliance Питером Дашаком уже существовали тесные отношения. Доктор Дэвид Мартин (Dr. David Martin), известный в Америке эксперт по управлению финансовыми рисками и интеллектуальной собственностью, утверждает, что Питер Дашак и Энтони Фаучи еще в 2016 году набросали план организации пандемии и обогащения на принудительной вакцинации. План был изложен в документе под названием "Разработка медицинских контрмер (МКМ) против коронавируса" (Developing MCMs for Coronaviruses). Дашак писал Фаучи: "Нам следует повысить понимание общественностью необходимости медицинских контрмер, таких как пан-коронавирусная вакцина. Ключевым фактором являются средства массовой информации, а экономика будет следовать за шумихой. Мы должны использовать эту шумиху в своих интересах, чтобы перейти к реальным проблемам. Инвесторы откликнутся, когда увидят прибыль в конце процесса". Дэвид Мартин говорит, что "ни один губернатор, ни один член министерства юстиции, ни один прокурор США, ни один генеральный прокурор, ни один выборный чиновник в США не позволил бы этой цитате стать достоянием общественности".



Итак, Фаучи предложил EcoHealth Alliance проводить исследования в китайском Ухане, а также в нескольких местах в США. Гранты были получены EcoHealth Alliance от NIAID и переданы в лабораторию в Ухане. В документах, сопровождавших деньги американских налогоплательщиков, были использованы формулировки прикрытия: мол, конечной целью "расширения функций" коронавируса является разработка вакцин на случай будущих эпидемий и пандемий. Мерфи в своем отчете министерству обороны упомянул, что он обеспокоен тем, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, "точно соответствует" вакцинам, которые разрабатывались программой NIH и EcoHealth в Ухане.



Данная часть доклада находится в прямом противоречии с заявлениями Фаучи, когда он несколько раз под присягой утверждал, что NIAID и NIH не участвовали в исследованиях по повышению эффективности коронавирусов летучих мышей.



Выступая недавно на телепрограмме Sunday Morning Futures (студия Fox News), руководитель проекта Veritas О"Киф заявил: "DARPA отклонило предложение, потому что оно было слишком рискованным. Они сослались на соображения безопасности, поэтому остается вопрос: почему Фаучи продолжил исследования по расширению функций в рамках NIAID, когда Министерство обороны сочло это слишком рискованным?" Это явный намек на то, что Энтони Фаучи получил задание на решение этой задачи "с самого верха". Источник - fondsk.ru

