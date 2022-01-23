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Тегеран критикуют за секретность в диалоге с Путиным, - И.Субботин
08:18 24.01.2022

Высокий визит в Россию вызвал недовольство иранских политиков
Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ
23.01.22

Ибрагим Раиси встретился с муфтием Равилем Гайнутдином (слева) и посетил Московскую соборную мечеть.
Завершившийся визит президента Ирана Эбрахима Раиси в Москву вызвал критику политических кругов в Тегеране. От исполнительной власти потребовали раскрыть детали долгосрочного соглашения о стратегическом сотрудничестве с РФ, проект которого передан Кремлю в ходе поездки. Секретность вокруг договоренностей вызывает подозрение, что администрация Раиси пошла на уступки партнерам в РФ, которые поставят Иран в уязвимое положение. Отдельные политики говорят, что страна превращается в "колонию Китая и России".

В разговоре с иранской газетой "Арман" аятолла Хоссейн Мусави Табризи выступил с открытым обращением к исполнительной власти обнародовать содержание проекта 20-летнего соглашения о стратегическом сотрудничестве с Москвой.

"Общественное мнение не знает, какие положения у этого документа и какие выгоды получит Иран, – пояснил политик, возглавлявший судебную власть. – Вот почему моя просьба к правительству заключается в том, чтобы опубликовать детали этих контрактов и их целей". Табризи не исключил, что интересы Исламской Республики при разработке документа могли не совпасть с интересами Москвы, а ущерб от контракта мог перевесить возможную выгоду. "Я не считаю Россию заслуживающей доверия", – подчеркнул он.

Речь идет о соглашении, подписанном 20 лет назад. Документ должен был продляться автоматически каждые пять лет, однако некоторое время назад иранцы выступили за его доработку. Один из вариантов соглашения был передан российской стороне в ходе визита Раиси. "Мы считаем, что этот документ, конечно же, определит на долгосрочную перспективу стратегическое взаимодействие, – обратил внимание президент Ирана в ходе переговоров с Владимиром Путиным в Кремле. – Нет никаких ограничений для развития и расширения отношений с дружественной нам страной – Россией, и эти отношения будут стратегическими". Глава иранской администрации отметил, что связи двух стран "не будут кратковременными или позиционными".

Комментируя работу над стратегической сделкой с Кремлем, влиятельный иранский реформист Мохаммад Заре-Фумани открыто заявил, что его страна "превратилась в колонию Китая и России", которые, по его словам, занимаются только "разрушением экономики Ирана". Политик имел в виду заключенное в минувшем году соглашение о всестороннем сотрудничестве между Тегераном и Пекином, рассчитанное на 25 лет. Его разработку также сопровождали слухи о том, что иранская сторона готова разменять свой суверенитет на экономическую и военную помощь. Впрочем, то, что сделка с КНР остается конфиденциальной, официальные лица Исламской Республики объясняли позицией китайской стороны, которая не хотела публичности.

Издание "Арман" также процитировало представителя иранской Торговой палаты Масуда Данешманда, который выразил сомнение в том, что подписание стратегического соглашения с Москвой принесет Тегерану ощутимую пользу. "У нас было 20-летнее соглашение с Россией, которое заканчивается в этом году, – напомнил он. – Однако остался без ответа вопрос: какую помощь это соглашение оказало Ирану в период международных санкций?" Данешманд обратил внимание на то, что Исламская Республика не может быть уверена в дипломатической поддержке со стороны России даже в том случае, если Совет Безопасности ООН вдруг одобрит новый пакет санкционных мер в отношении Тегерана.

Впрочем, другие официальные лица отметают конспирологические версии вокруг доработки российско-иранского соглашения. Глава парламентской группы дружбы Иран–Россия Эбрахим Резаи в беседе с агентством ИРНА выразил уверенность, что документ критикуют представители маргинальных политических кругов. Кроме того, он уверил, что его страна не станет заниматься бартерными схемами, приобретая что-либо у других игроков в обмен на нефть. По его словам, "ирано-российское соглашение не является секретным". Более того, рано или поздно его пункты будут обнародованы. Резаи обратил внимание на то, что договоренности с Москвой – в случае их реализации – "окажут непосредственное влияние на экономические и жизненные условия".

Атмосфера секретности сопровождала в том числе и переговоры между странами о поставках продвинутых российских вооружений в Иран. Задолго до прибытия Раиси циркулировали слухи о готовности Тегерана к использованию бартерных схем для того, чтобы купить у Москвы боевую технику. Кроме того, были предположения о готовности Кремля выделить кредит для этих целей. Однако власти РФ отказались комментировать эти слухи.

По данным западных изданий, на переговорах с Москвой обсуждался и вариант промежуточной сделки по иранской ядерной программе. Источники канала NBC News пояснили, что российская сторона выдвинула эту инициативу, чтобы сделать хотя бы шаг в переговорном процессе о восстановлении прежнего соглашения 2015 года – Совместного всеобъемлющего плана действий. Однако, судя по этим сообщениям, Тегеран отверг вариант с промежуточными договоренностями

Источник - ng.ru
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